GNW-News: YYForce nimmt 11 Serviceroboter für den kommerziellen Einsatz im Novotel und Mercure Singapore on Stevens in Betrieb

^SINGAPUR, Oct. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR)

(?YYForce" oder das?Unternehmen"), ein führender technologieorientierter

Anbieter von Personalmanagement-Lösungen und integrierten Facility Services, hat

heute die kommerzielle Inbetriebnahme einer Flotte von elf autonomen

Servicerobotern im Hotelkomplex Novotel Singapore on Stevens und Mercure

Singapore on Stevens bekannt egeben, der beide Marken unter einem Dach vereint.

Im Rahmen einer auf 24 Monate angelegten kommerziellen Vereinbarung setzt

YYForce eine speziell konzipierte Flotte autonomer Serviceroboter ein. Diese

soll die interne Logistik optimieren, Lieferungen auf die Gästezimmer übernehmen

und die Serviceabläufe zwischen den Etagen des weitläufigen Hotelkomplexes

effizienter gestalten. Der Einsatz unterstreicht das kontinuierliche Engagement

des Unternehmens, Physical AI und Automatisierung in gewerblich genutzten

Immobilien voranzutreiben.

Die wichtigsten Merkmale des kommerziellen Einsatzes:

* Skalierbare Flottenarchitektur: Ein integriertes Servicerobotersystem mit

elf Einheiten, das nahtlos in die täglichen Abläufe im Hotelbetrieb und

Housekeeping eingebunden ist. Es soll die Interaktion mit den Gästen

verbessern und die Wegezeiten bei routinemäßigen Serviceleistungen

verkürzen.

* Gebäudeautomation aus einer Hand: Durchgängige Navigation über mehrere

Etagen hinweg, ermöglicht durch die Integration dedizierter IoT- und API-

Systeme für die Aufzüge. Dadurch kann die Roboterflotte Aufzüge

selbstständig anfordern und sich autonom zwischen den verschiedenen

Gebäudeteilen des mehrstöckigen Hotelkomplexes bewegen.

* Anbindung an Telefonie- und PBX-Systeme: Nahtlose Interoperabilität mit der

Nebenstellenanlage (Private Branch Exchange, PBX) des Hotels und SIP-

Kommunikationsprotokollen. Dies ermöglicht automatisierte Benachrichtigungen

an Gäste auf ihren Zimmern sowie eine Koordination der Abläufe in Echtzeit.

* Ausbau des kommerziellen RaaS-Geschäfts: Der Einsatz verdeutlicht die

zunehmende Nutzung des Robotics-as-a-Service-Modells (RaaS) von YYForce

durch Unternehmenskunden. Dieses Geschäftsmodell generiert wiederkehrende

Serviceumsätze mit hohen Margen und beseitigt zugleich Investitionshürden

für Hotelpartner.

|?Die kommerzielle Inbetriebnahme unserer autonomen Flotte mit elf Robotern im

|Novotel und Mercure on Stevens ist ein wichtiger Meilenstein für Physical AI

|und die Automatisierung im Gastgewerbe. Durch die Integration

|fortschrittlicher IoT-Technologien zur Aufzugssteuerung, von

|Kommunikationsnetzwerken und autonomen Roboterflotten in bestehende

|Betriebsabläufe gehen wir die Herausforderungen bei der Verfügbarkeit von

|Servicepersonal aktiv an und erzielen zugleich messbare

|Produktivitätssteigerungen. Dieser Einsatz verdeutlicht die zunehmende

|Nachfrage am Markt nach unserer integrierten RaaS-Plattform in den Premium-

|Hotels Südostasiens."

|- Mike Fu, Chairman und CEO von YYForce Inc.

Der Einsatz der elf Roboter dient als kommerzielles Referenzmodell für den

weiteren Ausbau der Lösungen von YYForce in den Bereichen verkörperte Physical

AI und intelligente Automatisierung. Diese sollen künftig in gewerblichen

Hotelimmobilien und integrierten Facility-Management-Portfolios in der gesamten

Asien-Pazifik-Region zum Einsatz kommen.

Über YYForce Inc.

YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR) ist ein innovatives Technologieunternehmen, das

Personalmanagement, integrierte Facility Services und gewerbliche

Betriebsabläufe mithilfe KI-gestützter Plattformen und autonomer Robotik neu

gestaltet. Mit proprietärer Marktplatztechnologie, intelligenten Algorithmen zur

Personaleinsatzplanung und intelligenten Robotiklösungen unterstützt YYForce

Unternehmenskunden aus den Bereichen Gastgewerbe, Logistik, Gesundheitswesen und

gewerbliche Immobilien dabei, ihre Produktivität zu optimieren, ihre

Serviceleistungen zu verbessern und sich auf die Zukunft der Arbeitswelt

einzustellen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.yyforce.ai (http://www.yyforce.ai/).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von

Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen

Fassung sowie Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner

jeweils gültigen Fassung. Diese Aussagen basieren auf den Erwartungen, Annahmen

und/oder Informationen von Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung

dieser Mitteilung vorlagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie

?kann",?wird",?sollte",?erwartet",?geht davon aus",?plant",?beabsichtigt",

?glaubt",?schätzt",?potenziell" oder ähnlichen Ausdrücken sowie deren

Verneinungen zu erkennen.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter

anderem Aussagen zum Zeitpunkt, zum Umfang und zu den erwarteten Ergebnissen des

Einsatzes eines humanoiden Roboters durch das Unternehmen; zu möglichen

Anwendungen humanoider Robotik im Gastgewerbe und anderen Bereichen; zur

Robotikstrategie des Unternehmens und zu künftigen Robotikdienstleistungen sowie

zur Entwicklung, Kommerzialisierung und Verbreitung humanoider Technologien im

Allgemeinen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken und Ungewissheiten verbunden; die

in dieser Pressemitteilung beschriebenen zukunftsgerichteten Ereignisse treten

möglicherweise nicht ein, und die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können

erheblich davon abweichen und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen

bezüglich des Unternehmens sowie einer Reihe weiterer Faktoren. Zu diesen

Faktoren zählen unter anderem die Ziele und Strategien des Unternehmens; die

zukünftige Geschäftsentwicklung, die Finanzlage und die Ertragslage des

Unternehmens, einschließlich der Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen,

erwarteter Veränderungen bei den Umsätzen, Kosten und Aufwendungen des

Unternehmens, des prognostizierten Kundenwachstums sowie der Nachfrage nach und

der Marktakzeptanz der Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens; sowie

Branchen-, Markt- und regulatorische Rahmenbedingungen, einschließlich des

Wettbewerbs, staatlicher Maßnahmen und Vorschriften, die die Branche des

Unternehmens betreffen, sowie weitere Faktoren, die die Finanzlage, die

Liquidität und die Ertragslage des Unternehmens beeinflussen können.

Eine ausführlichere Erörterung der Risikofaktoren finden Sie in den bei der US-

Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichten

Unterlagen des Unternehmens, einschließlich des Abschnitts?Risikofaktoren" im

jüngsten Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F in seiner geänderten

Fassung. Leser sollten zudem die Risiken berücksichtigen, die in den bei der

U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten Dokumenten des

Unternehmens beschrieben sind. YYForce übernimmt keine Verpflichtung, diese

Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht

erforderlich.

Ansprechpartner für Anlegerbeziehungen

YYForce Inc.

Abteilung Investor Relations

E-Mail: ir@yyforce.ai (mailto:)

Website: www.yyforce.ai (http://)

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