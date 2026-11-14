YY Group Aktie
WKN DE: A3EU59 / ISIN: VGG9888Q1037
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14.11.2026 10:12:38
GNW-News: YYForce (NASDAQ: YFOR) erhält bedeutende Aufträge im Gastgewerbe der Vereinigten Arabischen Emirate - Expansion im Nahen Osten schreitet zügig voran
^SINGAPUR und DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Nov. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE)
-- YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR) (?YYForce" oder das?Unternehmen"), ein Anbieter
von KI-gestützten Lösungen für Mitarbeitende im Kundenservice, Robotik und
Gebäudemanagement, gab heute eine bedeutende Ausweitung seiner
Geschäftstätigkeit auf dem Nahost-Markt bekannt, deren Höhepunkt die Gewinnung
neuer Kunden in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) darstellt, unterstützt
durch die Personalbeschaffungsaktivitäten des Unternehmens in Ägypten.
Als Reaktion auf die starke regionale Nachfrage nach flexiblen,
hochqualifizierten Fachkräften im Gastgewerbe und nach automatisiertem
Personalmanagement hat YYForce die Registrierung als Anbieter auf Konzernebene
abgeschlossen und mit der operativen Personalvermittlung für führende Luxus-
Hotelportfolios begonnen. Zu den ersten Projekten, die derzeit in den
Vereinigten Arabischen Emiraten realisiert werden, zählen luxuriöse
Vorzeigeobjekte wie das?Address Beach Resort Fujairah" und das?Palace Beach
Resort Fujairah" der Emaar Hospitality Group. Der anfängliche Leistungsumfang
umfasst Küchen- und Servicepersonal, Personal für den Premium-Gastronomiebereich
sowie spezialisierte Dienstleistungen im Gastgewerbe.
Der Nahe Osten ist für YYForce ein vorrangiger Wachstumsmarkt. Mit
Niederlassungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Ägypten setzt das
Unternehmen seine skalierbaren Personallösungen ein, um den strukturellen
Arbeitskräftemangel in Luxusresorts, integrierten Reisezielen und großen
Kongresszentren zu beheben. In der Region ist für das Jahr 2027 eine
umfangreiche Reihe von Neueröffnungen im Gastgewerbe geplant, darunter große
integrierte Resort-Projekte in den Vereinigten Arabischen Emiraten. YYForce geht
davon aus, dass diese Stellenangebote eine weitere Nachfrage nach flexiblem,
geschultem Personal im Gastgewerbe schaffen werden.
?Unser Markteintritt und die rasche Gewinnung von Kunden im gesamten Nahen Osten
stellen einen wichtigen Meilenstein für das internationale Wachstum von YYForce
dar", sagte Mike Fu, Vorstandsvorsitzender von YYForce.?Die Erlangung des
Status als vertrauenswürdiger Partner bei erstklassigen Hotelbetreibern in den
Vereinigten Arabischen Emiraten spiegelt die Zuverlässigkeit, Schnelligkeit und
den Standard unserer Dienstleistungen wider. Mit unserer etablierten
Infrastruktur in den Vereinigten Arabischen Emiraten und unserem Zentrum zur
Talentsuche in Ägypten haben wir ein kosteneffizientes grenzüberschreitendes
Modell aufgebaut. Da sich große neue Ferienanlagen in der Region auf ihre
Eröffnung im Jahr 2027 vorbereiten, sehen wir darin eine bedeutende Chance,
unseren Marktanteil auszubauen und einen wertvollen Beitrag zum Konzern zu
leisten."
YYForce plant, seine geschäftliche Präsenz in Dubai, Abu Dhabi und den
Nördlichen Emiraten im Laufe des Jahres 2027 weiter auszubauen und gleichzeitig
weitere regionale Standorte im gesamten MENA-Raum zu prüfen, um den integrierten
Personalbedarf in den Bereichen Gastgewerbe, Freizeit und Unternehmen zu decken.
Über YYForce Inc.
YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR) ist ein Anbieter von KI-gestützten Personallösungen
und integriertem Facility-Management, der in ganz Asien und darüber hinaus tätig
ist. Angetrieben von seiner Mission, die Arbeit an vorderster Front durch KI,
Robotik und integrierte Personallösungen zu transformieren, vereint das
Unternehmen Menschen, intelligente Software und kommerzielle Robotik in einem
vernetzten Ökosystem. Das Portfolio umfasst intelligente Personalvermittlung (YY
Circle, Yolara AI), die Verwaltung digitaler Vermögenswerte (24iFM) sowie den
Einsatz, das Leasing und die Wartung von Servicerobotern sowie die Entwicklung
humanoider Roboter - mit Schwerpunkt auf den Bereichen Gastgewerbe, Facility
Management, Einzelhandel, Logistik und anderen Branchen, in denen der direkte
Kundenkontakt im Vordergrund steht. Geleitet von seiner Vision, die Zukunft der
Arbeit so zu gestalten, dass Menschen und intelligente Technologien gemeinsam
ihr Potenzial entfalten können, unterstützt YYForce Unternehmen, ihre
Produktivität zu steigern, das tägliche Arbeitserlebnis zu verbessern und eine
intelligentere, nachhaltigere Belegschaft aufzubauen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.yyforce.ai.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von
Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen
Fassung sowie Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner
jeweils gültigen Fassung. Zu solchen Aussagen zählen unter anderem ohne
Einschränkung Aussagen zu den Erwartungen, Einschätzungen, Absichten oder
zukünftigen Strategien des Unternehmens, einschließlich der erwarteten
Geschäftsausweitung im Nahen Osten, der Kundenimplementierungen, der
finanziellen Beiträge und der Marktchancen im Jahr 2027. Die tatsächlichen
Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten erheblich
von den Prognosen abweichen. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung,
zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund
neuer Informationen, künftiger Events oder aus anderen Gründen, es sei denn,
dies ist gesetzlich vorgeschrieben.
Ansprechpartner für Anlegerbeziehungen
YYForce Inc.
Abteilung Investor Relations
E-Mail: ir@yyforce.ai
Website: www.yyforce.ai (http://www.yyforce.ai/)
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