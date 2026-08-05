|
05.08.2026 17:11:38
GNW-News: Zeotap führt eine durchgängige, modulare CDP-Native-App auf dem Snowflake Marketplace ein
^LONDON, Aug. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zeotap, die in Europa entwickelte
Customer Data Platform (CDP) für Unternehmen, bei der der Datenschutz im
Mittelpunkt steht, hat heute bekannt gegeben, dass Zeotap ab sofort als native
Snowflake-App auf dem Snowflake Marketplace
(https://app.snowflake.com/marketplace/listing/GZ2FVZ7LHE7/zeotap-zeotap-
composable-cdp) verfügbar ist. Die komplette CDP von Zeotap läuft durchgängig
innerhalb des unternehmensinternen Snowflake-Kontos, was bedeutet, dass
Identitätsauflösung, Zielgruppensegmentierung, Customer-Journey-Orchestrierung
und Aktivierung vollständig als containerisierte Dienste auf Snowpark Container
Services (SPCS) ausgeführt werden, ohne dass Kundendaten jemals den sicheren
Perimeter von Snowflake verlassen.
Warum es wichtig ist
Die Kundendaten des Unternehmens sind bereits in Snowflake gespeichert. Bei
herkömmlichen CDPs müssen die Daten zunächst in ein separates, proprietäres
System kopiert werden, bevor sie genutzt werden können. Dies führt zu
zusätzlichen Verzögerungen, vergrößert die Prüfungsfläche und birgt Governance-
und Sicherheitsrisiken, die von Daten- und Compliance-Teams am meisten
beanstandet werden.
Mit der nativen App von Zeotap entfällt das Kopieren von Daten. Da die Anwendung
innerhalb des Snowflake-Kontos des Kunden ausgeführt wird, verlassen die Daten
niemals die Grenzen des Anbieters, gelangen niemals in eine andere Cloud und
verlassen niemals den Compliance-Bereich des Kunden. Die einheitlichen Profile
werden als Snowflake-Tabellen umgesetzt, die sich im Besitz des Kunden befinden
und von diesem verwaltet werden. Zum Zeitpunkt der Aktivierung werden
ausschließlich gehashte Zielgruppen weitergegeben - niemals unverschlüsselte
personenbezogene Daten.
Dies ist insbesondere für regulierte Branchen von Bedeutung, darunter das
Bankwesen, die Versicherungsbranche, die Telekommunikationsbranche und der
öffentliche Sektor, in denen eine Lösung erst die Prüfungsanforderungen erfüllen
muss, bevor Marketingfachleute sie nutzen können.
Eine vollständige Plattform, kein Notebook
Zeotap bietet eine umfassende Lösung für das Marketing in Unternehmen - einen
?Audience Builder" per Drag-and-Drop, eine visuelle Journey-Arbeitsfläche sowie
Dashboards für Einwilligungen und Governance -, die über SPCS als
maßgeschneiderte Webanwendung innerhalb von Snowflake bereitgestellt wird.
Business-Teams erhalten die Benutzeroberfläche, die sie von einem eigenständigen
SaaS-Produkt erwarten, während alle Datensätze in ihrem Snowflake-Konto
verbleiben.
Zu den bei der Markteinführung verfügbaren Funktionen gehören:
* Identitätsauflösung - deterministischer und probabilistischer Abgleich, bei
dem pro Person eine dauerhafte ID generiert wird, die innerhalb des Kontos
berechnet wird.
* Zielgruppenaufbau - SQL-freie Segmentierung mit Echtzeit-Schätzungen der
Zielgruppengröße auf Basis von Snowflake-Daten.
* Journey-Orchestrierung - mehrstufige, kanalübergreifende Customer Journeys
mit Echtzeit-Auslösern auf Basis von Snowflake-Ereignissen.
* ZeoAI auf Snowflake Cortex AI - Modelle für Kaufneigung, Abwanderung,
Lifetime Value und Look-alike-Modelle, die auf den First-Party-Daten des
Kunden trainiert wurden, ohne Export und ohne zweiten ML-Stack.
* Einwilligung und Governance - zweckgebundene Einwilligung, die zum Zeitpunkt
der Aktivierung durchgesetzt wird; konform mit der DSGVO, dem CCPA und dem
EU-KI-Gesetz.
* Über 250 Aktivierungsendpunkte - für Werbeplattformen, ESPs, CRMs, Retail-
Media- und Kundenservice-Tools.
Mit einer festgelegten Snowflake-Ausgabenobergrenze kaufen
Zeotap auf dem Snowflake Marketplace unterstützt das?Marketplace Capacity
Drawdown Program" von Snowflake, das es berechtigten Kunden ermöglicht, die App
über ihre bereits zugesagten Snowflake-Ausgaben* zu erwerben, wodurch ein
separater Beschaffungszyklus, die Einbindung eines Anbieters oder ein neuer
Vertrag entfallen. Kunden können bereits in acht Wochen von einer Snowflake-
Verbindung zur ersten Live-Aktivierung übergehen.
?Das Frontier-Modell wird zu einer Massenware; der Kundenkontext hingegen nicht.
Unternehmen haben Jahre damit verbracht, diesen Kontext in Snowflake zu
konsolidieren. Unsere Aufgabe bestand darin, das gesamte CDP in die Daten zu
integrieren, anstatt die Daten in das CDP zu übertragen. Wir erreichen dies,
indem wir die gesamte Plattform - nicht nur eine einzelne Funktion, sondern das
gesamte System - im Snowflake-Konto des Kunden betreiben, sodass die Kunden
weiterhin die Kontrolle über jeden einzelnen Datensatz behalten." - Projjol
Banerjea, Gründer & Chief Product Officer, Zeotap
?Wir haben das Snowflake Native App Framework entwickelt, damit Partner wie
Zeotap ihre Anwendungen auf unserer benutzerfreundlichen, vernetzten und
vertrauenswürdigen Plattform mit den Daten der Kunden verknüpfen können. Dass
Zeotap auf diese Weise eine umfassende Kundendatenplattform bereitstellt, ist
eine wertvolle Ergänzung des modularen Ökosystems auf dem Snowflake
Marketplace." - Dan Waters, VP für EMEA Partners & Alliances, Snowflake
*Verfügbarkeit
Zeotap ist ab sofort als native Snowflake-App im Snowflake Marketplace
verfügbar. Um eine Arbeitssitzung zu beantragen, besuchen Sie bitte:
https://app.snowflake.com/marketplace/listing/GZ2FVZ7LHE7/zeotap-zeotap-
composable-cdp.
###
Über Zeotap
Zeotap ist eine Customer Data Platform, die Unternehmensmarken dabei
unterstützt, ihre eigenen Kundendaten zu bündeln, Identitäten abzugleichen und
Zielgruppen auf mehr als 250 Plattformen anzusprechen. Zeotap wurde in Europa
entwickelt, wobei die Einhaltung der DSGVO und des Datenschutzes im Mittelpunkt
stand. Die Lösung bietet sowohl vorgefertigte als auch individuell
zusammenstellbare Bereitstellungsoptionen und wird von führenden Unternehmen aus
den Bereichen Einzelhandel, Telekommunikation und Medien, Finanzdienstleistungen
sowie Sport und Gaming eingesetzt. Weitere Informationen finden Sie
unter www.zeotap.com (https://www.zeotap.com/).
--------------------------------------------------------------------------------
Medienkontakt
Ketty Gobbo, Head of Marketing
ketty.gobbo@zeotap.com
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.