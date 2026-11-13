YY Group Aktie
WKN DE: A3EU59 / ISIN: VGG9888Q1037
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13.11.2026 09:22:38
GNW-News: YYForce (NASDAQ: YFOR) schließt Vertrag über die Personalbesetzung von über 100 Restaurantfilialen in ganz Singapur ab
^SINGAPUR, Nov. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR)
(?YYForce" oder das?Unternehmen"), ein Anbieter von KI-gestützten Lösungen für
Mitarbeitende im Kundenservice, Robotik und Gebäudemanagement, gab heute
bekannt, dass seine Tochtergesellschaft YY Circle Singapore eine Vereinbarung
über die Bereitstellung von Teilzeitkräften für den Kundenservice im
landesweiten Netzwerk eines großen Schnellrestaurantbetreibers (QSR) mit mehr
als 100 Filialen in Singapur geschlossen hat.
Wichtigste Highlights:
* Landesweite QSR-Präsenz: Schafft einen inselweiten Personalrahmen, der mehr
als 100 Schnellrestaurants in ganz Singapur umfasst.
* KI-gestützte bedarfsorientierte Personalbereitstellung: Nutzt die digitale
Plattform von YY Circle zur Personalvermittlung, um die Personalbeschaffung,
die Einarbeitung und die Schichtzuweisung während der Hauptgeschäftszeiten
zu verwalten.
* Skalierbare Expansion im Gastronomiebereich: Erweitert die geschäftliche
Präsenz von YYForce im umsatzstarken Gastronomie- und Getränkesektor
Singapurs und schafft gleichzeitig flexible Beschäftigungsmöglichkeiten auf
der gesamten Insel.
Gemäß den Bestimmungen der Vereinbarung wird YY Circle Singapore als
landesweiter Personalpartner fungieren und den Personalbedarf auf Filialebene im
gesamten Netzwerk des Kunden in Singapur decken. Der Personaleinsatz wird
bedarfsorientiert organisiert, um Spitzenzeiten im Verkauf, eine dynamische
Schichtabdeckung und schwankende betriebliche Anforderungen an den einzelnen
Standorten zu bewältigen.
Über seine digitale Plattform wird YY Circle Singapore die gesamte
Personalbeschaffung, die Einarbeitung und den Einsatz der Mitarbeitenden von
Anfang bis Ende abwickeln. Dieses Projekt verdeutlicht die Skalierbarkeit des
technologiegestützten Personalbeschaffungsmodells von YYForce in Einzelhandels-
und Gastronomiebetrieben mit mehreren Standorten.
?Der Abschluss einer landesweiten Personalvereinbarung, die mehr als 100
Filialen umfasst, ist ein wichtiger geschäftlicher Meilenstein für YY Circle
Singapore", so Mike Fu, Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender von YYForce.
?Unser Fokus liegt darauf, die inselweite Netzabdeckung in eine zuverlässige und
qualitativ hochwertige Ausführung an jedem einzelnen Standort umzusetzen. Indem
wir unsere Möglichkeiten zur digitalen Personalplanung mit einem umfangreichen
Pool an geprüften Fachkräften aus dem Frontbereich kombinieren, unterstützen wir
große Gastronomiebetriebe dabei, effizient zu wachsen und gleichzeitig flexible
Beschäftigungsmöglichkeiten in ganz Singapur zu schaffen."
Die Vereinbarung untermauert die übergeordnete Strategie von YYForce,
menschliche Arbeitskräfte, KI-gestützte Personalkoordination und kommerzielle
Robotik zu vereinen, um die Abläufe an vorderster Front in
Dienstleistungsbranchen mit hohem Arbeitsaufkommen zu optimieren.
Die Identität des Kunden sowie die konkreten Geschäftsbedingungen werden
vertraulich behandelt. Die Abdeckung im gesamten Netzwerk des Kunden bedeutet
nicht, dass an jeder Filiale gleichzeitig Personal eingesetzt wird oder dass ein
Mindestvolumen an Einsätzen garantiert ist.
Über YYForce Inc.
YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR) ist ein Anbieter von KI-gestützten Personallösungen
und integriertem Facility-Management, der in ganz Asien und darüber hinaus tätig
ist. Angetrieben von seiner Mission, die Arbeit an vorderster Front durch KI,
Robotik und integrierte Personallösungen zu transformieren, vereint das
Unternehmen Menschen, intelligente Software und kommerzielle Robotik in einem
vernetzten Ökosystem. Das Portfolio umfasst intelligente Personalvermittlung (YY
Circle, Yolara AI), die Verwaltung digitaler Vermögenswerte (24iFM) sowie den
Einsatz, das Leasing und die Wartung von Servicerobotern sowie die Entwicklung
humanoider Roboter - mit Schwerpunkt auf den Bereichen Gastgewerbe, Facility
Management, Einzelhandel, Logistik und anderen Branchen, in denen der direkte
Kundenkontakt im Vordergrund steht. Geleitet von seiner Vision, die Zukunft der
Arbeit so zu gestalten, dass Menschen und intelligente Technologien gemeinsam
ihr Potenzial entfalten können, unterstützt YYForce Unternehmen, ihre
Produktivität zu steigern, das tägliche Arbeitserlebnis zu verbessern und eine
intelligentere, nachhaltigere Belegschaft aufzubauen. Weitere Informationen
finden Sie unter https://www.yyforce.ai.
?Safe Harbor"-Erklärung
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von
Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und
Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen
Fassung, darunter Aussagen zu geplanten Personaleinsätzen,
Geschäftsmöglichkeiten, Kundenbeziehungen und den strategischen Zielen von
YYForce. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und unterliegen
Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen
Ergebnisse erheblich davon abweichen. Dazu zählen unter anderem der
Personalbedarf der Kunden, die Verfügbarkeit von Arbeitskräften, die Umsetzung
der Vereinbarung sowie weitere Risiken, die in den bei der US-
Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichten
Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind. Die landesweite Abdeckung im
Rahmen der Vereinbarung garantiert weder Absatzmengen noch Umsätze. Das
Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu
aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.
Investor Relations & Corporate Inquiries
YYForce Inc. - Abteilung Investor Relations
E-Mail: ir@yyforce.ai
Website: https://www.yyforce.ai
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