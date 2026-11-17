YY Group Aktie
WKN DE: A3EU59 / ISIN: VGG9888Q1037
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17.11.2026 14:09:38
GNW-News: YYForce legt operative Schwerpunkte in den Bereichen KI-Personal, Robotik und Facility Management fest
^SINGAPUR, Nov. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR)
(?YYForce" oder das?Unternehmen"), ein Anbieter von KI-gestützten Lösungen für
Mitarbeiter im direkten Kundenkontakt, für Robotik und Gebäudemanagement, hat
heute seine operativen Schwerpunkte in den Bereichen Personalbereitstellung,
integriertes Facility Management und Robotik für gewerbliche Anwendungen
dargelegt.
YYForce konzentriert sich auf die Optimierung der Personalbereitstellung und der
Dienstleistungserbringung, nutzt seine Softwareplattformen zur Vereinfachung der
täglichen Betriebsabläufe und prüft den Einsatz von Servicerobotern anhand ihrer
Zuverlässigkeit, der Kundenbedürfnisse und der Betriebskosten.
?Unsere Kunden benötigen eine verlässliche Personalbereitstellung und
zuverlässige Gebäudedienstleistungen", so Mike Fu, Vorstandsvorsitzender und CEO
von YYForce.?Wir konzentrieren uns darauf, die Art und Weise, wie wir diese
Dienstleistungen erbringen, zu verbessern und KI sowie Robotik dort einzusetzen,
wo sie für die Kunden einen messbaren Unterschied bewirken können. Bei neuen
Projekteinsätzen werden wir dieselbe Disziplin an den Tag legen wie bei der
Kosten- und Betriebskapitalsteuerung."
Betriebliche Prioritäten
* Personalbereitstellung und Facility Management. Verbesserung des
Personaleinsatzes, der Servicequalität und der Kundenbetreuung in allen
Kernbereichen des Betriebs.
* Software für Personal- und Facility Management. Verwendung von YY Circle und
Yolara AI zur Unterstützung der Personalzuordnung und -koordination im
operativen Bereich sowie 24iFM zur Unterstützung des digitalen
Immobilienmanagements.
* Robotik für gewerbliche Anwendungen. Ausweitung des Einsatzes und der
Vermietung von Servicerobotern im Gastgewerbe und im Facility Management
unter Berücksichtigung von Zuverlässigkeit, Integration und Einsatzkosten.
* Entwicklung humanoider Robotik. Entwicklung von Fähigkeiten für Aufgaben im
Gastgewerbe und im Facility Management, bei denen humanoide Roboter mit den
Teams vor Ort zusammenarbeiten könnten.
* Solide Finanzführung. Steuerung der Betriebskosten und des Betriebskapitals
sowie Bewertung von Investitionen anhand der erwarteten operativen
Geschäftsentwicklung und der prognostizierten Cashflow-Generierung.
Über YYForce Inc.
YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR) ist ein Anbieter von KI-gestützten Personallösungen
und integriertem Facility-Management, der in ganz Asien und darüber hinaus tätig
ist. Angetrieben von seiner Mission, die Arbeit an vorderster Front durch KI,
Robotik und integrierte Personallösungen zu transformieren, vereint das
Unternehmen Menschen, intelligente Software und kommerzielle Robotik in einem
vernetzten Ökosystem. Das Portfolio umfasst intelligente Personalvermittlung (YY
Circle, Yolara AI), die Verwaltung digitaler Vermögenswerte (24iFM) sowie den
Einsatz, das Leasing und die Wartung von Servicerobotern sowie die Entwicklung
humanoider Roboter - mit Schwerpunkt auf den Bereichen Gastgewerbe, Facility
Management, Einzelhandel, Logistik und anderen Branchen, in denen der direkte
Kundenkontakt im Vordergrund steht. Geleitet von seiner Vision, die Zukunft der
Arbeit so zu gestalten, dass Menschen und intelligente Technologien gemeinsam
ihr Potenzial entfalten können, unterstützt YYForce Unternehmen, ihre
Produktivität zu steigern, das tägliche Arbeitserlebnis zu verbessern und eine
intelligentere, nachhaltigere Belegschaft aufzubauen. Weitere Informationen
finden Sie unter https://www.yyforce.ai.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von
Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen
Fassung sowie Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner
jeweils gültigen Fassung. Diese Aussagen beinhalten Erwartungen hinsichtlich der
Strategie des Unternehmens, der Wachstumschancen, der technologischen
Entwicklung, der Robotik und humanoider Anwendungen sowie der operativen Ziele.
Begriffe wie?erwartet",?beabsichtigt",?plant",?wird",?könnte" und ähnliche
Formulierungen kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen, auch wenn nicht alle
derartigen Aussagen diese Begriffe enthalten.
Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen wider und beinhalten Risiken,
Ungewissheiten und Annahmen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund der
Kundennachfrage, des Wettbewerbs, der Verfügbarkeit von Finanzmitteln, der
technologischen Leistungsfähigkeit, der Implementierungskosten, von
Umsetzungsrisiken und anderer Faktoren, die in den bei der US-
Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichten
Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind - einschließlich des Abschnitts
?Risikofaktoren" im jüngsten Jahresbericht auf Formular 20-F in seiner
geänderten Fassung -, erheblich abweichen. Es kann keine Gewähr dafür gegeben
werden, dass das Unternehmen seine Ziele erreichen wird. Sofern nicht gesetzlich
vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese Aussagen zu
aktualisieren.
Investor Relations
YYForce Inc.
E-Mail: ir@yyforce.ai
Website: www.yyforce.ai
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