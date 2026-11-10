YY Group Aktie
WKN DE: A3EU59 / ISIN: VGG9888Q1037
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10.11.2026 20:52:38
GNW-News: YYForce präsentiert seine humanoide Robotik und den VLA-Schulungs-Workflow bei "Meeting AI" von Mediacorp
^SINGAPUR, Nov. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR)
(?YYForce" oder das?Unternehmen"), ein technologieorientierter Anbieter von
Personallösungen und integrierten Facility-Management-Dienstleistungen, hat
heute bekannt gegeben, dass seine Schulungsinitiativen im Bereich humanoider
Robotik in einer speziellen Fernsehsendung vorgestellt wurden, die von Mediacorp
in Singapur produziert und ausgestrahlt wurde.
Der Beitrag wurde am 6. November 2026 in der Technologie- und Nachrichtensendung
von Mediacorp 8world Meeting AI (???AI?), in einer Folge mit dem Titel?Kann KI
in nur einer Lektion lernen?" (?AI??????) ausgestrahlt.
Sehen Sie sich den vollständigen Beitrag auf YouTube
an: https://youtu.be/QdH6VVlspYI
Die von dem erfahrenen Moderator Zhang Haijie moderierte Fernsehsendung bot den
Zuschauern einen detaillierten und praxisnahen Einblick in neue Technologien im
Bereich der humanoiden Robotik sowie in deren praktische kommerzielle
Ausbildungsabläufe. Während der Sendung nahm der Moderator direkt an einer
Teleoperations-Demonstration mit dem humanoiden Roboter Unitree G1 teil, wobei
er ein VR-Headset sowie fünf Präzisions-Tracking-Sensoren nutzte, die am Kopf,
an den Händen und an den Füßen angebracht waren. Das System übertrug menschliche
Bewegungen und Geschwindigkeiten in Echtzeit direkt auf den Roboter und
zeichnete dabei Gelenkwinkel, kinematische Positionen sowie visuelle
Kamerabilder auf, um hochpräzise physikalische KI-Trainingsdatensätze zu
erstellen.
In der Sendung vorgestellter wichtiger technischer Arbeitsablauf:
* Demonstration durch Menschen und kinematische Aufzeichnung: Menschliche
Bediener führen wiederholt standardmäßige körperliche Aufgaben vor, wobei
Gelenkbewegungen und Bilddaten erfasst werden, ohne dass eine manuelle
Koordinatenmarkierung erforderlich ist.
* Datenbereinigung und -filterung: Die aufgezeichneten Bewegungsbahnen und
Sensorströme werden aufbereitet und gefiltert, um Ausführungsanomalien und
suboptimale Testläufe zu beseitigen.
* Vision-Language-Action (VLA)-Training: Wie in der Sendung gezeigt wurde,
waren 40 menschliche Vorführungen und eine Datenbereinigung erforderlich, um
dem humanoiden Roboter beizubringen, eine Tasse selbstständig zu erkennen,
zu greifen und zu bewegen; anschließend waren etwa acht Stunden Training des
neuronalen Netzwerks anhand fortschrittlicher VLA-Modelle notwendig, bevor
eine autonome Ausführung erreicht wurde.
Die Sendung veranschaulichte die Realität hinter der verkörperten künstlichen
Intelligenz: Damit Serviceroboter in unstrukturierten, realen gewerblichen
Umgebungen effektiv und sicher arbeiten können, muss zunächst ein strukturiertes
Lernen von den menschlichen Mitarbeitern an vorderster Front stattfinden.
Der Einsatz von Robotik in realen Dienstleistungsumgebungen
YYForce entwickelt seine Robotikstrategie mit Blick auf praktische kommerzielle
Anwendungen und nicht nur auf Robotik-Demonstrationen. Das Unternehmen
untersucht Einsatzmöglichkeiten von humanoiden und spezialisierten Robotern in
verschiedenen Bereichen, darunter das Gastgewerbe, das integrierte
Gebäudemanagement, die gewerbliche Reinigung, Lieferdienste, Sicherheitsdienste
und andere arbeitsintensive Dienstleistungsbereiche.
Zu den Robotik-Initiativen von YYForce gehören die Schulung humanoider Roboter
und die Datenerfassung für Aufgaben wie die Reinigung von Hotelzimmern und
Sanitäranlagen sowie Anwendungen im Gastgewerbe, daneben auch spezialisierte
gewerbliche Roboter, die für Reinigungs-, Liefer- und andere betriebliche
Aufgaben konzipiert sind.
Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Kombination von menschlichen
Mitarbeitern mit KI-gestützten Systemen und Robotik ein neues Modell des
Personaleinsatzes schaffen könnte, bei dem die Technologie repetitive,
standardisierte und körperlich anstrengende Aufgaben übernimmt, während sich die
menschlichen Mitarbeiter auf Tätigkeiten konzentrieren, die Kommunikation,
Urteilsvermögen und den Umgang mit Kunden erfordern.
Aufbau der Infrastruktur für die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Roboter
YYForce entwickelt Lösungen, die darauf abzielen, den breiteren Einsatz von
Robotik in realen Dienstleistungsumgebungen zu fördern. In Singapur hat das
Unternehmen Einrichtungen für Robotik-Demonstrationen und -Schulungen
eingerichtet, in denen humanoide und spezialisierte Serviceroboter präsentiert,
geschult und für verschiedene Einsatzszenarien bewertet werden können.
Diese Initiativen sollen YYForce dabei unterstützen, zu verstehen, wie
Robotiktechnologien in bestehende Personal- und Facility-Management-Abläufe
integriert werden können, und gleichzeitig die für den künftigen Einsatz
erforderlichen Kompetenzen und Betriebsprozesse zu entwickeln.
Kommentar des Managements
Mike Fu, Chief Executive Officer von YYForce, sagt:
?Die Berichterstattung durch Mediacorp bietet die Gelegenheit, einem breiteren
Publikum zu zeigen, wie schnell sich die Robotertechnologie vom Konzept hin zu
praktischen Anwendungen entwickelt. Der Beitrag verdeutlichte die Realität
hinter der physischen KI: Damit Roboter in kommerziellen Umgebungen zuverlässig
arbeiten können, müssen sie zunächst direkt aus menschlichen Erfahrungen
lernen."
?Bei unserer Vision geht es nicht darum, Menschen durch Roboter zu ersetzen. Wir
arbeiten auf ein Betriebsmodell hin, in dem Menschen, KI, humanoide Roboter und
spezialisierte Serviceroboter zusammenarbeiten können, wobei jeder die Aufgaben
übernimmt, bei denen er den größten Mehrwert schaffen kann."
?Das Gastgewerbe und das Facility-Management bieten praktische Umgebungen für
die Entwicklung dieser Fähigkeiten, da sie ein breites Spektrum an sich
wiederholenden, körperlichen und dienstleistungsorientierten Aufgaben umfassen.
Diese praxisorientierte Ausbildungsmethodik ist ein wesentlicher Bestandteil
unserer?YYForce 2030"-Vision, während wir gemeinsam den Weg in die Zukunft der
Arbeit beschreiten (Forging Forward Together)."
Vom Personaldienstleister zur Plattform für zukunftsorientierte Personallösungen
Der Bericht von Mediacorp spiegelt den umfassenden Wandel von YYForce wider -
weg von den traditionellen Dienstleistungen im Personal- und Gebäudemanagement
hin zu einer technologiegestützten Plattform für zukunftsorientierte
Personallösungen.
Im Rahmen der?YYForce 2030"-Vision des Unternehmens entwickelt YYForce ein
Ökosystem, das folgende Elemente vereint:
* Personalressourcen und Möglichkeiten zur bedarfsgerechten
Personalbereitstellung;
* Künstliche Intelligenz und Personaltechnologie;
* Humanoide Roboter und spezialisierte Servicerobotik;
* Robotik-Schulungen, Datenerfassung und Einsatz im operativen Betrieb;
* IoT, Sensoren und Technologien für intelligente Gebäude; sowie
* die integrierte Facility-Management-Plattform?24iFM" von YYForce.
Das langfristige Ziel besteht darin, es menschlichen Mitarbeitern, KI und
Robotik zu ermöglichen, innerhalb eines vernetzten Ökosystems für die Erbringung
von Dienstleistungen zusammenzuarbeiten.
Über YYForce Inc.
YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR) ist ein technologiegestützter Anbieter von
Personallösungen und integrierten Facility-Management-Dienstleistungen. Das
Unternehmen entwickelt ein Ökosystem für die Arbeitswelt der Zukunft, das
menschliche Arbeitskraft, künstliche Intelligenz, humanoide Roboter und
Servicerobotik, IoT-Technologien sowie digitale Plattformen für das Facility-
Management miteinander verbindet.
Durch seine Personalmanagement-Aktivitäten, integrierte Facility-Management-
Fähigkeiten, die 24iFM-Plattform und neue Robotik-Initiativen möchte YYForce den
Übergang zu einer technologiegestützten, auf der Zusammenarbeit von Mensch und
Maschine basierenden Dienstleistungserbringung unterstützen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.yyforce.ai.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von
Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen
Fassung sowie Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner
jeweils gültigen Fassung. Diese Aussagen basieren auf den Erwartungen, Annahmen
und/oder Informationen von Mavenir, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
dieser Mitteilung vorlagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie
?kann",?wird",?sollte",?erwartet",?geht davon aus",?plant",?beabsichtigt",
?glaubt",?schätzt",?potenziell" oder ähnlichen Ausdrücken sowie deren
Verneinungen zu erkennen.
Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter
anderem die Strategie und die?Vision 2030" von YYForce, die Entwicklung,
Schulung, Integration und kommerzielle Einführung seiner KI- und Robotiklösungen
- einschließlich humanoider Roboter und der Zusammenarbeit zwischen Mensch und
Roboter -, die Kundennachfrage, Investitionsprioritäten sowie operative Ziele.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken und Ungewissheiten verbunden, und
die in dieser Pressemitteilung beschriebenen zukunftsgerichteten Ereignisse
treten möglicherweise nicht ein. Tatsächliche Ereignisse und Ergebnisse können
erheblich abweichen und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen
hinsichtlich des Unternehmens sowie weiterer Faktoren. Eine ausführlichere
Erörterung der Risikofaktoren finden Sie in den bei der US-
Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichten
Unterlagen des Unternehmens, einschließlich des Abschnitts?Risk Factors"
(Risikofaktoren) im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F in
seiner geänderten Fassung. YYForce übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen
zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.
Informationen, die in der Mediacorp-Sendung oder auf einer in dieser
Pressemitteilung genannten Website enthalten sind oder über diese zugänglich
sind, sind nicht Bestandteil dieser Pressemitteilung.
Ansprechpartner für Anlegerbeziehungen
YYForce Inc.
Abteilung Investor Relations
E-Mail: ir@yyforce.ai
Website: www.yyforce.ai (http://www.yyforce.ai/)
Medien & Unternehmen
YYForce Inc.
E-Mail: enquiries@yyforce.ai
Fernsehvideo: Auf YouTube ansehen (https://youtu.be/QdH6VVlspYI)
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