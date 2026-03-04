|
GNW-News: Zimbra ernennt den erfahrenen Cybersecurity Sales Spezialisten Anthony Chadd zum neuen Chief Revenue Officer
^* Wachstumskurs: als neuer CRO leitet Anthony Chadd den Ausbau des globalen
Vertriebs, des Marketings und des Partner-Ökosystems
* Souveränitätsstrategie: Zimbra verstärkt seine Position in EMEA und APAC, da
Unternehmen großen Wert darauf legen, wo ihre Daten vorgehalten werden
LONDON, March 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zimbra, eine führende Open-Source-E-
Mail- und Kollaborationsplattform, gibt die Ernennung von Anthony Chadd zum
Chief Revenue Officer (CRO) bekannt. Chadd verfügt über mehr als 15 Jahre
Erfahrung im Aufbau und in der Skalierung von Unternehmen im Bereich
Cybersicherheit und SaaS. Zuletzt war er als CRO bei Vercara tätig, wo er ein
globales Channel-Partnerprogramm implementierte, das maßgeblich zum starken
Wachstum des Unternehmens beitrug.
In seiner neuen Funktion wird Anthony Chadd die weltweiten Umsatzaktivitäten von
Zimbra, einschließlich Vertrieb, Partnerschaften, Marketing und Kundenerfolg,
überwachen, während Zimbra sein Lösungsangebot für Unternehmen, Regierungen und
Serviceanbieter weltweit weiter ausbaut.
Laut Prognosen von Gartner (https://www.gartner.com/en/newsroom/press-
releases/2026-02-09-gartner-says-worldwide-sovereign-cloud-iaas-spending-will-
total-us-dollars-80-billion-in-2026) wird der Markt für souveräne Cloud-Lösungen
bis 2026 einen Wert von 80 Milliarden US-Dollar erreichen. Chadd wird daher die
Expansion von Zimbra in einem Umfeld leiten, in dem die Datenresidenz eine
Priorität ist. Angesichts der sich fragmentierenden regulatorischen
Anforderungen in EMEA und APAC setzen Unternehmen verstärkt auf transparente
Modelle, die ihnen die volle Kontrolle über den Speicherort ihrer Daten
ermöglichen.
?Anthony Chadds nachweisliche Erfolgsbilanz beim Aufbau leistungsstarker Teams
und der Förderung nachhaltigen Wachstums in komplexen Sicherheitsmärkten macht
ihn zur idealen Führungskraft, um die Dynamik von Zimbra weiter zu
beschleunigen", erklärt Drake Harvey, CEO von Zimbra.?Seine Expertise im Aufbau
von Partner-Ökosystemen und Go-to-Market-Strategien für Unternehmen wird
maßgeblich dazu beitragen, die wachsende Nachfrage nach E-Mail-Lösungen, die
Datensouveränität gewährleisten, zu bedienen."
Bevor er zu Zimbra stieß, bekleidete Chadd unter anderem leitende Positionen bei
Neustar, wo er den globalen Vertrieb verantwortete und skalierbare
Umsatzprozesse in den Bereichen Account Management, Vertriebstechnik und
Schulung entwickelte. Seine Expertise umfasst Infrastruktursicherheit, DNS-
Management und den Aufbau von Channel-Programmen zur Förderung des
Unternehmenswachstums.
?Zimbra's Engagement für offene Standards, Datensouveränität und Sicherheit
findet großen Anklang bei Unternehmen, die sich im aktuellen Umfeld zunehmender
Sicherheitsbedrohungen zurechtfinden müssen", so Anthony Chadd.?Ich freue mich
darauf, als Teil des engagierten und zielgerichteten Teams von Zimbra
Organisationen weltweit dabei zu helfen, eine sichere und flexible
Zusammenarbeit nach ihren eigenen Vorstellungen zu realisieren."
Zimbra betreibt über sein Netzwerk von Serviceanbietern und Vertriebspartnern
hunderte Millionen von E-Mail-Postfächern in mehr als 127 Ländern und bietet
Bereitstellungsoptionen wie Cloud-, On-Premises- und Hybridlösungen an.
Über Zimbra
Zimbra ist eine 2003 gegründete, kommerzielle Softwareplattform mit verfügbarem
Quellcode, die sichere, skalierbare und erweiterbare E-Mail- und
Kollaborationslösungen auf Basis eines Open-Core-Modells bereitstellt. Als
weltweit größter Anbieter von Open-Core-E-Mail- und Kollaborationslösungen
betreibt Zimbra Hunderte von Millionen geschäftskritische E-Mail-Postfächer in
127 Ländern.
Mit seiner globalen Präsenz bedient Zimbra Regierungen, Finanzinstitute,
Universitäten, Unternehmen und Dienstleister, die auf Zimbra vertrauen, um eine
sichere, effiziente und regelkonforme Kommunikation zu gewährleisten.
Als hundertprozentige Tochtergesellschaft des US-amerikanischen
Technologieunternehmens Synacor hat sich Zimbra als risikoarme Alternative zu
Tier-1-OEMs etabliert. Dank flexibler Bereitstellungsoptionen - ob lokal, in
privaten Clouds oder in hybriden Umgebungen - ist Zimbra die bevorzugte Wahl für
Unternehmen, die Wert auf Datensouveränität, Einhaltung gesetzlicher
Bestimmungen und Anpassbarkeit legen.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.zimbra.com (https://www.zimbra.com)
Medienkontakt:
Ellerton & Co. für Zimbra
Gab Abeleda
gab@ellerton.sg
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4cc222aa-0aec-446a-af3f-
47cf120cff4c
