YY Group Aktie
WKN DE: A3EU59 / ISIN: VGG9888Q1037
|
02.10.2026 15:43:38
GNW-News: YYForce setzt Serviceroboter im "Aloft by Marriott Langkawi Pantai Tengah" in Malaysia ein
^SINGAPUR, Oct. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YYFORCE Inc. (NASDAQ: YFOR)
(?YYFORCE" oder das?Unternehmen"), ein technologieorientierter Anbieter von
Personal- und integrierten Facility-Management-Lösungen, gab heute den Einsatz
eines unter der Marke?YY Circle Malaysia" firmierenden Serviceroboters im
?Aloft by Marriott Langkawi Pantai Tengah" in Langkawi, Malaysia, bekannt.
Der Einsatz ist ein konkretes Beispiel für die Strategie von YYForce,
Servicerobotik in die Hotellerie zu integrieren und Hotelteams mit Technologien
zu unterstützen, die darauf ausgelegt sind, routinemäßige betriebliche Aufgaben
zu erleichtern.
Das Hotel hat den Roboter kürzlich auf seinem Social-Media-Konto vorgestellt und
ihn als neues Mitglied seines Teams präsentiert. Damit zeigt es anschaulich, wie
Servicerobotik in einem gastorientierten Hotelumfeld eingesetzt werden kann. Ein
Video zur Vorstellung des Roboters ist auf der offiziellen LinkedIn-Seite
(https://www.linkedin.com/posts/aloftbymarriottlangkawipantaitengah-
aloftbymarriott-ugcPost-7505435298755952640-
f_w_?utm_source=social_share_send&utm_medium=android_app&rcm=ACoAABjI8MkBGdDtGgk
cY7P_nuDAHbLTMEPJnd8&utm_campaign=whatsapp) des Aloft Langkawi Pantai Tengah
verfügbar.
Unterstützung von Hotelteams durch Servicerobotik
Der Ansatz von YYForce verbindet menschliche Servicekompetenz mit
robotergestützter Unterstützung. Durch den Einsatz von Robotern für geeignete
Arbeitsabläufe möchte das Unternehmen Hotelbetreiber dabei unterstützen, die
Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter effizienter zu nutzen und gleichzeitig den
persönlichen Kontakt zu den Gästen aufrechtzuerhalten.
Der Einsatz in Langkawi bietet die Möglichkeit zu prüfen, wie sich
Servicerobotik in den täglichen Hotelbetrieb integrieren lässt. Zu den
relevanten Bewertungskriterien gehören die Aufgabenerfüllung, die
Zuverlässigkeit, die Akzeptanz durch das Personal sowie das Feedback der Gäste.
Die daraus gewonnenen Erkenntnisse können dazu beitragen, künftige
Entscheidungen über den Einsatz von Servicerobotik zu unterstützen und die
entsprechenden Dienstleistungen weiterzuentwickeln.
?Im Gastgewerbe stehen die Menschen im Mittelpunkt, und wir sehen Robotik als
praktische Möglichkeit, die Teams zu unterstützen, die dieses Erlebnis
gestalten", so Mike Fu, CEO von YYForce.?Unser Fokus liegt darauf, Roboter in
reale Betriebsumgebungen zu integrieren, herauszufinden, wo sie einen echten
Mehrwert bieten können, und Lösungen zu entwickeln, die Hand in Hand mit den
Mitarbeitern arbeiten. Der Einsatz in Langkawi ist ein konkreter Schritt in
diese Richtung."
Weiterentwicklung der Strategie von YYForce zur Zusammenarbeit von Mensch und
Roboter
YYForce prüft Möglichkeiten, Personaldienstleistungen und Robotik im Gastgewerbe
und im Facility Management miteinander zu verbinden. Der Ansatz konzentriert
sich darauf, geeignete Aufgaben zu identifizieren, die passende Technologie
einzuführen und die betrieblichen Ergebnisse zu bewerten, bevor der Einsatz
ausgeweitet wird.
Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die im Hotelbereich gesammelten
Erfahrungen dazu beitragen können, sein Verständnis für Kundenanforderungen,
Implementierungsbedarf und laufenden Service-Support weiter zu vertiefen.
Über YYFORCE
YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR) ist ein Anbieter KI-gestützter Lösungen für das
Personalmanagement und integrierte Facility Management mit Hauptsitz in Singapur
und Geschäftstätigkeit in ganz Asien und darüber hinaus. Über seine
Geschäftsbereiche für Workforce-Management-Technologien und integriertes
Facility Management (IFM) bietet YYForce Lösungen für Personaleinsatzplanung,
Workforce Management und Facility Services in zahlreichen
Dienstleistungsbranchen an.
Die Personalplattform des Unternehmens, YY Circle, unterstützt den
Personaleinsatz und die Personalverwaltung in verschiedenen Branchen, darunter
das Gastgewerbe, die Gastronomie, der Einzelhandel und weitere
Dienstleistungsbereiche. Im Rahmen seiner IFM-Aktivitäten verbindet YYForce
Gebäudewartungs- und Facility-Services mit Technologielösungen, die darauf
ausgelegt sind, die Produktivität der Mitarbeiter und die betriebliche Effizienz
zu steigern.
Die langfristige Strategie von YYForce zielt darauf ab, ein integriertes
Ökosystem für die Arbeitskräfte der Zukunft aufzubauen, in dem menschliche
Mitarbeiter, intelligente Software, Automatisierung und Robotik zunehmend
zusammenarbeiten, um Dienstleistungen effizienter zu erbringen.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von
Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung und
Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner jeweils gültigen
Fassung. Das Unternehmen stützt diese zukunftsgerichteten Aussagen auf seine
Erwartungen und Prognosen hinsichtlich künftiger Ereignisse, die es aus den ihm
derzeit vorliegenden Informationen ableitet. Zukunftsgerichtete Aussagen sind
daran zu erkennen, dass sie sich nicht auf historische Sachverhalte beziehen.
Dies gilt insbesondere für Aussagen, die Begriffe wie?könnte",?sollte",
?erwartet",?geht davon aus",?erwägt",?schätzt",?glaubt",?plant",
?prognostiziert",?sagt voraus",?potenziell" oder?hofft" sowie deren
Verneinungen oder ähnliche Formulierungen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen
sind mit Risiken und Ungewissheiten verbunden; die in dieser Pressemitteilung
beschriebenen zukunftsgerichteten Ereignisse treten möglicherweise nicht ein,
und die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können erheblich davon abweichen
und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen bezüglich des Unternehmens
sowie einer Reihe weiterer Faktoren. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem die
Ziele und Strategien des Unternehmens; die künftige Geschäftsentwicklung, die
Finanzlage und die Ertragslage des Unternehmens, einschließlich der Einführung
neuer Produkte und Dienstleistungen, erwarteter Veränderungen bei den Umsätzen,
Kosten und Aufwendungen des Unternehmens, des prognostizierten Kundenwachstums
sowie der Nachfrage nach und der Marktakzeptanz der Produkte und
Dienstleistungen des Unternehmens; sowie Branchen-, Markt- und regulatorische
Rahmenbedingungen, einschließlich des Wettbewerbs, staatlicher Maßnahmen und
Vorschriften, die die Branche des Unternehmens betreffen, sowie weiterer
Faktoren, die die Finanzlage, die Liquidität und die Ertragslage des
Unternehmens beeinflussen können. Eine ausführlichere Erörterung der
Risikofaktoren finden Sie in den bei der Securities and Exchange Commission
eingereichten Unterlagen des Unternehmens, einschließlich des Abschnitts
?Risikofaktoren" im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F in
seiner geänderten Fassung.
Ansprechpartner für Investor Relations
Jason Zhi Yong Phua
Finanzvorstand
YYForce Inc.
enquiries@yyforce.ai (mailto:enquiries@yyforce.ai)
Piacente Financial Communications
yfor@thepiacentegroup.com (mailto:yfor@thepiacentegroup.com)
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu YY Group Holding Limited Registered Shs
Analysen zu YY Group Holding Limited Registered Shs
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.