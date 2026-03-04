GNW-News: Zimbra ernennt den erfahrenen Cybersecurity Sales Spezialisten Anthony Chadd zum neuen Chief Revenue Officer

^* Wachstumskurs: als neuer CRO leitet Anthony Chadd den Ausbau des globalen

Vertriebs, des Marketings und des Partner-Ökosystems

* Souveränitätsstrategie: Zimbra verstärkt seine Position in EMEA und APAC, da

Unternehmen großen Wert darauf legen, wo ihre Daten vorgehalten werden

LONDON, March 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zimbra, eine führende Open-Source-E-

Mail- und Kollaborationsplattform, gibt die Ernennung von Anthony Chadd zum

Chief Revenue Officer (CRO) bekannt. Chadd verfügt über mehr als 15 Jahre

Erfahrung im Aufbau und in der Skalierung von Unternehmen im Bereich

Cybersicherheit und SaaS. Zuletzt war er als CRO bei Vercara tätig, wo er ein

globales Channel-Partnerprogramm implementierte, das maßgeblich zum starken

Wachstum des Unternehmens beitrug.

In seiner neuen Funktion wird Anthony Chadd die weltweiten Umsatzaktivitäten von

Zimbra, einschließlich Vertrieb, Partnerschaften, Marketing und Kundenerfolg,

überwachen, während Zimbra sein Lösungsangebot für Unternehmen, Regierungen und

Serviceanbieter weltweit weiter ausbaut.

Laut Prognosen von Gartner (https://www.gartner.com/en/newsroom/press-

releases/2026-02-09-gartner-says-worldwide-sovereign-cloud-iaas-spending-will-

total-us-dollars-80-billion-in-2026) wird der Markt für souveräne Cloud-Lösungen

bis 2026 einen Wert von 80 Milliarden US-Dollar erreichen. Chadd wird daher die

Expansion von Zimbra in einem Umfeld leiten, in dem die Datenresidenz eine

Priorität ist. Angesichts der sich fragmentierenden regulatorischen

Anforderungen in EMEA und APAC setzen Unternehmen verstärkt auf transparente

Modelle, die ihnen die volle Kontrolle über den Speicherort ihrer Daten

ermöglichen.

?Anthony Chadds nachweisliche Erfolgsbilanz beim Aufbau leistungsstarker Teams

und der Förderung nachhaltigen Wachstums in komplexen Sicherheitsmärkten macht

ihn zur idealen Führungskraft, um die Dynamik von Zimbra weiter zu

beschleunigen", erklärt Drake Harvey, CEO von Zimbra.?Seine Expertise im Aufbau

von Partner-Ökosystemen und Go-to-Market-Strategien für Unternehmen wird

maßgeblich dazu beitragen, die wachsende Nachfrage nach E-Mail-Lösungen, die

Datensouveränität gewährleisten, zu bedienen."

Bevor er zu Zimbra stieß, bekleidete Chadd unter anderem leitende Positionen bei

Neustar, wo er den globalen Vertrieb verantwortete und skalierbare

Umsatzprozesse in den Bereichen Account Management, Vertriebstechnik und

Schulung entwickelte. Seine Expertise umfasst Infrastruktursicherheit, DNS-

Management und den Aufbau von Channel-Programmen zur Förderung des

Unternehmenswachstums.

?Zimbra's Engagement für offene Standards, Datensouveränität und Sicherheit

findet großen Anklang bei Unternehmen, die sich im aktuellen Umfeld zunehmender

Sicherheitsbedrohungen zurechtfinden müssen", so Anthony Chadd.?Ich freue mich

darauf, als Teil des engagierten und zielgerichteten Teams von Zimbra

Organisationen weltweit dabei zu helfen, eine sichere und flexible

Zusammenarbeit nach ihren eigenen Vorstellungen zu realisieren."

Zimbra betreibt über sein Netzwerk von Serviceanbietern und Vertriebspartnern

hunderte Millionen von E-Mail-Postfächern in mehr als 127 Ländern und bietet

Bereitstellungsoptionen wie Cloud-, On-Premises- und Hybridlösungen an.

Über Zimbra

Zimbra ist eine 2003 gegründete, kommerzielle Softwareplattform mit verfügbarem

Quellcode, die sichere, skalierbare und erweiterbare E-Mail- und

Kollaborationslösungen auf Basis eines Open-Core-Modells bereitstellt. Als

weltweit größter Anbieter von Open-Core-E-Mail- und Kollaborationslösungen

betreibt Zimbra Hunderte von Millionen geschäftskritische E-Mail-Postfächer in

127 Ländern.

Mit seiner globalen Präsenz bedient Zimbra Regierungen, Finanzinstitute,

Universitäten, Unternehmen und Dienstleister, die auf Zimbra vertrauen, um eine

sichere, effiziente und regelkonforme Kommunikation zu gewährleisten.

Als hundertprozentige Tochtergesellschaft des US-amerikanischen

Technologieunternehmens Synacor hat sich Zimbra als risikoarme Alternative zu

Tier-1-OEMs etabliert. Dank flexibler Bereitstellungsoptionen - ob lokal, in

privaten Clouds oder in hybriden Umgebungen - ist Zimbra die bevorzugte Wahl für

Unternehmen, die Wert auf Datensouveränität, Einhaltung gesetzlicher

Bestimmungen und Anpassbarkeit legen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.zimbra.com (https://www.zimbra.com)

