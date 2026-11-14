GNW-News: YYForce (NASDAQ: YFOR) erhält bedeutende Aufträge im Gastgewerbe der Vereinigten Arabischen Emirate - Expansion im Nahen Osten schreitet zügig voran

^SINGAPUR und DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Nov. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE)

-- YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR) (?YYForce" oder das?Unternehmen"), ein Anbieter

von KI-gestützten Lösungen für Mitarbeitende im Kundenservice, Robotik und

Gebäudemanagement, gab heute eine bedeutende Ausweitung seiner

Geschäftstätigkeit auf dem Nahost-Markt bekannt, deren Höhepunkt die Gewinnung

neuer Kunden in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) darstellt, unterstützt

durch die Personalbeschaffungsaktivitäten des Unternehmens in Ägypten.

Als Reaktion auf die starke regionale Nachfrage nach flexiblen,

hochqualifizierten Fachkräften im Gastgewerbe und nach automatisiertem

Personalmanagement hat YYForce die Registrierung als Anbieter auf Konzernebene

abgeschlossen und mit der operativen Personalvermittlung für führende Luxus-

Hotelportfolios begonnen. Zu den ersten Projekten, die derzeit in den

Vereinigten Arabischen Emiraten realisiert werden, zählen luxuriöse

Vorzeigeobjekte wie das?Address Beach Resort Fujairah" und das?Palace Beach

Resort Fujairah" der Emaar Hospitality Group. Der anfängliche Leistungsumfang

umfasst Küchen- und Servicepersonal, Personal für den Premium-Gastronomiebereich

sowie spezialisierte Dienstleistungen im Gastgewerbe.

Der Nahe Osten ist für YYForce ein vorrangiger Wachstumsmarkt. Mit

Niederlassungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Ägypten setzt das

Unternehmen seine skalierbaren Personallösungen ein, um den strukturellen

Arbeitskräftemangel in Luxusresorts, integrierten Reisezielen und großen

Kongresszentren zu beheben. In der Region ist für das Jahr 2027 eine

umfangreiche Reihe von Neueröffnungen im Gastgewerbe geplant, darunter große

integrierte Resort-Projekte in den Vereinigten Arabischen Emiraten. YYForce geht

davon aus, dass diese Stellenangebote eine weitere Nachfrage nach flexiblem,

geschultem Personal im Gastgewerbe schaffen werden.

?Unser Markteintritt und die rasche Gewinnung von Kunden im gesamten Nahen Osten

stellen einen wichtigen Meilenstein für das internationale Wachstum von YYForce

dar", sagte Mike Fu, Vorstandsvorsitzender von YYForce.?Die Erlangung des

Status als vertrauenswürdiger Partner bei erstklassigen Hotelbetreibern in den

Vereinigten Arabischen Emiraten spiegelt die Zuverlässigkeit, Schnelligkeit und

den Standard unserer Dienstleistungen wider. Mit unserer etablierten

Infrastruktur in den Vereinigten Arabischen Emiraten und unserem Zentrum zur

Talentsuche in Ägypten haben wir ein kosteneffizientes grenzüberschreitendes

Modell aufgebaut. Da sich große neue Ferienanlagen in der Region auf ihre

Eröffnung im Jahr 2027 vorbereiten, sehen wir darin eine bedeutende Chance,

unseren Marktanteil auszubauen und einen wertvollen Beitrag zum Konzern zu

leisten."

YYForce plant, seine geschäftliche Präsenz in Dubai, Abu Dhabi und den

Nördlichen Emiraten im Laufe des Jahres 2027 weiter auszubauen und gleichzeitig

weitere regionale Standorte im gesamten MENA-Raum zu prüfen, um den integrierten

Personalbedarf in den Bereichen Gastgewerbe, Freizeit und Unternehmen zu decken.

Über YYForce Inc.

YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR) ist ein Anbieter von KI-gestützten Personallösungen

und integriertem Facility-Management, der in ganz Asien und darüber hinaus tätig

ist. Angetrieben von seiner Mission, die Arbeit an vorderster Front durch KI,

Robotik und integrierte Personallösungen zu transformieren, vereint das

Unternehmen Menschen, intelligente Software und kommerzielle Robotik in einem

vernetzten Ökosystem. Das Portfolio umfasst intelligente Personalvermittlung (YY

Circle, Yolara AI), die Verwaltung digitaler Vermögenswerte (24iFM) sowie den

Einsatz, das Leasing und die Wartung von Servicerobotern sowie die Entwicklung

humanoider Roboter - mit Schwerpunkt auf den Bereichen Gastgewerbe, Facility

Management, Einzelhandel, Logistik und anderen Branchen, in denen der direkte

Kundenkontakt im Vordergrund steht. Geleitet von seiner Vision, die Zukunft der

Arbeit so zu gestalten, dass Menschen und intelligente Technologien gemeinsam

ihr Potenzial entfalten können, unterstützt YYForce Unternehmen, ihre

Produktivität zu steigern, das tägliche Arbeitserlebnis zu verbessern und eine

intelligentere, nachhaltigere Belegschaft aufzubauen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.yyforce.ai.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von

Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen

Fassung sowie Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner

jeweils gültigen Fassung. Zu solchen Aussagen zählen unter anderem ohne

Einschränkung Aussagen zu den Erwartungen, Einschätzungen, Absichten oder

zukünftigen Strategien des Unternehmens, einschließlich der erwarteten

Geschäftsausweitung im Nahen Osten, der Kundenimplementierungen, der

finanziellen Beiträge und der Marktchancen im Jahr 2027. Die tatsächlichen

Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten erheblich

von den Prognosen abweichen. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung,

zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund

neuer Informationen, künftiger Events oder aus anderen Gründen, es sei denn,

dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Ansprechpartner für Anlegerbeziehungen

YYForce Inc.

Abteilung Investor Relations

E-Mail: ir@yyforce.ai

Website: www.yyforce.ai (http://www.yyforce.ai/)

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