GNW-News: YYForce sichert sich in Singapur neue mehrjährige Facility-Services-Aufträge im Wert von 15,96 Mio. S$

^SINGAPUR, Sept. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR)

(?YYForce" oder das?Unternehmen"), ein Anbieter für KI-gestütztes Workforce

Management und integriertes Facility Management (?IFM"), gab heute bekannt, dass

seine Tochtergesellschaft in Singapur, Hong Ye Group Pte. Ltd. (?Hong Ye

Group"), mehrere neue Aufträge für gewerbliche Reinigungsdienstleistungen und

damit verbundene Facility Services in Singapur mit einem Gesamtauftragswert von

rund 15,96 Mio. S$ (rund 12,5 Mio. US-Dollar) erhalten hat.

Die neu vergebenen Aufträge umfassen mehrere Objekte in Singapur, sollen im

Laufe des Oktober 2026 beginnen und haben unterschiedliche Laufzeiten. Die

wichtigsten Verträge laufen etwa drei Jahre. Gemäß der aktuellen Vertragsplanung

werden für das erste Jahr Gesamtauftragswerte von rund 5,57 Mio. S$, für das

zweite Jahr von rund 5,55 Mio. S$ und für das dritte Jahr von rund 4,84 Mio. S$

erwartet.

Wichtige Vertragsdaten

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|Kennzahl |Details |

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|Gesamtauftragswert |Rund 15,96 Mio. S$ |

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| |Hong Ye Group Pte. Ltd., die Tochtergesellschaft |

|Geschäftsbereich |von YYForce in Singapur |

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| |Gewerbliche Reinigungsdienstleistungen und damit |

|Dienstleistungen |verbundene Facility Services |

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|Markt |Singapur |

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|Vertragsbeginn |Oktober 2026 |

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|Laufzeit der Hauptverträge|Etwa drei Jahre |

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|Auftragswert im 1. Jahr |Rund 5,57 Mio. S$ |

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|Auftragswert im 2. Jahr |Rund 5,55 Mio. S$ |

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|Auftragswert im 3. Jahr |Rund 4,84 Mio. S$ |

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Mehr langfristige Planbarkeit durch mehrjährige vertraglich gesicherte Aufträge

Die neuen Aufträge erweitern das Portfolio der Hong Ye Group an vertraglich

gesicherten gewerblichen Reinigungsdienstleistungen und Facility Services in

Singapur und erhöhen die langfristige Planbarkeit für YYForce. Alle Verträge

beginnen im Oktober 2026.

Die neuen Aufträge folgen auf die kürzlich veröffentlichten Ergebnisse von

YYForce für das erste Halbjahr 2026, denen zufolge der IFM-Umsatz gegenüber dem

Vorjahr um 11,1?% auf rund 16,06 Mio. US-Dollar stieg. Das Unternehmen

berichtete, dass das IFM-Wachstum in diesem Zeitraum durch neu gewonnene

Aufträge, Verlängerungen bestehender Projekte sowie die Beiträge der 2025

übernommenen Tochtergesellschaften über den gesamten Berichtszeitraum hinweg

gestützt wurde.

Auftragswert und Umsatzrealisierung. Der Gesamtauftragswert ist nicht mit dem

für Rechnungslegungszwecke erfassten Umsatz gleichzusetzen. Da alle Verträge im

Oktober 2026 beginnen, hängt die tatsächliche Umsatzrealisierung von der

fortlaufenden Leistungserbringung, den Vertragsbedingungen, den

Kundenanforderungen und den anwendbaren Rechnungslegungsstandards ab. Es kann

nicht garantiert werden, dass der gesamte Auftragswert gemäß dem derzeit

erwarteten Zeitplan als Umsatz realisiert wird.

Stellungnahme der Geschäftsleitung

?Diese neu gewonnenen mehrjährigen Aufträge bauen unser Geschäft mit

gewerblichen Dienstleistungen in Singapur aus und sorgen bei Hong Ye Group für

zusätzliche Planungssicherheit, bevor die Verträge im Oktober anlaufen", so Mike

Fu, Chief Executive Officer von YYForce.

?Bei der Umsetzung unserer Strategie für integriertes Facility Management setzen

wir darauf, verlässliche Dienstleistungen vor Ort mit Technologien für das

Workforce Management, intelligenter Personaleinsatzplanung, KI und

Automatisierung zu verbinden. Diese Verträge erweitern unsere operative Basis,

auf deren Grundlage wir Produktivität, gleichbleibende Servicequalität und

Skalierbarkeit langfristig weiter verbessern können."

So unterstützen die neuen Aufträge die IFM-Strategie von YYForce

Die Hong Ye Group ist ein wichtiger Bestandteil des IFM-Geschäfts von YYForce in

Singapur. Die Strategie von YYForce besteht darin, etablierte operative Facility

Services vor Ort mit technologiegestütztem Workforce Management zu verbinden und

dabei zunehmend KI, Automatisierung und Robotik einzusetzen.

Menschliche Arbeitskräfte + Technologien für Workforce Management + IFM + KI +

Automatisierung + Robotik

Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass dieses Modell einen effizienteren

Personaleinsatz, eine gleichbleibende Servicequalität, eine höhere betriebliche

Effizienz und bessere Skalierbarkeit unterstützen kann. Die neu vergebenen

Aufträge schaffen eine erweiterte operative Basis, auf deren Grundlage YYForce

in seinem Facility-Services-Geschäft weiterhin technologiegestützte Lösungen

entwickeln und einsetzen kann.

Über YYForce Inc.

YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR) ist ein Anbieter für KI-gestütztes Workforce

Management und integriertes Facility Management mit Hauptsitz in Singapur und

ist in ganz Asien und darüber hinaus tätig. Über seine Geschäftsbereiche für

Technologien im Workforce Management und IFM bietet YYForce Lösungen für

Personaleinsatz, Workforce Management und Facility Services in zahlreichen

Dienstleistungsbranchen an.

Die Workforce-Plattform des Unternehmens, YY Circle, unterstützt Personaleinsatz

und Workforce Management in Branchen wie dem Gastgewerbe, der Gastronomie, dem

Einzelhandel und weiteren Dienstleistungsbranchen. In seinem IFM-Geschäft

verbindet YYForce operative Facility Services vor Ort mit Technologielösungen,

die die Produktivität der Arbeitskräfte und die betriebliche Effizienz steigern

sollen.

Die langfristige Strategie von YYForce konzentriert sich auf den Aufbau eines

integrierten Ökosystems für die Arbeitswelt der Zukunft, in dem Menschen,

intelligente Software, Automatisierung und Robotik zunehmend zusammenwirken, um

Dienstleistungen effizienter zu erbringen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von

Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen

Fassung sowie Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner

jeweils gültigen Fassung. Zukunftsgerichtete Aussagen lassen sich unter anderem

an Begriffen wie?kann",?wird",?sollte",?erwartet",?geht davon aus",

?schätzt",?glaubt",?plant",?beabsichtigt",?prognostiziert",?vorhersagt",

?potenziell",?fortsetzen",?Ziel" oder ähnlichen Ausdrücken erkennen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zur

erwarteten Vertragserfüllung und Umsatzrealisierung, zur Strategie des

Unternehmens für integriertes Facility Management, zur Integration von

Technologien für das Workforce Management, künstlicher Intelligenz,

Automatisierung und Robotik in seine Geschäftstätigkeit, zur betrieblichen

Effizienz und Skalierbarkeit sowie zur zukünftigen Wachstumsstrategie.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen

und sind mit Risiken und Unsicherheiten verbunden, die dazu führen können, dass

die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den darin ausdrücklich oder implizit

dargestellten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen

unter anderem Kundenanforderungen, Vertragsbeginn und -erfüllung, Verfügbarkeit

und Kosten von Arbeitskräften, Wettbewerbsbedingungen, Wirtschafts- und

Marktbedingungen, die Implementierung von Technologien, regulatorische

Entwicklungen sowie weitere Risiken, die in den bei der US-Börsenaufsicht SEC

(U.S. Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen von YYForce

beschrieben sind.

Lesern wird empfohlen, die bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens

zu prüfen, einschließlich des Abschnitts?Risikofaktoren" in seinem jüngsten

Jahresbericht auf Formular 20-F sowie nachfolgender Einreichungen. YYForce

übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu

aktualisieren oder zu ändern, sofern dies nicht nach geltendem Recht

vorgeschrieben ist.

Ansprechpartner für Investor Relations

Jason Zhi Yong Phua

Finanzvorstand

YYForce Inc.

enquiries@yyforce.ai

Piacente Financial Communications

yfor@thepiacentegroup.com

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