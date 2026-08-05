GNW-News: Zeotap führt eine durchgängige, modulare CDP-Native-App auf dem Snowflake Marketplace ein

^LONDON, Aug. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zeotap, die in Europa entwickelte

Customer Data Platform (CDP) für Unternehmen, bei der der Datenschutz im

Mittelpunkt steht, hat heute bekannt gegeben, dass Zeotap ab sofort als native

Snowflake-App auf dem Snowflake Marketplace

(https://app.snowflake.com/marketplace/listing/GZ2FVZ7LHE7/zeotap-zeotap-

composable-cdp) verfügbar ist. Die komplette CDP von Zeotap läuft durchgängig

innerhalb des unternehmensinternen Snowflake-Kontos, was bedeutet, dass

Identitätsauflösung, Zielgruppensegmentierung, Customer-Journey-Orchestrierung

und Aktivierung vollständig als containerisierte Dienste auf Snowpark Container

Services (SPCS) ausgeführt werden, ohne dass Kundendaten jemals den sicheren

Perimeter von Snowflake verlassen.

Warum es wichtig ist

Die Kundendaten des Unternehmens sind bereits in Snowflake gespeichert. Bei

herkömmlichen CDPs müssen die Daten zunächst in ein separates, proprietäres

System kopiert werden, bevor sie genutzt werden können. Dies führt zu

zusätzlichen Verzögerungen, vergrößert die Prüfungsfläche und birgt Governance-

und Sicherheitsrisiken, die von Daten- und Compliance-Teams am meisten

beanstandet werden.

Mit der nativen App von Zeotap entfällt das Kopieren von Daten. Da die Anwendung

innerhalb des Snowflake-Kontos des Kunden ausgeführt wird, verlassen die Daten

niemals die Grenzen des Anbieters, gelangen niemals in eine andere Cloud und

verlassen niemals den Compliance-Bereich des Kunden. Die einheitlichen Profile

werden als Snowflake-Tabellen umgesetzt, die sich im Besitz des Kunden befinden

und von diesem verwaltet werden. Zum Zeitpunkt der Aktivierung werden

ausschließlich gehashte Zielgruppen weitergegeben - niemals unverschlüsselte

personenbezogene Daten.

Dies ist insbesondere für regulierte Branchen von Bedeutung, darunter das

Bankwesen, die Versicherungsbranche, die Telekommunikationsbranche und der

öffentliche Sektor, in denen eine Lösung erst die Prüfungsanforderungen erfüllen

muss, bevor Marketingfachleute sie nutzen können.

Eine vollständige Plattform, kein Notebook

Zeotap bietet eine umfassende Lösung für das Marketing in Unternehmen - einen

?Audience Builder" per Drag-and-Drop, eine visuelle Journey-Arbeitsfläche sowie

Dashboards für Einwilligungen und Governance -, die über SPCS als

maßgeschneiderte Webanwendung innerhalb von Snowflake bereitgestellt wird.

Business-Teams erhalten die Benutzeroberfläche, die sie von einem eigenständigen

SaaS-Produkt erwarten, während alle Datensätze in ihrem Snowflake-Konto

verbleiben.

Zu den bei der Markteinführung verfügbaren Funktionen gehören:

* Identitätsauflösung - deterministischer und probabilistischer Abgleich, bei

dem pro Person eine dauerhafte ID generiert wird, die innerhalb des Kontos

berechnet wird.

* Zielgruppenaufbau - SQL-freie Segmentierung mit Echtzeit-Schätzungen der

Zielgruppengröße auf Basis von Snowflake-Daten.

* Journey-Orchestrierung - mehrstufige, kanalübergreifende Customer Journeys

mit Echtzeit-Auslösern auf Basis von Snowflake-Ereignissen.

* ZeoAI auf Snowflake Cortex AI - Modelle für Kaufneigung, Abwanderung,

Lifetime Value und Look-alike-Modelle, die auf den First-Party-Daten des

Kunden trainiert wurden, ohne Export und ohne zweiten ML-Stack.

* Einwilligung und Governance - zweckgebundene Einwilligung, die zum Zeitpunkt

der Aktivierung durchgesetzt wird; konform mit der DSGVO, dem CCPA und dem

EU-KI-Gesetz.

* Über 250 Aktivierungsendpunkte - für Werbeplattformen, ESPs, CRMs, Retail-

Media- und Kundenservice-Tools.

Mit einer festgelegten Snowflake-Ausgabenobergrenze kaufen

Zeotap auf dem Snowflake Marketplace unterstützt das?Marketplace Capacity

Drawdown Program" von Snowflake, das es berechtigten Kunden ermöglicht, die App

über ihre bereits zugesagten Snowflake-Ausgaben* zu erwerben, wodurch ein

separater Beschaffungszyklus, die Einbindung eines Anbieters oder ein neuer

Vertrag entfallen. Kunden können bereits in acht Wochen von einer Snowflake-

Verbindung zur ersten Live-Aktivierung übergehen.

?Das Frontier-Modell wird zu einer Massenware; der Kundenkontext hingegen nicht.

Unternehmen haben Jahre damit verbracht, diesen Kontext in Snowflake zu

konsolidieren. Unsere Aufgabe bestand darin, das gesamte CDP in die Daten zu

integrieren, anstatt die Daten in das CDP zu übertragen. Wir erreichen dies,

indem wir die gesamte Plattform - nicht nur eine einzelne Funktion, sondern das

gesamte System - im Snowflake-Konto des Kunden betreiben, sodass die Kunden

weiterhin die Kontrolle über jeden einzelnen Datensatz behalten." - Projjol

Banerjea, Gründer & Chief Product Officer, Zeotap

?Wir haben das Snowflake Native App Framework entwickelt, damit Partner wie

Zeotap ihre Anwendungen auf unserer benutzerfreundlichen, vernetzten und

vertrauenswürdigen Plattform mit den Daten der Kunden verknüpfen können. Dass

Zeotap auf diese Weise eine umfassende Kundendatenplattform bereitstellt, ist

eine wertvolle Ergänzung des modularen Ökosystems auf dem Snowflake

Marketplace." - Dan Waters, VP für EMEA Partners & Alliances, Snowflake

*Verfügbarkeit

Zeotap ist ab sofort als native Snowflake-App im Snowflake Marketplace

verfügbar. Um eine Arbeitssitzung zu beantragen, besuchen Sie bitte:

https://app.snowflake.com/marketplace/listing/GZ2FVZ7LHE7/zeotap-zeotap-

composable-cdp.

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Über Zeotap

Zeotap ist eine Customer Data Platform, die Unternehmensmarken dabei

unterstützt, ihre eigenen Kundendaten zu bündeln, Identitäten abzugleichen und

Zielgruppen auf mehr als 250 Plattformen anzusprechen. Zeotap wurde in Europa

entwickelt, wobei die Einhaltung der DSGVO und des Datenschutzes im Mittelpunkt

stand. Die Lösung bietet sowohl vorgefertigte als auch individuell

zusammenstellbare Bereitstellungsoptionen und wird von führenden Unternehmen aus

den Bereichen Einzelhandel, Telekommunikation und Medien, Finanzdienstleistungen

sowie Sport und Gaming eingesetzt. Weitere Informationen finden Sie

unter www.zeotap.com (https://www.zeotap.com/).

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Medienkontakt

Ketty Gobbo, Head of Marketing

ketty.gobbo@zeotap.com

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