GNW-News: YYForce schult KI-gesteuerte humanoide Haushaltshilfen im Hotel Novotel

^SINGAPUR, Oct. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR)

(?YYForce" oder das?Unternehmen"), ein technologiegestützter Anbieter von

Personallösungen, integriertem Facility Management und kommerziellen

Robotikdienstleistungen, gab heute den Erwerb von 20 tragbaren

Datenerfassungssystemen zur Unterstützung seines Entwicklungsprogramms für

humanoide Roboter bekannt.

Die Systeme bestehen aus am Kopf getragenen egonzentrischen Kameras sowie

synchronisierten, am Handgelenk befestigten Kameras. Sie sollen Aufnahmen aus

der Ich-Perspektive sowie Nahaufnahmen menschlicher Arbeitsabläufe ermöglichen.

YYForce plant, die Ausrüstung im Rahmen einer Initiative mit dem Housekeeping-

Team des Novotel Singapore on Stevens einzusetzen. Im Mittelpunkt stehen

zunächst ausgewählte Arbeitsabläufe im Hotelbetrieb.

Ziel der Initiative ist der Aufbau eines auf bestimmte Aufgaben zugeschnittenen

Datensatzes, der dokumentiert, wie erfahrene Housekeeping-Mitarbeitende

routinemäßige Serviceaufgaben ausführen. Nach der Prüfung, Annotation und

technischen Aufbereitung sollen die aufgezeichneten Daten die Forschung zum

Roboterlernen sowie die Entwicklung und Evaluierung von Aufgaben unterstützen.

Dazu gehören auch Arbeiten mit Vision-Language-Action-Modellen (VLA).

Erster Schwerpunkt: Demonstrationen von Housekeeping-Aufgaben

Die geplante Datenerfassung konzentriert sich auf ausgewählte Tätigkeiten,

darunter:

* Vorbereitung von Betten und Bettwäsche: Abläufe beim Bettenmachen, der

Umgang mit Bettwäsche und das Arrangieren von Kissen.

* Ordnen von Handtüchern und Gästeartikeln: Falten und Platzieren von

Handtüchern sowie Auffüllen der Verbrauchsartikel in Gästezimmern.

* Ausgewählte Reinigungsarbeiten: Abwischen von Oberflächen sowie der Umgang

mit Reinigungswerkzeugen und -materialien.

Mit diesen Demonstrationen sollen Arbeitsabläufe, Hand-Objekt-Interaktionen

sowie Variationen unter realen Betriebsbedingungen erfasst werden. Um

menschliche Demonstrationen in Fähigkeiten von Robotern zu übertragen, sind

weitere Datenverarbeitungsschritte, die Anpassung an die ausgewählte

Roboterhardware und kontrollierte Tests erforderlich.

?Der Zugang zu realen Einsatzumgebungen und erfahrenen Serviceteams ist ein

wichtiger Bestandteil unserer Robotik-Entwicklungsstrategie", sagt Mike Fu,

Chief Executive Officer von YYForce.?Diese Initiative wird uns dabei helfen, zu

dokumentieren, wie Housekeeping-Aufgaben in der Praxis ausgeführt werden, und zu

bewerten, inwieweit solche Demonstrationen das Lernen humanoider Roboter

unterstützen können. Unser Schwerpunkt liegt auf dem Aufbau nützlicher

Datensätze, der Validierung einzelner Aufgaben und der schrittweisen Entwicklung

praxisnaher Anwendungen für das Gastgewerbe und Facility Services."

Unterstützung der Personal- und Robotikstrategie von YYForce

Die Initiative unterstützt die übergeordnete Strategie von YYForce,

Fachkenntnisse im Personalbereich, Facility-Management-Abläufe und Robotik

miteinander zu verbinden, um technologiegestützte Dienstleistungen zu

entwickeln.

Der geplante Entwicklungsprozess umfasst die Qualitätsprüfung der

Aufzeichnungen, die Annotation ausgewählter Aufgaben, die Aufbereitung

geeigneter Trainingsdatensätze und die Bewertung, ob die Demonstrationen die

Leistung bei klar definierten Roboteraufgaben verbessern. Bei der ersten

Evaluierung stehen die erfolgreiche Aufgabenausführung, die Wiederholbarkeit und

die sichere Durchführung unter kontrollierten Bedingungen im Mittelpunkt.

Die Datenerfassung soll im Einklang mit den vereinbarten betrieblichen Abläufen

des Hotels und den geltenden Datenschutzanforderungen erfolgen. Das Unternehmen

geht davon aus, dass vor Beginn der Aufzeichnungen geeignete Vorkehrungen für

die Information der beteiligten Personen und, soweit erforderlich, deren

Einwilligung, den Schutz der Privatsphäre der Gäste, Zugriffsbeschränkungen

sowie die zulässige Verwendung des aufgezeichneten Materials getroffen werden.

Die Initiative befindet sich in der Entwicklungsphase. Der Erwerb der Systeme

und die Erfassung von Demonstrationen allein belegen weder autonome Fähigkeiten

humanoider Roboter noch deren Einsatzbereitschaft für eine kommerzielle Nutzung.

Über YYForce Inc.

YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR) ist ein technologiegestützter Anbieter von

Personallösungen, integriertem Facility Management und kommerziellen

Robotikdienstleistungen. Das Unternehmen entwickelt KI-gestützte

Personalplattformen und baut seine Kompetenzen im Bereich kommerzieller Robotik

aus, um Kunden im Gastgewerbe, im Facility Management und in weiteren

Dienstleistungsbranchen zu unterstützen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.yyforce.ai.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von

Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen

Fassung sowie Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner

jeweils gültigen Fassung. Das Unternehmen stützt diese zukunftsgerichteten

Aussagen auf seine Erwartungen und Prognosen hinsichtlich künftiger Ereignisse,

die sich aus den ihm derzeit vorliegenden Informationen ableiten lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen erkennen Sie daran, dass sie nicht historischer

Natur sind, insbesondere an der Verwendung von Begriffen wie?könnte",?sollte",

?erwartet",?geht davon aus",?erwägt",?schätzt",?glaubt",?plant",

?prognostiziert",?vorhersagt",?potenziell" oder?hofft" sowie deren

Verneinungen oder ähnliche Begriffe enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen

umfassen Aussagen zum geplanten Einsatz der Ausrüstung, zur Datenerfassung, zum

Robotertraining, zur technischen Entwicklung und zu potenziellen kommerziellen

Anwendungen. Diese Aussagen beruhen auf den derzeitigen Erwartungen und Annahmen

und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die

tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen.

Zu diesen Risiken zählen die Leistungsfähigkeit der Ausrüstung, die Qualität und

Verwendbarkeit der Daten, Datenrechte und Datenschutzanforderungen,

Kooperationsvereinbarungen, technische Herausforderungen bei der Übertragung

menschlicher Demonstrationen auf Robotersysteme, Entwicklungskosten, die

Sicherheitsvalidierung und die kommerzielle Akzeptanz sowie weitere Risiken, die

in den bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange

Commission eingereichten Unternehmensunterlagen beschrieben sind, darunter unter

?Risk Factors" im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens. Leser werden darauf

hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu

verlassen, die ausschließlich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser

Pressemitteilung Gültigkeit haben. YYForce übernimmt keine Verpflichtung, diese

Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Ansprechpartner für Investoren

Jason Zhi Yong Phua, Chief Financial Officer

YYForce Inc.

enquiries@yyforce.ai

Ansprechpartner für Investor Relations

Piacente Financial Communications

yfor@thepiacentegroup.com

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