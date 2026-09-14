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14.09.2026 10:09:39
GNW-News: ZEISS VersaXRM 5 Insight beschleunigt hybrides 3D-Röntgen-Imaging
^Neues System vereint Röntgenmikroskopie und microCT in einem durchgängigen
Multiskalen-Workflow
ZEISS hat heute ZEISS VersaXRM 5 Insight vorgestellt, ein hybrides 3D-
Röntgenmikroskop, mit dem Forschende und Techniker:innen Proben schneller
untersuchen können. Das System vereint Röntgenmikroskopie und microCT in einer
zentralen Plattform und ermöglicht effizientes zerstörungsfreies 3D-Imaging mit
mehrskaligem Imaging, geführten Workflows und automatisierter KI-fähiger
Rekonstruktion. Leistungsfähigkeit und Nutzen standen bei der Entwicklung von
ZEISS VersaXRM 5 Insight im Vordergrund. Dank des Systems können Forschende und
Techniker:innen in der Materialforschung, der industriellen Inspektion und den
Biowissenschaften bisherige Zielkonflikte in Sachen Durchsatz, Auflösung und
Bedienkomfort reduzieren.
Mehrskaliges Imaging ohne Workflow-Unterbrechung
Forschende, Techniker:innen und Biowissenschaftler:innen müssen oft komplexe
Proben mit unterschiedlichen Längenskalierungen untersuchen. Sie wollen innere
Merkmale sichtbar machen, die sich auf Leistungsfähigkeit, Verhalten oder
Fehleranfälligkeit auswirken, oder die Struktur und die räumliche Anordnung in
biologischen Präparaten nachvollziehen. Ganz im Sinne dieser Anforderungen
vereint ZEISS VersaXRM 5 Insight ein großes Sehfeld und hochauflösendes Imaging
in einem System. Nutzer:innen können größere Proben prüfen, auf interessierende
Bereiche heranzoomen und detaillierte 3D-Einblicke gewinnen, ohne die
Hardwarekonfiguration ändern oder den Workflow oder das Experiment unterbrechen
zu müssen.
Das System vereint die Durchsatzmöglichkeiten, die Flexibilität und die
Effizienz eines microCT mit dem detaillierten Imaging und den umfassenden
Einblicken der laborbasierten Röntgenmikroskopie. Diese Hybridfähigkeit sorgt
für einen einheitlichen Workflow für das Imaging sowohl von großen Strukturen
als auch von kleinsten inneren Merkmalen - die Probe bleibt dabei intakt.
Hochauflösendes Imaging zum Schutz der Probe
ZEISS VersaXRM 5 Insight umfasst RaaD-Funktionen (Resolution at a Distance) für
das hochauflösende Imaging kleiner Merkmale und innerer Defekte innerhalb von
großen Proben. Proben müssen nicht mehr geschnitten, getrimmt oder erneut
fixiert werden. So können Nutzer:innen in Wissenschaft und Industrie Zeit
sparen, Fehler bei der Präparation vermeiden und filigrane oder schwer
reproduzierbare Proben schützen.
Mit dem zerstörungsfreien Imaging lassen sich interessierende Bereiche im
Inneren einer Probe auch ohne zusätzliche Präparation oder Folgeanalyse
identifizieren. Dies ermöglicht gezieltere Untersuchungen, reduziert die
unnötige Verarbeitung von Proben und erhöht die Verlässlichkeit bei der
Inspektion, Forschung und Qualitätssicherung.
Geführte Prozesse für schnellere, zuverlässigere Ergebnisse
Die Produktivität beim 3D-Röntgen-Imaging hängt nicht allein von der
Scangeschwindigkeit ab. ZEISS VersaXRM 5 Insight arbeitet mit ZEN navx, einer
intuitiven Softwareumgebung mit intelligenter Führung und probenorientierter
Navigation, um die Einrichtungszeit, bedienerabhängige Unterschiede und
Workflow-Entscheidungen zu optimieren. Diese Software vereinfacht die
Einrichtung, unterstützt probenspezifische Imaging-Entscheidungen und schützt
sowohl die Probe als auch das System.
Der FAST Mode gibt sofortiges Imaging-Feedback für die dreidimensionale
Navigation, die Inspektion ganzer Teile und Scans mit mittlerer Auflösung.
Screening, Positionierung und In-situ-Experimente - und damit letztlich die
Ergebnisfindung - werden beschleunigt.
?Für Teams, die sowohl Produktivität im Alltag als auch fortgeschrittene 3D-
Imaging-Funktionen vereinen möchten, bietet ZEISS VersaXRM 5 Insight eine
praxisorientierte Lösung", erklärte Dr. Keith Duncan, Forscher und Leiter für
Röntgen-Imaging am Danforth Plant Science Center, Missouri, USA, nach einem
Beta-Test des Systems.?Die optimierte Detektorarchitektur mit Flachbilddetektor
und RaaD-Funktionen (Resolution at a Distance) liefert eine eindrucksvolle
Bildqualität. Nutzer:innen können damit rasch von der Übersicht zur
Detailansicht wechseln, während die Proben intakt bleiben und Workflows
reibungslos ablaufen."
Für Forschung und Industrie
ZEISS VersaXRM 5 Insight unterstützt verschiedenste Anwendungen in der
Materialforschung, der industriellen Inspektion und den Biowissenschaften. In
der Materialforschung können Nutzer damit Fehlermechanismen untersuchen, innere
Defekte erkennen und die mikrostrukturelle Entwicklung mit In-situ- und 4D-
Untersuchungen quantifizieren. In industriellen Workflows unterstützt das System
die hochauflösende Qualitätskontrolle von Teilen, die Ursachenanalyse bei
Halbleiter- und Elektronikeinheiten sowie die Steigerung des Ertrags durch
tiefere 3D-Einblicke bei der Fertigung, Qualitätssicherung und Schadensanalyse.
In den Biowissenschaften erhalten Forschende mit ZEISS VersaXRM 5 Insight die
Möglichkeit, biologische Strukturen in 3D über mehrere Skalen hinweg zu
visualisieren, interessierende Bereiche für Imaging-Folgeuntersuchungen zu
ermitteln und wertvolle Proben zu bewahren.
?ZEISS VersaXRM 5 Insight vereint die Flexibilität von microCT, die Detailtiefe
der Röntgenmikroskopie und geführte Workflows in einer einzigen, wertoptimierten
Plattform", erklärte Nicolas Gueninchault, Leiter des Geschäftsfelds
Röntgenmikroskopie bei ZEISS Microscopy.?Mit diesem System können Nutzer
effizienter arbeiten, wertvolle Proben schützen und die nötigen 3D-Einblicke
erhalten, ohne sich zwischen Durchsatz, Auflösung und Bedienkomfort entscheiden
zu müssen."
Kontakt für die Presse
ZEISS Research Microscopy Solutions
Kristin Unger
E-Mail: press.microscopy@zeiss.com
www.zeiss.de/newsroom (https://www.zeiss.de/newsroom)
Über ZEISS
ZEISS ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen der optischen und
optoelektronischen Industrie. In den vier Sparten Semiconductor Manufacturing
Technology, Industrial Quality & Research, Medical Technology und Consumer
Markets erwirtschaftete die ZEISS Gruppe zuletzt einen Jahresumsatz von knapp
12 Milliarden Euro (30. September 2025).
ZEISS entwickelt, produziert und vertreibt für seine Kunden hochinnovative
Lösungen für die industrielle Messtechnik und Qualitätssicherung,
Mikroskopielösungen für Lebenswissenschaften und Materialforschung sowie
Medizintechniklösungen für Diagnostik und Therapie in der Augenheilkunde und der
Mikrochirurgie. ZEISS steht auch für die weltweit führende Lithographieoptik,
die zur Herstellung von Halbleiterbauelementen von der Chipindustrie verwendet
wird. ZEISS Markenprodukte wie Brillengläser, Fotoobjektive und Ferngläser sind
weltweit begehrt und Trendsetter.
Mit diesem auf Wachstumsfelder der Zukunft wie Digitalisierung, Gesundheit und
Industrie 4.0 ausgerichteten Portfolio und einer starken Marke gestaltet ZEISS
den technologischen Fortschritt mit und bringt mit seinen Lösungen die Welt der
Optik und angrenzende Bereiche weiter voran. Grundlage für den Erfolg und den
weiteren kontinuierlichen Ausbau der Technologie- und Marktführerschaft von
ZEISS sind die nachhaltig hohen Aufwendungen für Forschung und Entwicklung.
ZEISS investiert 14% seines Umsatzes in Forschungs- und Entwicklungsarbeit -
diese hohen Aufwendungen haben bei ZEISS eine lange Tradition und sind
gleichermaßen eine Investition in die Zukunft.
Mit 47.400 Mitarbeitenden ist ZEISS in rund 50 Ländern mit mehr als 60
Vertriebs- und Servicestandorten, rund 40 Forschungs- und Entwicklungsstandorten
sowie 30 Produktionsstandorten weltweit aktiv (31. März 2026). Hauptstandort des
1846 in Jena gegründeten Unternehmens ist Oberkochen, Deutschland. Alleinige
Eigentümerin der Dachgesellschaft, der Carl Zeiss AG, ist die Carl-Zeiss-
Stiftung, eine der größten deutschen Stiftungen zur Förderung der Wissenschaft.
Weitere Informationen unter www.zeiss.de (https://www.zeiss.de)
Über ZEISS Research Microscopy Solutions
ZEISS Research Microscopy Solutions ist der führende Anbieter von Licht-,
Elektronen- und Röntgenmikroskopsystemen, korrelativer Mikroskopie sowie
Softwarelösungen, die KI-Technologien nutzen. Das Portfolio umfasst Produkte und
Services sowohl für Biowissenschaften, Material- und industrielle Forschung als
auch für Ausbildung und klinische Praxis. Hauptsitz des Bereichs ist Jena.
Weitere Produktions- und Entwicklungsstandorte befinden sich in Deutschland,
Großbritannien, den USA, China und der Schweiz. ZEISS Research Microscopy
Solutions ist Teil der Sparte Industrial Quality & Research.
Weitere Informationen unter www.zeiss.de/mikroskopie
(https://www.zeiss.de/mikroskopie)
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