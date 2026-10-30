YY Group Aktie
WKN DE: A3EU59 / ISIN: VGG9888Q1037
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30.10.2026 17:54:38
GNW-News: YYForce nimmt 11 Serviceroboter für den kommerziellen Einsatz im Novotel und Mercure Singapore on Stevens in Betrieb
^SINGAPUR, Oct. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR)
(?YYForce" oder das?Unternehmen"), ein führender technologieorientierter
Anbieter von Personalmanagement-Lösungen und integrierten Facility Services, hat
heute die kommerzielle Inbetriebnahme einer Flotte von elf autonomen
Servicerobotern im Hotelkomplex Novotel Singapore on Stevens und Mercure
Singapore on Stevens bekannt egeben, der beide Marken unter einem Dach vereint.
Im Rahmen einer auf 24 Monate angelegten kommerziellen Vereinbarung setzt
YYForce eine speziell konzipierte Flotte autonomer Serviceroboter ein. Diese
soll die interne Logistik optimieren, Lieferungen auf die Gästezimmer übernehmen
und die Serviceabläufe zwischen den Etagen des weitläufigen Hotelkomplexes
effizienter gestalten. Der Einsatz unterstreicht das kontinuierliche Engagement
des Unternehmens, Physical AI und Automatisierung in gewerblich genutzten
Immobilien voranzutreiben.
Die wichtigsten Merkmale des kommerziellen Einsatzes:
* Skalierbare Flottenarchitektur: Ein integriertes Servicerobotersystem mit
elf Einheiten, das nahtlos in die täglichen Abläufe im Hotelbetrieb und
Housekeeping eingebunden ist. Es soll die Interaktion mit den Gästen
verbessern und die Wegezeiten bei routinemäßigen Serviceleistungen
verkürzen.
* Gebäudeautomation aus einer Hand: Durchgängige Navigation über mehrere
Etagen hinweg, ermöglicht durch die Integration dedizierter IoT- und API-
Systeme für die Aufzüge. Dadurch kann die Roboterflotte Aufzüge
selbstständig anfordern und sich autonom zwischen den verschiedenen
Gebäudeteilen des mehrstöckigen Hotelkomplexes bewegen.
* Anbindung an Telefonie- und PBX-Systeme: Nahtlose Interoperabilität mit der
Nebenstellenanlage (Private Branch Exchange, PBX) des Hotels und SIP-
Kommunikationsprotokollen. Dies ermöglicht automatisierte Benachrichtigungen
an Gäste auf ihren Zimmern sowie eine Koordination der Abläufe in Echtzeit.
* Ausbau des kommerziellen RaaS-Geschäfts: Der Einsatz verdeutlicht die
zunehmende Nutzung des Robotics-as-a-Service-Modells (RaaS) von YYForce
durch Unternehmenskunden. Dieses Geschäftsmodell generiert wiederkehrende
Serviceumsätze mit hohen Margen und beseitigt zugleich Investitionshürden
für Hotelpartner.
|?Die kommerzielle Inbetriebnahme unserer autonomen Flotte mit elf Robotern im
|Novotel und Mercure on Stevens ist ein wichtiger Meilenstein für Physical AI
|und die Automatisierung im Gastgewerbe. Durch die Integration
|fortschrittlicher IoT-Technologien zur Aufzugssteuerung, von
|Kommunikationsnetzwerken und autonomen Roboterflotten in bestehende
|Betriebsabläufe gehen wir die Herausforderungen bei der Verfügbarkeit von
|Servicepersonal aktiv an und erzielen zugleich messbare
|Produktivitätssteigerungen. Dieser Einsatz verdeutlicht die zunehmende
|Nachfrage am Markt nach unserer integrierten RaaS-Plattform in den Premium-
|Hotels Südostasiens."
|- Mike Fu, Chairman und CEO von YYForce Inc.
Der Einsatz der elf Roboter dient als kommerzielles Referenzmodell für den
weiteren Ausbau der Lösungen von YYForce in den Bereichen verkörperte Physical
AI und intelligente Automatisierung. Diese sollen künftig in gewerblichen
Hotelimmobilien und integrierten Facility-Management-Portfolios in der gesamten
Asien-Pazifik-Region zum Einsatz kommen.
Über YYForce Inc.
YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR) ist ein innovatives Technologieunternehmen, das
Personalmanagement, integrierte Facility Services und gewerbliche
Betriebsabläufe mithilfe KI-gestützter Plattformen und autonomer Robotik neu
gestaltet. Mit proprietärer Marktplatztechnologie, intelligenten Algorithmen zur
Personaleinsatzplanung und intelligenten Robotiklösungen unterstützt YYForce
Unternehmenskunden aus den Bereichen Gastgewerbe, Logistik, Gesundheitswesen und
gewerbliche Immobilien dabei, ihre Produktivität zu optimieren, ihre
Serviceleistungen zu verbessern und sich auf die Zukunft der Arbeitswelt
einzustellen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.yyforce.ai (http://www.yyforce.ai/).
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von
Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen
Fassung sowie Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner
jeweils gültigen Fassung. Diese Aussagen basieren auf den Erwartungen, Annahmen
und/oder Informationen von Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
dieser Mitteilung vorlagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie
?kann",?wird",?sollte",?erwartet",?geht davon aus",?plant",?beabsichtigt",
?glaubt",?schätzt",?potenziell" oder ähnlichen Ausdrücken sowie deren
Verneinungen zu erkennen.
Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter
anderem Aussagen zum Zeitpunkt, zum Umfang und zu den erwarteten Ergebnissen des
Einsatzes eines humanoiden Roboters durch das Unternehmen; zu möglichen
Anwendungen humanoider Robotik im Gastgewerbe und anderen Bereichen; zur
Robotikstrategie des Unternehmens und zu künftigen Robotikdienstleistungen sowie
zur Entwicklung, Kommerzialisierung und Verbreitung humanoider Technologien im
Allgemeinen.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken und Ungewissheiten verbunden; die
in dieser Pressemitteilung beschriebenen zukunftsgerichteten Ereignisse treten
möglicherweise nicht ein, und die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können
erheblich davon abweichen und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen
bezüglich des Unternehmens sowie einer Reihe weiterer Faktoren. Zu diesen
Faktoren zählen unter anderem die Ziele und Strategien des Unternehmens; die
zukünftige Geschäftsentwicklung, die Finanzlage und die Ertragslage des
Unternehmens, einschließlich der Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen,
erwarteter Veränderungen bei den Umsätzen, Kosten und Aufwendungen des
Unternehmens, des prognostizierten Kundenwachstums sowie der Nachfrage nach und
der Marktakzeptanz der Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens; sowie
Branchen-, Markt- und regulatorische Rahmenbedingungen, einschließlich des
Wettbewerbs, staatlicher Maßnahmen und Vorschriften, die die Branche des
Unternehmens betreffen, sowie weitere Faktoren, die die Finanzlage, die
Liquidität und die Ertragslage des Unternehmens beeinflussen können.
Eine ausführlichere Erörterung der Risikofaktoren finden Sie in den bei der US-
Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichten
Unterlagen des Unternehmens, einschließlich des Abschnitts?Risikofaktoren" im
jüngsten Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F in seiner geänderten
Fassung. Leser sollten zudem die Risiken berücksichtigen, die in den bei der
U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten Dokumenten des
Unternehmens beschrieben sind. YYForce übernimmt keine Verpflichtung, diese
Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht
erforderlich.
Ansprechpartner für Anlegerbeziehungen
YYForce Inc.
Abteilung Investor Relations
E-Mail: ir@yyforce.ai (mailto:)
Website: www.yyforce.ai (http://)
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