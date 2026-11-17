^SINGAPUR, Nov. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR)

(?YYForce" oder das?Unternehmen"), ein Anbieter von KI-gestützten Lösungen für

Mitarbeiter im direkten Kundenkontakt, für Robotik und Gebäudemanagement, hat

heute seine operativen Schwerpunkte in den Bereichen Personalbereitstellung,

integriertes Facility Management und Robotik für gewerbliche Anwendungen

dargelegt.

YYForce konzentriert sich auf die Optimierung der Personalbereitstellung und der

Dienstleistungserbringung, nutzt seine Softwareplattformen zur Vereinfachung der

täglichen Betriebsabläufe und prüft den Einsatz von Servicerobotern anhand ihrer

Zuverlässigkeit, der Kundenbedürfnisse und der Betriebskosten.

?Unsere Kunden benötigen eine verlässliche Personalbereitstellung und

zuverlässige Gebäudedienstleistungen", so Mike Fu, Vorstandsvorsitzender und CEO

von YYForce.?Wir konzentrieren uns darauf, die Art und Weise, wie wir diese

Dienstleistungen erbringen, zu verbessern und KI sowie Robotik dort einzusetzen,

wo sie für die Kunden einen messbaren Unterschied bewirken können. Bei neuen

Projekteinsätzen werden wir dieselbe Disziplin an den Tag legen wie bei der

Kosten- und Betriebskapitalsteuerung."

Betriebliche Prioritäten

* Personalbereitstellung und Facility Management. Verbesserung des

Personaleinsatzes, der Servicequalität und der Kundenbetreuung in allen

Kernbereichen des Betriebs.

* Software für Personal- und Facility Management. Verwendung von YY Circle und

Yolara AI zur Unterstützung der Personalzuordnung und -koordination im

operativen Bereich sowie 24iFM zur Unterstützung des digitalen

Immobilienmanagements.

* Robotik für gewerbliche Anwendungen. Ausweitung des Einsatzes und der

Vermietung von Servicerobotern im Gastgewerbe und im Facility Management

unter Berücksichtigung von Zuverlässigkeit, Integration und Einsatzkosten.

* Entwicklung humanoider Robotik. Entwicklung von Fähigkeiten für Aufgaben im

Gastgewerbe und im Facility Management, bei denen humanoide Roboter mit den

Teams vor Ort zusammenarbeiten könnten.

* Solide Finanzführung. Steuerung der Betriebskosten und des Betriebskapitals

sowie Bewertung von Investitionen anhand der erwarteten operativen

Geschäftsentwicklung und der prognostizierten Cashflow-Generierung.

Über YYForce Inc.

YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR) ist ein Anbieter von KI-gestützten Personallösungen

und integriertem Facility-Management, der in ganz Asien und darüber hinaus tätig

ist. Angetrieben von seiner Mission, die Arbeit an vorderster Front durch KI,

Robotik und integrierte Personallösungen zu transformieren, vereint das

Unternehmen Menschen, intelligente Software und kommerzielle Robotik in einem

vernetzten Ökosystem. Das Portfolio umfasst intelligente Personalvermittlung (YY

Circle, Yolara AI), die Verwaltung digitaler Vermögenswerte (24iFM) sowie den

Einsatz, das Leasing und die Wartung von Servicerobotern sowie die Entwicklung

humanoider Roboter - mit Schwerpunkt auf den Bereichen Gastgewerbe, Facility

Management, Einzelhandel, Logistik und anderen Branchen, in denen der direkte

Kundenkontakt im Vordergrund steht. Geleitet von seiner Vision, die Zukunft der

Arbeit so zu gestalten, dass Menschen und intelligente Technologien gemeinsam

ihr Potenzial entfalten können, unterstützt YYForce Unternehmen, ihre

Produktivität zu steigern, das tägliche Arbeitserlebnis zu verbessern und eine

intelligentere, nachhaltigere Belegschaft aufzubauen. Weitere Informationen

finden Sie unter https://www.yyforce.ai.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von

Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen

Fassung sowie Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner

jeweils gültigen Fassung. Diese Aussagen beinhalten Erwartungen hinsichtlich der

Strategie des Unternehmens, der Wachstumschancen, der technologischen

Entwicklung, der Robotik und humanoider Anwendungen sowie der operativen Ziele.

Begriffe wie?erwartet",?beabsichtigt",?plant",?wird",?könnte" und ähnliche

Formulierungen kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen, auch wenn nicht alle

derartigen Aussagen diese Begriffe enthalten.

Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen wider und beinhalten Risiken,

Ungewissheiten und Annahmen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund der

Kundennachfrage, des Wettbewerbs, der Verfügbarkeit von Finanzmitteln, der

technologischen Leistungsfähigkeit, der Implementierungskosten, von

Umsetzungsrisiken und anderer Faktoren, die in den bei der US-

Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichten

Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind - einschließlich des Abschnitts

?Risikofaktoren" im jüngsten Jahresbericht auf Formular 20-F in seiner

geänderten Fassung -, erheblich abweichen. Es kann keine Gewähr dafür gegeben

werden, dass das Unternehmen seine Ziele erreichen wird. Sofern nicht gesetzlich

vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese Aussagen zu

aktualisieren.

Investor Relations

YYForce Inc.

E-Mail: ir@yyforce.ai

Website: www.yyforce.ai

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