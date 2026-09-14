GNW-News: ZEISS VersaXRM 5 Insight beschleunigt hybrides 3D-Röntgen-Imaging

^Neues System vereint Röntgenmikroskopie und microCT in einem durchgängigen

Multiskalen-Workflow

ZEISS hat heute ZEISS VersaXRM 5 Insight vorgestellt, ein hybrides 3D-

Röntgenmikroskop, mit dem Forschende und Techniker:innen Proben schneller

untersuchen können. Das System vereint Röntgenmikroskopie und microCT in einer

zentralen Plattform und ermöglicht effizientes zerstörungsfreies 3D-Imaging mit

mehrskaligem Imaging, geführten Workflows und automatisierter KI-fähiger

Rekonstruktion. Leistungsfähigkeit und Nutzen standen bei der Entwicklung von

ZEISS VersaXRM 5 Insight im Vordergrund. Dank des Systems können Forschende und

Techniker:innen in der Materialforschung, der industriellen Inspektion und den

Biowissenschaften bisherige Zielkonflikte in Sachen Durchsatz, Auflösung und

Bedienkomfort reduzieren.

Mehrskaliges Imaging ohne Workflow-Unterbrechung

Forschende, Techniker:innen und Biowissenschaftler:innen müssen oft komplexe

Proben mit unterschiedlichen Längenskalierungen untersuchen. Sie wollen innere

Merkmale sichtbar machen, die sich auf Leistungsfähigkeit, Verhalten oder

Fehleranfälligkeit auswirken, oder die Struktur und die räumliche Anordnung in

biologischen Präparaten nachvollziehen. Ganz im Sinne dieser Anforderungen

vereint ZEISS VersaXRM 5 Insight ein großes Sehfeld und hochauflösendes Imaging

in einem System. Nutzer:innen können größere Proben prüfen, auf interessierende

Bereiche heranzoomen und detaillierte 3D-Einblicke gewinnen, ohne die

Hardwarekonfiguration ändern oder den Workflow oder das Experiment unterbrechen

zu müssen.

Das System vereint die Durchsatzmöglichkeiten, die Flexibilität und die

Effizienz eines microCT mit dem detaillierten Imaging und den umfassenden

Einblicken der laborbasierten Röntgenmikroskopie. Diese Hybridfähigkeit sorgt

für einen einheitlichen Workflow für das Imaging sowohl von großen Strukturen

als auch von kleinsten inneren Merkmalen - die Probe bleibt dabei intakt.

Hochauflösendes Imaging zum Schutz der Probe

ZEISS VersaXRM 5 Insight umfasst RaaD-Funktionen (Resolution at a Distance) für

das hochauflösende Imaging kleiner Merkmale und innerer Defekte innerhalb von

großen Proben. Proben müssen nicht mehr geschnitten, getrimmt oder erneut

fixiert werden. So können Nutzer:innen in Wissenschaft und Industrie Zeit

sparen, Fehler bei der Präparation vermeiden und filigrane oder schwer

reproduzierbare Proben schützen.

Mit dem zerstörungsfreien Imaging lassen sich interessierende Bereiche im

Inneren einer Probe auch ohne zusätzliche Präparation oder Folgeanalyse

identifizieren. Dies ermöglicht gezieltere Untersuchungen, reduziert die

unnötige Verarbeitung von Proben und erhöht die Verlässlichkeit bei der

Inspektion, Forschung und Qualitätssicherung.

Geführte Prozesse für schnellere, zuverlässigere Ergebnisse

Die Produktivität beim 3D-Röntgen-Imaging hängt nicht allein von der

Scangeschwindigkeit ab. ZEISS VersaXRM 5 Insight arbeitet mit ZEN navx, einer

intuitiven Softwareumgebung mit intelligenter Führung und probenorientierter

Navigation, um die Einrichtungszeit, bedienerabhängige Unterschiede und

Workflow-Entscheidungen zu optimieren. Diese Software vereinfacht die

Einrichtung, unterstützt probenspezifische Imaging-Entscheidungen und schützt

sowohl die Probe als auch das System.

Der FAST Mode gibt sofortiges Imaging-Feedback für die dreidimensionale

Navigation, die Inspektion ganzer Teile und Scans mit mittlerer Auflösung.

Screening, Positionierung und In-situ-Experimente - und damit letztlich die

Ergebnisfindung - werden beschleunigt.

?Für Teams, die sowohl Produktivität im Alltag als auch fortgeschrittene 3D-

Imaging-Funktionen vereinen möchten, bietet ZEISS VersaXRM 5 Insight eine

praxisorientierte Lösung", erklärte Dr. Keith Duncan, Forscher und Leiter für

Röntgen-Imaging am Danforth Plant Science Center, Missouri, USA, nach einem

Beta-Test des Systems.?Die optimierte Detektorarchitektur mit Flachbilddetektor

und RaaD-Funktionen (Resolution at a Distance) liefert eine eindrucksvolle

Bildqualität. Nutzer:innen können damit rasch von der Übersicht zur

Detailansicht wechseln, während die Proben intakt bleiben und Workflows

reibungslos ablaufen."

Für Forschung und Industrie

ZEISS VersaXRM 5 Insight unterstützt verschiedenste Anwendungen in der

Materialforschung, der industriellen Inspektion und den Biowissenschaften. In

der Materialforschung können Nutzer damit Fehlermechanismen untersuchen, innere

Defekte erkennen und die mikrostrukturelle Entwicklung mit In-situ- und 4D-

Untersuchungen quantifizieren. In industriellen Workflows unterstützt das System

die hochauflösende Qualitätskontrolle von Teilen, die Ursachenanalyse bei

Halbleiter- und Elektronikeinheiten sowie die Steigerung des Ertrags durch

tiefere 3D-Einblicke bei der Fertigung, Qualitätssicherung und Schadensanalyse.

In den Biowissenschaften erhalten Forschende mit ZEISS VersaXRM 5 Insight die

Möglichkeit, biologische Strukturen in 3D über mehrere Skalen hinweg zu

visualisieren, interessierende Bereiche für Imaging-Folgeuntersuchungen zu

ermitteln und wertvolle Proben zu bewahren.

?ZEISS VersaXRM 5 Insight vereint die Flexibilität von microCT, die Detailtiefe

der Röntgenmikroskopie und geführte Workflows in einer einzigen, wertoptimierten

Plattform", erklärte Nicolas Gueninchault, Leiter des Geschäftsfelds

Röntgenmikroskopie bei ZEISS Microscopy.?Mit diesem System können Nutzer

effizienter arbeiten, wertvolle Proben schützen und die nötigen 3D-Einblicke

erhalten, ohne sich zwischen Durchsatz, Auflösung und Bedienkomfort entscheiden

zu müssen."

Kontakt für die Presse

ZEISS Research Microscopy Solutions

Kristin Unger

E-Mail: press.microscopy@zeiss.com

www.zeiss.de/newsroom (https://www.zeiss.de/newsroom)

Über ZEISS

ZEISS ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen der optischen und

optoelektronischen Industrie. In den vier Sparten Semiconductor Manufacturing

Technology, Industrial Quality & Research, Medical Technology und Consumer

Markets erwirtschaftete die ZEISS Gruppe zuletzt einen Jahresumsatz von knapp

12 Milliarden Euro (30. September 2025).

ZEISS entwickelt, produziert und vertreibt für seine Kunden hochinnovative

Lösungen für die industrielle Messtechnik und Qualitätssicherung,

Mikroskopielösungen für Lebenswissenschaften und Materialforschung sowie

Medizintechniklösungen für Diagnostik und Therapie in der Augenheilkunde und der

Mikrochirurgie. ZEISS steht auch für die weltweit führende Lithographieoptik,

die zur Herstellung von Halbleiterbauelementen von der Chipindustrie verwendet

wird. ZEISS Markenprodukte wie Brillengläser, Fotoobjektive und Ferngläser sind

weltweit begehrt und Trendsetter.

Mit diesem auf Wachstumsfelder der Zukunft wie Digitalisierung , Gesundheit und

Industrie 4.0 ausgerichteten Portfolio und einer starken Marke gestaltet ZEISS

den technologischen Fortschritt mit und bringt mit seinen Lösungen die Welt der

Optik und angrenzende Bereiche weiter voran. Grundlage für den Erfolg und den

weiteren kontinuierlichen Ausbau der Technologie- und Marktführerschaft von

ZEISS sind die nachhaltig hohen Aufwendungen für Forschung und Entwicklung.

ZEISS investiert 14% seines Umsatzes in Forschungs- und Entwicklungsarbeit -

diese hohen Aufwendungen haben bei ZEISS eine lange Tradition und sind

gleichermaßen eine Investition in die Zukunft.

Mit 47.400 Mitarbeitenden ist ZEISS in rund 50 Ländern mit mehr als 60

Vertriebs- und Servicestandorten, rund 40 Forschungs- und Entwicklungsstandorten

sowie 30 Produktionsstandorten weltweit aktiv (31. März 2026). Hauptstandort des

1846 in Jena gegründeten Unternehmens ist Oberkochen, Deutschland. Alleinige

Eigentümerin der Dachgesellschaft, der Carl Zeiss AG, ist die Carl-Zeiss-

Stiftung, eine der größten deutschen Stiftungen zur Förderung der Wissenschaft.

Weitere Informationen unter www.zeiss.de (https://www.zeiss.de)

Über ZEISS Research Microscopy Solutions

ZEISS Research Microscopy Solutions ist der führende Anbieter von Licht-,

Elektronen- und Röntgenmikroskopsystemen, korrelativer Mikroskopie sowie

Softwarelösungen, die KI-Technologien nutzen. Das Portfolio umfasst Produkte und

Services sowohl für Biowissenschaften, Material- und industrielle Forschung als

auch für Ausbildung und klinische Praxis. Hauptsitz des Bereichs ist Jena.

Weitere Produktions- und Entwicklungsstandorte befinden sich in Deutschland,

Großbritannien, den USA, China und der Schweiz. ZEISS Research Microscopy

Solutions ist Teil der Sparte Industrial Quality & Research.

Weitere Informationen unter www.zeiss.de/mikroskopie

(https://www.zeiss.de/mikroskopie)

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