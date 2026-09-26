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26.09.2026 13:15:38
GNW-News: YYForce veröffentlicht die Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2026 und verzeichnet ein Umsatzwachstum von 26,8 % auf 32,7 Millionen US-Dollar
^Der Umsatz im Bereich Personal-Outsourcing stieg um 62,4 % auf 15,6 Millionen
US-Dollar; der Umsatz im Bereich Integriertes Facility Management stieg um 11,1
% auf 16,1 Millionen US-Dollar
Der Nettoverlust verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um 13,8 %
Das Betriebskapital verbesserte sich von einem Defizit von 1,7 Millionen US-
Dollar zum Jahresende 2025 auf 11,9 Millionen US-Dollar; die
Gesamtverbindlichkeiten wurden um 39 % reduziert
SINGAPUR, Sept. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR)
(?YYForce" oder das?Unternehmen", ehemals YY Group Holding Limited (Nasdaq:
YYGH)), ein Anbieter von KI-gestützten Plattformen für das Personalmanagement
und integriertes Facility-Management (IFM), der in ganz Asien und darüber hinaus
tätig ist, gab heute seine ungeprüften Finanzergebnisse für das am 30. Juni
2026 endende Halbjahr bekannt.
YYForce meldete für das erste Halbjahr 2026 einen Umsatz von rund 32,7 Millionen
US-Dollar, was einem Anstieg von 26,8 % gegenüber den 25,8 Millionen US-Dollar
im entsprechenden Zeitraum des Jahres 2025 entspricht. Das Unternehmen
betrachtet den kontinuierlichen Ausbau seiner Belegschaft und seiner IFM-
Geschäftsbereiche als operative Grundlage für seine?YYForce 2030 Vision" - eine
langfristige Strategie zum Aufbau eines integrierten Arbeitsökosystems, das
menschliche Arbeitskräfte, künstliche Intelligenz (?KI"), humanoide Roboter und
spezialisierte Servicerobotik miteinander verbindet.
Highlights des ersten Halbjahres 2026
* Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 26,8 % von 25,75 Millionen US-
Dollar auf 32,66 Millionen US-Dollar.
* Der Umsatz im Bereich Personal-Outsourcing stieg im Vergleich zum Vorjahr um
62,4 % auf 15,55 Millionen US-Dollar.
* Der Umsatz von IFM stieg im Vergleich zum Vorjahr um 11,1 % auf 16,06
Millionen US-Dollar.
* Der Bruttogewinn belief sich auf 3,30 Millionen US-Dollar und die
Bruttogewinnmarge auf 10,1 %, verglichen mit 4,27 Millionen US-Dollar bzw.
16,6 % im Vorjahreszeitraum; der Rückgang ist in erster Linie auf höhere
Personalkosten zurückzuführen.
* Der Betriebsverlust verringerte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um
32,2 % von 7,68 Millionen US-Dollar auf 5,21 Millionen US-Dollar. Dies ist
in erster Linie auf das Fehlen einer Wertminderung auf immaterielle
Vermögenswerte in Höhe von 4,06 Millionen US-Dollar zurückzuführen, die in
der Vorjahresperiode verbucht worden war.
* Der Betriebsverlust in Prozent des Umsatzes verbesserte sich von 29,8 % im
Vorjahreszeitraum auf 15,9 %.
* Der Nettoverlust verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um 13,8 % von
8,20 Millionen US-Dollar auf 7,06 Millionen US-Dollar.
* Der Betriebsverlust nach Nicht-IFRS-Standards belief sich auf rund 2,74
Millionen US-Dollar, und der Verlust nach Nicht-IFRS-Standards betrug rund
3,29 Millionen US-Dollar.
* Der Kassenbestand belief sich zum 30. Juni 2026 auf rund 3,08 Millionen US-
Dollar.
* Das Eigenkapital stieg von 13,61 Millionen US-Dollar zum 31. Dezember 2025
auf rund 25,36 Millionen US-Dollar an, was in erster Linie auf Erlöse in
Höhe von 18,55 Millionen US-Dollar aus der?At-the-Market"-Aktienemission
des Unternehmens zurückzuführen ist.
* Die Gesamtverbindlichkeiten sanken von 20,73 Millionen US-Dollar zum 31.
Dezember 2025 auf rund 12,66 Millionen US-Dollar, was in erster Linie auf
die Begleichung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie
sonstigen Verbindlichkeiten und den Abbau der Verbindlichkeiten aus
Optionsscheinen zurückzuführen ist.
Betriebliche Höhepunkte des ersten Halbjahres 2026:
Für das Halbjahr zum
30. Juni
--------------------------
2026 2025
------------- ------------
Personalvermittlungsdienste
YY Circle App-Downloads (kumulativ) 998.575 586.389
Monatlich aktive Nutzer der YY Circle App 35.743 30.103
Erfüllungsquote bei Aufträgen 92 % 93 %
Anzahl der Arbeitgeber 212 203
------------- ------------
----------------------------------------------------------------------
IFM-Dienstleistungen
Anzahl der Kunden 218 190
Durchschnittlicher Umsatz pro Kunde 73.682 76.095
----------------------------------------------------------------------
Kommentar des Managements
Mike Fu, CEO von YYForce, erklärte:?Wir haben im ersten Halbjahr 2026 ein
Umsatzwachstum von 26,8 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum erzielt, das vor allem
auf einen Anstieg der Umsätze im Bereich Personal-Outsourcing um 62,4 % sowie
auf die weitere Ausweitung unserer IFM-Aktivitäten zurückzuführen ist. Über den
Ausbau unserer bestehenden Dienstleistungsgeschäfte hinaus legen wir den
Grundstein für die Schaffung eines Arbeitsumfelds der Zukunft, in dem Menschen,
künstliche Intelligenz, intelligente Einrichtungen, Automatisierung und Robotik
zunehmend zusammenarbeiten können. Wir führen derzeit Pilotprojekte mit
Servicerobotern durch und planen die Einführung unserer ersten agentenbasierten
KI-Workflows sowie die Eröffnung eines Labors für KI-Trainingsdaten - erste
Schritte hin zu Betriebsabläufen, bei denen jede Aufgabe von der Person oder der
Technologie ausgeführt wird, die dafür am besten geeignet ist. Gleichzeitig
bieten uns unsere wachsende Belegschaft und IFM-Aktivitäten die
Kundenbeziehungen, die personelle Infrastruktur, die Einrichtungen und die
realen Betriebsumgebungen, die wir benötigen, um diese Technologien zu
validieren und auf den Markt zu bringen. Auf dem Weg ins Jahr 2030 erwarten wir,
dass sich YYForce von einem arbeitsintensiven Dienstleister zu einem
integrierten, zukunftsfähigen Personaldienstleister weiterentwickelt, der den
Schwerpunkt auf Margenverbesserung, betriebliche Effizienz und eine
disziplinierte Kapitalallokation legt, um Wert für unsere Stakeholder zu
schaffen."
Jason Phua, CFO von YYForce, fügte hinzu:?Das Umsatzwachstum in diesem Zeitraum
ging mit einem Druck auf die Margen einher. Die Stundenlöhne für
Gelegenheitsarbeiter stiegen schneller als unsere Abrechnungssätze.
Infolgedessen verringerte sich unsere Bruttogewinnmarge von 16,6 % auf 10,1 %.
Wir gehen dieses Problem direkt an: Wir passen die Preise bei
Vertragsverlängerungen an, verhandeln Aufträge neu oder beenden solche, die ihre
Kosten nicht mehr decken, straffen die Terminplanung, um nicht in Rechnung
gestellte Stunden zu reduzieren, und prüfen technologiegestützte, digitale und
Automatisierungslösungen zur Steigerung der Produktivität. Zudem haben wir
unsere Kapitalstruktur und unsere Betriebskapitalposition verbessert: Zum
Halbjahresende belief sich das Betriebskapital auf 11,9 Millionen US-Dollar - im
Vergleich zu einem Defizit zum Jahresende 2025 - und wir konnten die
Gesamtverbindlichkeiten um 39 % senken. Die Wiederherstellung der
Bruttogewinnmarge ist unsere Priorität für das zweite Halbjahr 2026, und wir
werden über unsere Fortschritte im Rahmen unserer Jahresergebnisse berichten."
Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2026
Der Gesamtumsatz belief sich im ersten Halbjahr 2026 auf 32,7 Millionen US-
Dollar, was einem Anstieg von 26,8 % gegenüber den 25,8 Millionen US-Dollar im
gleichen Zeitraum des Jahres 2025 entspricht.
* Die Umsatzerlöse aus dem Personal-Outsourcing stiegen um 62,4 % auf 15,55
Millionen US-Dollar, verglichen mit 9,58 Millionen US-Dollar im
entsprechenden Zeitraum des Jahres 2025. Der Anstieg war in erster Linie auf
eine stärkere Kundennachfrage in Singapur und Malaysia sowie auf die
Beiträge unserer Tochtergesellschaften in Hongkong und Thailand
zurückzuführen.
* Der Umsatz aus dem IFM-Geschäft stieg um 11,1 % auf 16,06 Millionen US-
Dollar, verglichen mit 14,46 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des
Jahres 2025. Das Wachstum wurde durch den Abschluss neuer Aufträge, die
Verlängerung bestehender Projekte sowie die Beiträge der im Jahr 2025
erworbenen Tochtergesellschaften, darunter Property Facility Services Pte.
Ltd. und Uniforce Security Services Pte. Ltd.
, über den gesamten Berichtszeitraum hinweg gestützt.
Der Bruttogewinn belief sich auf rund 3,30 Millionen US-Dollar, verglichen mit
4,27 Millionen US-Dollar im ersten Halbjahr 2025. Die Bruttogewinnmarge lag bei
etwa 10,1 %, verglichen mit 16,6 % im Vorjahreszeitraum. Der Rückgang war in
erster Linie auf höhere Personalkosten in den Geschäftsbereichen IFM und
Personal-Outsourcing des Unternehmens zurückzuführen, darunter auch höhere
Stundenlöhne für Aushilfskräfte.
Der Betriebsverlust sank um 32,2 % auf rund 5,21 Millionen US-Dollar, verglichen
mit 7,68 Millionen US-Dollar im entsprechenden Zeitraum des Jahres 2025, was in
erster Linie darauf zurückzuführen ist, dass der im ersten Halbjahr 2025
verbuchte Wertminderungsaufwand in Höhe von 4,06 Millionen US-Dollar auf
immaterielle Vermögenswerte nicht mehr anfiel. Der Betriebsverlust in Prozent
des Umsatzes verbesserte sich auf rund 15,9 %, verglichen mit 29,8 % im
entsprechenden Zeitraum des Jahres 2025.
Der Nettoverlust ging um 13,8 % auf rund 7,06 Millionen US-Dollar zurück,
verglichen mit 8,20 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Der unverwässerte
und verwässerte Verlust je Stammaktie belief sich auf 13,62 US-Dollar,
verglichen mit 311,00 US-Dollar im ersten Halbjahr 2025. Alle Aktien- und Pro-
Aktie-Beträge pro Aktie wurden rückwirkend angepasst, um den am 23. März 2026
bzw. am 23. Juni 2026 durchgeführten Aktienzusammenlegungen im Verhältnis 50:1
bzw. 30:1 Rechnung zu tragen. In den Ergebnissen des ersten Halbjahres 2026
waren zudem ein Nettoverlust in Höhe von 2,62 Millionen US-Dollar im
Zusammenhang mit Wandelanleihen sowie ein Nettogewinn in Höhe von 1,73 Millionen
US-Dollar im Zusammenhang mit Optionsscheinschulden enthalten.
Der Netto-Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit belief sich im ersten
Halbjahr 2026 auf rund 10,99 Millionen US-Dollar, verglichen mit 0,63 Millionen
US-Dollar im Vorjahreszeitraum; dies ist in erster Linie auf den operativen
Verlust sowie die Begleichung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen und sonstigen Verbindlichkeiten zurückzuführen.
In der ersten Hälfte des Jahres 2026 belief sich der Netto-Zufluss aus der
Finanzierungstätigkeit auf rund 16,29 Millionen US-Dollar. Zu den
Finanzmittelzuflüssen zählten rund 18,55 Millionen US-Dollar aus der Ausgabe von
Stammaktien der Klasse A im Rahmen der?At-The-Market"-Aktienemission des
Unternehmens sowie Erlöse aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten.
YYForce beabsichtigt, bei der Kapitalallokation einen disziplinierten Ansatz
beizubehalten, um den Bedarf an Betriebskapital, das laufende Geschäft und
Investitionen zur Förderung des künftigen Wachstums in Einklang zu bringen.
YYForce 2030 - Zukunftsvision und Strategie zur Kapitalallokation
Am 22. September 2026 stellte YYForce seine?Vision 2030" vor, einen
langfristigen Fahrplan für den Aufbau eines Modells für zukunftsorientierte
Personallösungen, das die Fähigkeiten menschlicher Arbeitskräfte, KI-gestütztes
Personalmanagement, intelligente Technologien für das Facility-Management sowie
Automatisierung und Robotik miteinander verbindet. Der Plan baut auf den
bestehenden Geschäftsbereichen des Unternehmens auf: den Anwendungen?YY Circle"
und?Yolara AI" für On-Demand-Personalbeschaffung und Personallösungen,
humanoiden und spezialisierten Servicerobotern, die im Rahmen von Leasing- und
?Robotics-as-a-Service" (?RaaS")-Modellen angeboten werden, sowie intelligenten
Facility-Management-Lösungen über die Plattform?24iFM", IoT-Geräte, Sensoren,
intelligente Kameras und Automatisierungstechnologien. Yolara AI soll die
Einsatzplanung, die Integration von Arbeitsabläufen, die Koordination zwischen
Mensch und Team sowie die laufende operative Unterstützung für alle diese
Lösungen unterstützen. Diese Initiativen in den Bereichen KI, Automatisierung
und Robotik trugen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2026 nicht wesentlich
zum Umsatz bei.
Die oberste Priorität von YYForce bei der Kapitalverwendung ist die
Aufrechterhaltung ausreichender Liquidität für den laufenden Betrieb, den
Betriebskapitalbedarf und die vertraglichen Verpflichtungen. Vorbehaltlich
dieser Anforderungen kann das Unternehmen Investitionen in den Bereichen
Personal- und Smart-Facility-Management-Technologie, Softwareentwicklung,
Betriebsautomatisierung, kommerzielle Robotik, Dateninfrastruktur, geografische
Expansion, strategische Partnerschaften und Akquisitionen prüfen. Das
Unternehmen beabsichtigt, durch Partnerschaften, Leasingvereinbarungen und
Pilotprogramme mit Kunden die anfänglichen Kapitalverpflichtungen zu begrenzen,
und wird jede Investition auf der Grundlage der Kundennachfrage, der
technologischen Reife und der erwarteten Renditen bewerten.
Prognose für das Geschäftsjahr 2026
Angesichts des Drucks auf die Arbeitskosten im ersten Halbjahr 2026 zieht das
Unternehmen den am 12. März 2026 veröffentlichten Ausblick für das Geschäftsjahr
2026 zurück. Das Unternehmen geht davon aus, dass es im Rahmen der Bekanntgabe
der Jahresergebnisse für das Jahr 2026 einen aktualisierten Ausblick vorlegen
wird. Anleger sollten sich nicht mehr darauf verlassen, dass die zuvor
veröffentlichten Prognosen die aktuellen Erwartungen des Unternehmens
widerspiegeln.
Über YYForce Inc.
YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR) ist ein Anbieter einer KI-gestützten Plattform für
das Personalmanagement sowie von IFM-Lösungen mit Hauptsitz in Singapur, der in
ganz Asien und darüber hinaus tätig ist. Die intelligente Plattform für
Personallösungen des Unternehmens, YY Circle, unterstützt Kunden aus den
Bereichen Gastgewerbe, Gastronomie, Einzelhandel und anderen
Dienstleistungsbranchen dabei, den Personaleinsatz zu prognostizieren, zu planen
und zu optimieren. Im IFM-Geschäft von YYForce unterstützen die
Softwareplattform?24iFM" sowie das umfassende Portfolio an IFM-
Tochtergesellschaften Kunden aus den Bereichen Gastgewerbe, Verkehr, Bankwesen,
Einzelhandel und gemischt genutzte Einrichtungen.
Angesichts des Wachstums beider Geschäftsbereiche integriert das Unternehmen
systematisch KI- und Automatisierungsfunktionen - wobei der Schwerpunkt von der
intelligenten Entscheidungsunterstützung hin zu einem zunehmend autonomen
Personalmanagement verlagert wird -, um die Servicequalität zu verbessern, die
Einsatzkosten zu senken und eine langfristige Margensteigerung zu erzielen.
YYForce ist am Nasdaq Capital Market notiert und hat sich der Innovation im
Infrastrukturbereich, messbaren Kundenergebnissen sowie der langfristigen
Wertschöpfung verschrieben.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von
Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen
Fassung sowie Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner
jeweils gültigen Fassung. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter
anderem Aussagen zur?2030 Future Workforce Vision" von YYForce; zur künftigen
operativen und finanziellen Entwicklung; zur Margenverbesserung; zur
betrieblichen Effizienz; zur Cash-Generierung; zur Technologieentwicklung; zur
künstlichen Intelligenz; zu digitalen Plattformen; zum intelligenten Facility-
Management; zur Automatisierung und Robotik; zu potenziellen Anwendungsbereichen
für humanoide Roboter; zur geografischen Expansion; zu Akquisitionen; zu
strategischen Partnerschaften; zur Kapitalallokation; zu Möglichkeiten für
wiederkehrende Umsätze sowie zur künftigen Vermarktung neuer Produkte und
Dienstleistungen.Das Unternehmen stützt diese zukunftsgerichteten Aussagen auf
seine Erwartungen und Prognosen hinsichtlich künftiger Ereignisse, die es aus
den ihm derzeit vorliegenden Informationen ableitet. Zukunftsgerichtete Aussagen
erkennen Sie daran, dass sie nicht historischer Natur sind, insbesondere an der
Verwendung von Begriffen wie?könnte",?sollte",?erwartet",?geht davon aus",
?erwägt",?schätzt",?glaubt",?plant",?prognostiziert",?vorhersagt",
?potenziell" oder?hofft" sowie deren Verneinungen oder ähnliche Begriffe
enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken und Ungewissheiten
verbunden; die in dieser Pressemitteilung beschriebenen zukunftsgerichteten
Ereignisse treten möglicherweise nicht ein, und die tatsächlichen Ereignisse und
Ergebnisse können erheblich davon abweichen und unterliegen Risiken,
Ungewissheiten und Annahmen bezüglich des Unternehmens sowie einer Reihe
weiterer Faktoren. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem die Ziele und
Strategien des Unternehmens; die zukünftige Geschäftsentwicklung, die Finanzlage
und die Ertragslage des Unternehmens, einschließlich der Einführung neuer
Produkte und Dienstleistungen, erwarteter Veränderungen bei den Umsätzen, Kosten
und Aufwendungen des Unternehmens, des prognostizierten Kundenwachstums sowie
der Nachfrage nach und der Marktakzeptanz der Produkte und Dienstleistungen des
Unternehmens; sowie Branchen-, Markt- und regulatorische Rahmenbedingungen,
einschließlich des Wettbewerbs, staatlicher Maßnahmen und Vorschriften, die die
Branche des Unternehmens betreffen, sowie weitere Faktoren, die die Finanzlage,
die Liquidität und die Ertragslage des Unternehmens beeinflussen können. Eine
ausführlichere Erörterung der Risikofaktoren finden Sie in den bei der
Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens,
einschließlich des Abschnitts?Risikofaktoren" im jüngsten Jahresbericht des
Unternehmens auf Formular 20-F in seiner geänderten Fassung.
Nicht-IFRS-konforme Finanzkennzahlen
Das Unternehmen verwendet Nicht-IFRS-Kennzahlen wie den Nicht-IFRS-Nettoverlust
bzw. -gewinn zur Bewertung seiner operativen Ergebnisse sowie zur Unterstützung
seiner finanziellen und operativen Entscheidungsfindung. Das Unternehmen ist der
Ansicht, dass nicht-IFRS-konforme Finanzkennzahlen dazu beitragen, grundlegende
Trends in der Geschäftstätigkeit des Unternehmens zu erkennen, die andernfalls
durch die Auswirkungen bestimmter Aufwendungen verzerrt werden könnten, die das
Unternehmen in seinen Periodenergebnissen ausweist. Das Unternehmen ist der
Ansicht, dass nicht-IFRS-konforme Finanzkennzahlen nützliche Informationen über
seine Ertragslage liefern, das Gesamtverständnis seiner bisherigen Entwicklung
und seiner Zukunftsaussichten verbessern und einen besseren Einblick in die
Schlüsselkennzahlen ermöglichen, die von der Unternehmensleitung bei
finanziellen und operativen Entscheidungen herangezogen werden. Nicht-IFRS-
Finanzkennzahlen weisen als Analyseinstrumente Einschränkungen auf und sollten
nicht isoliert betrachtet oder als Alternative zu IFRS-Finanzkennzahlen oder
anderen Leistungskennzahlen oder als Indikator für die operative Leistung des
Unternehmens ausgelegt werden.
Die Nicht-IFRS-Kennzahlen des Unternehmens schließen Beratungshonorare,
Aufwendungen im Zusammenhang mit Wandelanleihen, einmalige bilanzielle
Anpassungen sowie Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts von Wandelanleihen
und Optionsscheinschulden aus. Die vollständige Abstimmung ist nachstehend
aufgeführt. Anlegern wird empfohlen, die Überleitungsrechnung zusammen mit dem
IFRS-Jahresabschluss des Unternehmens zu prüfen und sich nicht auf eine einzelne
Finanzkennzahl zu verlassen. Die hier dargestellten Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen
sind möglicherweise nicht mit gleichnamigen Kennzahlen anderer Unternehmen
vergleichbar. Andere Unternehmen berechnen möglicherweise Kennzahlen mit
ähnlichen Bezeichnungen auf unterschiedliche Weise, was deren Aussagekraft als
Vergleichsgrößen zu den Daten des Unternehmens einschränkt. Das Unternehmen
empfiehlt Anlegern und anderen Interessierten, die Finanzdaten in ihrer
Gesamtheit zu prüfen und sich nicht auf eine einzelne Finanzkennzahl zu stützen.
Weitere Informationen zu den nicht-IFRS-konformen Finanzkennzahlen des
Unternehmens finden Sie im Abschnitt?Ungeprüfte Überleitung von IFRS- und
nicht-IFRS-konformen Finanzkennzahlen".
Anlegerkontakt
Jason Zhi Yong Phua, Chief Financial Officer
YYForce Inc.
enquiries@yyforce.ai (mailto:enquiries@yyforce.ai)
Unaudited Reconciliation of IFRS and Non-IFRS Financial Measures
+-----------------------------------------+--------------+---------------------+
| | | Six months ended |
| | Six months | June 30, 2026 |
| | ended | (Unaudited) |
| |June 30, 2026 | Non-IFRS |
| US$ | (Unaudited) | reconciliation |
+-----------------------------------------+--------------+---------------------+
|Revenue | 32,659,236 | 32,659,236 |
+-----------------------------------------+--------------+---------------------+
|Cost of revenue |(29,359,389 ) |(29,008,975 ) |
+-----------------------------------------+--------------+---------------------+
|Gross profit | 3,299,847 | 3,650,261 |
+-----------------------------------------+--------------+---------------------+
|Other income | 703,883 | 703,883 |
+-----------------------------------------+--------------+---------------------+
|Selling and marketing expenses | (1,152,522 ) | (652,522 ) |
+-----------------------------------------+--------------+---------------------+
|General and administrative expenses | (7,902,969 ) | (6,286,830 ) |
+-----------------------------------------+--------------+---------------------+
|Other expenses | (111,423 ) | (111,423 ) |
+-----------------------------------------+--------------+---------------------+
|Change in fair value of investment | ) | ) |
|properties | (44,079 | (44,079 |
+-----------------------------------------+--------------+---------------------+
|Operating loss | (5,207,263 ) | (2,740,710 ) |
+-----------------------------------------+--------------+---------------------+
|Finance cost | (865,273 ) | (452,773 ) |
+-----------------------------------------+--------------+---------------------+
|Net loss on convertible notes designated | ) | |
|at FVTPL | (2,617,807 | - |
+-----------------------------------------+--------------+---------------------+
|Net gain on warrant liabilities | 1,726,802 | - |
+-----------------------------------------+--------------+---------------------+
|Loss before tax | (6,963,541 ) | (3,193,483 ) |
+-----------------------------------------+--------------+---------------------+
|Income tax expenses | (99,272 ) | (99,272 ) |
+-----------------------------------------+--------------+---------------------+
|Loss for the period | (7,062,813 ) | (3,292,755 ) |
+-----------------------------------------+--------------+---------------------+
|Foreign currency translation differences | ) | ) |
|- foreign operations | (817,032 | (817,032 |
+-----------------------------------------+--------------+---------------------+
|Change in fair value of convertible notes| | |
|designated at FVTPL due to own credit | | |
|risk | 1,726 | 1,726 |
+-----------------------------------------+--------------+---------------------+
|Total comprehensive loss for the period | (7,878,119 ) | (4,108,061 ) |
+-----------------------------------------+--------------+---------------------+
|Loss attributable to: | | |
+-----------------------------------------+--------------+---------------------+
|Non-controlling interests | 108,080 | 108,080 |
+-----------------------------------------+--------------+---------------------+
|Equity owners of the Company | (7,170,893 ) | (3,400,835 ) |
+-----------------------------------------+--------------+---------------------+
Reconciliation of Non-IFRS to IFRS Loss Attributable to Equity Owners
+------------------------------------------------------------+------------+
|Loss attributable to equity owners of the Company - non-IFRS|(3,400,835 )|
+------------------------------------------------------------+------------+
|Consultancy fees |(1,297,331 )|
+------------------------------------------------------------+------------+
|Convertible notes related expenses |(1,052,500 )|
+------------------------------------------------------------+------------+
|Net loss on convertible notes designated at FVTPL |(2,617,807 )|
+------------------------------------------------------------+------------+
|Net gain on warrant liabilities | 1,726,802 |
+------------------------------------------------------------+------------+
|One-time accounting adjustments | (529,222 )|
+------------------------------------------------------------+------------+
|Loss attributable to equity owners of the Company - IFRS |(7,170,893 )|
+------------------------------------------------------------+------------+
YYFORCE INC. AND ITS SUBSIDIARIES
UNAUDITED CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
June 30,
2026 December 31,
Note (Unaudited) 2025
------ --------------- ---------------
$ $
Assets
Current assets:
Cash 3,082,570 1,511,760
Trade receivables, net 4 11,063,513 12,138,342
Prepayment and other current assets 5 4,373,945 1,251,794
Amount due from related parties 18 4,054,010 501,637
--------------- ---------------
Total current assets 22,574,038 15,403,533
--------------- ---------------
Non-current assets:
Right-of-use assets 6 1,254,966 1,463,494
Intangible assets, net 8 5,017,595 5,174,257
Investment properties 9 2,381,942 2,445,292
Net investment in lease 10 - 2,970,685
Property and equipment, net 7 579,025 527,092
Financial assets measured at fair
value through profit or loss
("FVTPL") 100,000 -
Prepayment and other non-current
assets 5 179,151 422,849
Goodwill 8 5,808,574 5,808,574
Deferred tax assets 125,825 125,825
--------------- ---------------
Total non-current assets 15,447,078 18,938,068
--------------- ---------------
Total assets 38,021,116 34,341,601
--------------- ---------------
Current liabilities:
Trade and other payables 11 4,572,651 10,837,525
Contract liabilities 572,280 -
Amount due to related parties 18 189,696 503,007
Lease liabilities, current 13 411,619 429,634
Convertible notes designated at
FVTPL 12 14,379 -
Loans and borrowings, current 13 4,937,830 5,375,362
--------------- ---------------
Total current liabilities 10,698,455 17,145,528
--------------- ---------------
Non-current liabilities:
Loans and borrowings, non-current 13 367,687 627,526
Warrants liabilities 12 17,733 1,213,340
Deferred tax liabilities 17 645,722 645,722
Lease liabilities, non-current 13 928,611 1,099,767
--------------- ---------------
Total non-current liabilities 1,959,753 3,586,355
--------------- ---------------
Total liabilities 12,658,208 20,731,883
--------------- ---------------
Equity
Share Capital* 14 43,966,842 24,825,837
Reserves 14 10,862,760 11,182,357
Accumulated deficit (32,882,003 ) (25,711,110 )
--------------- ---------------
Equity attributable to owners of
the Company 21,947,599 10,297,084
Non-controlling interests 3,415,309 3,312,634
--------------- ---------------
Total equity 25,362,908 13,609,718
--------------- ---------------
Total liabilities and equity 38,021,116 34,341,601
--------------- ---------------
* Die Angaben zu den Aktien und pro Aktie werden rückwirkend dargestellt, um
der Umstrukturierung Rechnung zu tragen.
YYFORCE INC. AND ITS SUBSIDIARIES
UNAUDITED CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE (LOSS) INCOME
For the six months ended
June 30,
---------------------------------
2026 2025
Note (Unaudited) (Unaudited)
------ --------------- ---------------
$ $
Revenue 16 32,659,236 25,754,473
Cost of revenue 16 (29,359,389 ) (21,486,338 )
--------------- ---------------
Gross profit 3,299,847 4,268,135
--------------- ---------------
Other income 16 703,883 814,457
Selling and marketing expenses 16 (1,152,522 ) (1,562,277 )
General and administrative expenses 16 (7,902,969 ) (7,107,000 )
Impairment loss on intangible asset 16 - (4,063,000 )
Other expenses 16 (111,423 ) (31,918 )
Change in fair value of investment
properties 16 (44,079 ) -
Operating loss (5,207,263 ) (7,681,603 )
Finance cost 16 (865,273 ) (367,270 )
Net loss on convertible notes
designated at FVTPL 12 (2,617,807 ) -
Net gain on warrant liabilities 12 1,726,802 (24,075 )
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Loss before tax (6,963,541 ) (8,072,948 )
--------------- ---------------
Income tax expenses 17 (99,272 ) (123,038 )
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Loss for the period (7,062,813 ) (8,195,986 )
Other comprehensive (loss) income
Foreign currency translation
differences - foreign operations (817,032 ) 290,378
Change in fair value of convertible
notes designated at FVTPL due to
own credit risk 1,726 -
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Total comprehensive loss for the
period (7,878,119 ) (7,905,608 )
--------------- ---------------
Loss attributable to:
Equity owners of the Company (7,170,893 ) (8,246,755 )
Non-controlling interests 108,080 50,769
--------------- ---------------
Loss for the period (7,062,813 ) (8,195,986 )
--------------- ---------------
Total comprehensive loss
attributable to:
Equity owners of the Company (7,980,794 ) (7,963,848 )
Non-controlling interests 102,675 58,240
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Total comprehensive loss for the
period (7,878,119 ) (7,905,608 )
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Basic loss per share* 15 (13.62 ) (311.00 )
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Diluted loss per share* 15 (13.62 ) (311.00 )
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Weighted average number of shares
Basic 526,603 26,517
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Diluted 526,603 26,517
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* Die Angaben zu den Aktien und pro Aktie werden rückwirkend dargestellt, um
der Umstrukturierung Rechnung zu tragen. Darüber hinaus werden die
Stammaktien der Klasse A rückwirkend ausgewiesen, um die
Aktienzusammenlegung des Unternehmens im Verhältnis 50:1 am 23. März 2026
bzw. im Verhältnis 30:1 am 23. Juni 2026 widerzuspiegeln.
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Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
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