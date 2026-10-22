GNW-News: Zoom baut seine KI-Strategie mit einer neuen "Unified Context Layer"-Lösung aus, die Gespräche in Meetings in konkrete Arbeitsergebnisse überführt

^SAN JOSE, Kalifornien, Oct. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zoom Communications,

Inc. (NASDAQ: ZM), eine führende Plattform für zwischenmenschliche Kommunikation

mit einem konsequenten KI-Fokus (AI-first), hat heute auf seiner jährlichen

Kundenkonferenz Zoomtopia eine neue Unified Context Layer sowie mehrere weitere

Produkte mit KI-gestützten Funktionen vorgestellt. Damit will Zoom Unternehmen

dabei unterstützen, den umfangreichen Kontext aus Besprechungen in konkrete

Ergebnisse zu übersetzen und Arbeitsprozesse zu beschleunigen.

Geschäftliche Gespräche sind täglich entscheidend für wichtige Entscheidungen

und prägen die Entwicklung der Kundenbeziehungen. Eine Kundeninteraktion kann in

einem Meeting beginnen, am Telefon fortgesetzt und in Chat-Verläufen

weitergeführt werden. Ist dieser Kontext jedoch auf verschiedene Anwendungen

verteilt, verlieren Mitarbeitende und KI-Agenten den Überblick. Teams müssen

dann viel Zeit darauf verwenden, die Informationen zusammenzuführen und

nachzuvollziehen, was wann geschehen ist und welche Maßnahmen daraus folgen.

Die neue Unified Context Layer von Zoom schließt diese Lücke, indem sie

Gesprächsverläufe mit relevanten Dokumenten und Daten verknüpft. So erhalten

Mitarbeitende und KI-Agenten ein umfassenderes Bild der laufenden Arbeit und der

nächsten erforderlichen Schritte.

Die neue Ebene verknüpft Gespräche mit nahezu in Echtzeit erfassten Aktivitäten

in Zoom und angebundenen Drittanbieteranwendungen. Dadurch erhalten

Mitarbeitende und KI-Agenten Zugriff auf geschäftlich relevante Informationen,

die andernfalls verloren gehen oder isoliert bleiben könnten. Konfigurierbare

Einstellungen und Kontrollmechanismen ermöglichen eine gezielte

Zugriffsverwaltung. Gleichzeitig sorgt die Koordination zwischen KI-Agenten

dafür, dass aus dem geschäftlichen Kontext konkrete Erkenntnisse und

Handlungsmöglichkeiten entstehen.

Zoom entwickelt sich zunehmend zu einer Plattform, die auch konkrete Aktionen

ermöglicht. Unternehmen jeder Größe setzen die KI-Tools des Unternehmens bereits

in großem Umfang ein.

Die Zahl der Kunden von Zoom Virtual Agent ist um 256 %(1) gestiegen. Nutzer,

die verschiedene KI-Tools von Zoom einsetzen, berichten, dass sie Aufgaben

doppelt so schnell erledigen. 72 % von ihnen bescheinigen den Tools eine hohe

oder sehr hohe geschäftliche Wirkung - gegenüber einem Marktdurchschnitt von 63

%(2). Zoom rechnet damit, in diesem Jahr einen Jahresumsatz von mehr als 5

Milliarden US-Dollar zu erzielen.

Mit seiner wachsenden Präsenz in unterschiedlichsten Branchen - vom

Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen über den Einzelhandel bis hin zum

Bildungswesen - treibt Zoom seine Vision einer produktiveren Arbeitswelt voran,

in der zwischen Gesprächen und der Umsetzung konkreter Maßnahmen immer weniger

Zeit vergeht.

?KI-Modelle sind nur so leistungsfähig wie ihr Verständnis Ihres Unternehmens.

Entscheidend ist dabei der geschäftliche Kontext", so Eric Yuan, Gründer und CEO

von Zoom.?Wenn Produkte nicht nahtlos ineinandergreifen, gehen

Gesprächszusammenhänge verloren, Entscheidungen verzögern sich und Unternehmen

werden ausgebremst. Mit der Unified Context Layer schaffen wir heute die

Grundlage für ein Handlungssystem, das Gespräche in konkrete, abgeschlossene

Aufgaben überführt."

?Unsere Teams verfügen über alle benötigten Informationen. Die benötigten

Informationen finden sich jedoch oft in unterschiedlichen Besprechungen, Notizen

und Systemen", so Christine Sarros, Senior Vice President of Enterprise

Engineering bei Oracle Cloud Infrastructure.?Die neuen Lösungen von Zoom

könnten dazu beitragen, diese Informationen zusammenzuführen. So können sich

Teams mit einem besseren Überblick darüber auf Kundengespräche vorbereiten, was

bereits besprochen und beschlossen wurde und welche Schritte als Nächstes

anstehen. Dadurch könnten sie weniger Zeit damit verbringen, den bisherigen

Gesprächsverlauf zu rekonstruieren, und sich stärker darauf konzentrieren,

gemeinsam mit unseren Kunden Fortschritte zu erzielen."

Auf der Zoomtopia setzt Zoom diese Vision mit Innovationen in den Bereichen

Zusammenarbeit, KI, Kundenerlebnis und Veranstaltungen um. Die folgenden

Ankündigungen zeigen, wie Zoom den geschäftlichen Kontext mit den Tools und

Arbeitsabläufen verknüpft, die Menschen täglich für ihre Arbeit nutzen.

Menschen und KI-Agenten mit dem nötigen Kontext ausstatten, um Gespräche in

konkrete Maßnahmen umzusetzen

Jedes Meeting, jeder Chat und jedes Dokument enthält wichtige Informationen zu

Diskussionen, Entscheidungen und vereinbarten Aufgaben. Die Unified Context

Layer (https://news.zoom.com/zoomtopia-2026-ai/) von Zoom erschließt diese

Informationen und unterstützt Menschen und KI-Agenten dabei, Zusammenhänge

schneller zu erfassen, Klarheit zu gewinnen und konkrete Maßnahmen abzuleiten.

In Verbindung mit den neu vorgestellten Funktionen lässt sich die Arbeit noch

effizienter gestalten:

* Follow the Meeting: Stellt Nutzern, die ein Meeting ganz oder teilweise

verpasst haben, personalisierte Mitschriften und Zusammenfassungen zur

Verfügung. (Voraussichtlich ab Dezember 2026 verfügbar.)

* Enriched Notes: Verknüpft geteilte Bildschirme, Folien, Diagramme und Chat-

Nachrichten aus einem Meeting mit den entsprechenden Stellen in einer

durchsuchbaren Mitschrift. (Voraussichtlich ab November 2026 verfügbar.)

* Hardware-Integrationen für My Notes: Erweitern die Funktion My Notes auf

persönliche Gespräche und unterstützen dafür neue Geräte von DTEN und

Bota. (Voraussichtlich ab November 2026 bzw. im ersten Quartal 2027

verfügbar.)

* Workflows für My Notes: Wandeln Besprechungszusammenfassungen in

Folgeaufgaben um, die in gängigen Tools wie Zoom Chat und Salesforce

ausgeführt werden. Dafür stehen vorgefertigte Workflows für Vertrieb,

Marketing und IT sowie benutzerdefinierte Workflows zur Verfügung. Letztere

lassen sich einfach durch eine Beschreibung der zu automatisierenden Abläufe

in natürlicher Sprache erstellen - ein separater Workflow-Builder ist dafür

nicht erforderlich. (Voraussichtlich ab Oktober 2026 verfügbar.)

* Neues Zoom-Chat-Erlebnis: Die überarbeitete Chat-Oberfläche hebt relevante

Unterhaltungen hervor und integriert KI-Agenten direkt in Diskussionen.

Diese können auf Grundlage der von Administratoren festgelegten

Berechtigungen Maßnahmen ergreifen. (Voraussichtlich ab Dezember 2026

verfügbar.)

* ZoomMate-Agententeams: Spezialisierte KI-Agenten arbeiten als Team zusammen,

um Aufgaben schneller zu erledigen. (Ab sofort verfügbar.)

Zoom-Funktionen in die KI-Tools integrieren, die Unternehmen bereits nutzen

Entwickler und KI-Agenten (https://news.zoom.com/zoomtopia-2026-developer/)

können jetzt auch außerhalb der Zoom-App auf Zoom-Funktionen zugreifen. Über

APIs und MCP-Server (Model Context Protocol) lassen sich Funktionen wie

Terminplanung, Transkription, Suche, Verwaltung und Contact-Center-Aktionen in

andere KI-Umgebungen und Arbeitsabläufe integrieren. Zu den wichtigsten

Neuerungen gehören:

* MCP-Server: Neue MCP-Server für das gesamte Produktportfolio ermöglichen es

Entwicklern und KI-Agenten, Aktionen außerhalb der Zoom-Benutzeroberfläche

zu koordinieren. (Ab sofort verfügbar.)

* Anbindungen an KI-Assistenten: Zoom-Funktionen lassen sich in unterstützten

KI-Umgebungen wie Claude, Codex, Copilot und Muse nutzen. (Voraussichtlich

ab Oktober 2026 verfügbar.)

* Search & Ask-APIs: Ermöglichen direkte Abfragen an Zooms?Unified Context

Layer" über Claude, GPT, Codex, Muse, MS Copilot, Gemini und Slackbot sowie

über MCP-kompatible KI-Agenten. (Ab sofort verfügbar.)

* Zoom Admin MCP-Server: Ermöglichen die dialogbasierte Ausführung von

Verwaltungsaufgaben. (Voraussichtlich ab Oktober 2026 verfügbar.)

Hindernisse für natürliche und lebendige Gespräche abbauen

Damit Nutzer in Besprechungen (https://news.zoom.com/zoomtopia-2026-workplace/)

ihr volles Potenzial entfalten können, gestaltet Zoom Gespräche klarer,

natürlicher und inklusiver. KI trägt dazu bei, aus dem Austausch noch bessere

Ergebnisse zu erzielen. Die folgenden Neuerungen ergänzen die Grundlage für die

Unified Context Layer:

* Sprachübersetzung: Mit Translate Me können Sprecher ihre Beiträge für alle

Teilnehmer übersetzen lassen. Dabei wird ihre eigene Stimme synthetisch

nachgebildet, damit das Gespräch natürlich klingt. (Voraussichtlich ab

Oktober 2026 verfügbar.)

* Blickkorrektur: Passt das Videobild subtil an, wenn Nutzer den Blick von der

Kamera abwenden, sodass es wirkt, als würden sie weiterhin direkt in die

Kamera schauen. (Voraussichtlich ab Dezember 2026 verfügbar.)

* Touch up my Voice: Ermöglicht es Nutzern, ihren Akzent in Echtzeit zu

glätten, damit sie klarer und natürlicher klingen. (Voraussichtlich ab

Dezember 2026 verfügbar.)

* Bildschirmfreigabe in hoher Qualität: Ermöglicht eine flüssigere Wiedergabe

von Medien bei der Bildschirmfreigabe mit 60 Bildern pro Sekunde. (Ab sofort

verfügbar.)

* Live Meeting AI Agent: Unterstützt Besprechungen aktiv, indem er Antworten

liefert, den Ablauf im Zeitplan hält und die Beteiligung aller Teilnehmer

fördert. (Voraussichtlich ab dem ersten Quartal 2027 verfügbar.)

Kundenhistorie über alle Interaktionen hinweg verfügbar machen

Guter Kundenservice setzt voraus, dass Kunden ihr Anliegen nicht mehrfach

erklären müssen und Mitarbeitende den bisherigen Verlauf kennen. Zoom CX

(https://news.zoom.com/zoomtopia-cx-2026/) führt den gemeinsamen Kundenkontext

über verschiedene Kanäle hinweg zusammen und bezieht dabei sowohl menschliche

Mitarbeitende als auch KI-Agenten ein. So entsteht ein umfassenderes Bild der

bisherigen und aktuellen Kundeninteraktionen, auf dessen Grundlage sich

zukünftige Ergebnisse gezielt verbessern lassen. Zu den wichtigsten Neuerungen

gehören:

* Kundenprofile: Integrieren dynamische Kundenprofile in Zoom CX und stellen

kanal- und interaktionsübergreifend aktuelle Kontextinformationen in

Echtzeit bereit. (Voraussichtlich ab November 2026 verfügbar.)

* CX Insights Transcript Intelligence: Klassifiziert automatisch Transkripte

von Telefonaten, Chats und E-Mails. Die Inhalte lassen sich in natürlicher

Sprache durchsuchen und mit operativen Kennzahlen wie Bearbeitungszeit,

Warteschlange und Ergebnis verknüpfen. (Voraussichtlich ab November 2026

verfügbar.)

* Zoom Virtual Agent - Kiosk: Ermöglicht KI-gestützten Self-Service im

stationären Einzelhandel über markenspezifische Kiosk-Agenten. Diese

bearbeiten Kundenanfragen direkt vor Ort, ohne dass Mitarbeitende im

Geschäft eingreifen müssen. (Voraussichtlich ab November 2026 verfügbar.)

Unternehmen behalten die Kontrolle, während KI immer mehr Aufgaben übernimmt

Zoom führt neue Verwaltungsfunktionen (https://news.zoom.com/zoomtopia-2026-

security/) ein, mit denen Administratoren den Einsatz von KI im gesamten

Unternehmen steuern und dabei bestehende Sicherheitsmaßnahmen und Richtlinien

zur Datenklassifizierung berücksichtigen können. Zu den wichtigsten Neuerungen

gehören:

* Zentrale KI-Verwaltung: Gibt Administratoren mehr Kontrolle darüber, wie KI-

Funktionen im Unternehmen eingerichtet und genutzt werden. (Voraussichtlich

ab Dezember 2026 verfügbar.)

* Vertraulichkeitskennzeichnungen: Ermöglichen die Synchronisierung mit den

Vertraulichkeitskennzeichnungen von Microsoft Purview oder die Erstellung

eigener Kennzeichnungen in Zoom. Auf dieser Grundlage können Richtlinien je

nach Vertraulichkeitsstufe von Besprechungen und Inhalten automatisch

angewendet werden. (Derzeit für ausgewählte Zoom-Workplace-Kunden

verfügbar.)

* KI-Sicherheitsvorkehrungen: Ermöglichen die Festlegung von Regeln auf

Kontoebene, die vorgeben, welche Inhalte die KI in ihren Antworten verwenden

oder generieren darf. (Voraussichtlich ab dem ersten Quartal 2027

verfügbar.)

* Erkennung von Deepfake-Risiken: Diese Tools helfen dabei, potenziell

künstlich erzeugte Medien in Bewerbungsgesprächen, im Kundenservice und in

Besprechungen zu erkennen und zu kennzeichnen. (Voraussichtlich ab Dezember

2026 verfügbar.)

* Unterstützung von My Notes und Zoom Canvas durch den Zoom Compliance

Manager: Ermöglicht die Archivierung und Überwachung KI-generierter

Zusammenfassungen, Notizen und Dokumente, damit Unternehmen ihre internen

Aufbewahrungs- und Überwachungsvorgaben einhalten

können(3). (Voraussichtlich ab Januar 2027 verfügbar.)

Den Mehrwert von Veranstaltungen über das Ende der letzten Sitzung hinaus

sichern

Viele Inhalte einer Live-Veranstaltung geraten schnell in Vergessenheit. Die

neuen KI-Funktionen von Zoom Events erleichtern die Veranstaltungsplanung,

vereinfachen die Content-Erstellung und beschleunigen die Analyse. So sinkt der

Vorbereitungsaufwand, während die Inhalte auch nach der Besprechung weiter

genutzt werden können. Zu den wichtigsten Neuerungen gehören:

* Content Studio: Überführt Aufzeichnungen in eine mehrsprachige Mediathek mit

unterschiedlichen Formaten um. (Voraussichtlich ab Oktober 2026 verfügbar.)

* Agentic Event Setup: Nutzt KI, um Veranstaltungsdetails - von den Sitzungen

bis zur Registrierung - automatisch einzurichten. (Voraussichtlich ab

November 2026 verfügbar.)

* KI-gestützte Veranstaltungsanalysen: Ermöglichen es, Veranstaltungsdaten in

natürlicher Sprache abzufragen, das Teilnehmerengagement auszuwerten und

Berichte zum Teilen zu erstellen. Das verkürzt die Nachbereitung

erheblich. (Ab sofort verfügbar.)

Mit diesen Neuerungen entwickelt Zoom seine Plattform zu einem Handlungssystem

für modernes Arbeiten weiter, das Gespräche direkt mit den daraus entstehenden

Aufgaben verknüpft - über verschiedene Rollen und Branchen

(https://news.zoom.com/zoomtopia-clinical-notes-2026/) hinweg. Alle

Ankündigungen zur Zoomtopia 2026 finden Sie im Zoom-Newsroom

(https://news.zoom.com/zoomtopia-2026-announcements/).

Über Zoom

Zoom (NASDAQ: ZM) ist eine Plattform für modernes Arbeiten, die Zusammenarbeit

in konkrete Ergebnisse verwandelt. Vom kleinen Unternehmen bis zum globalen

Konzern setzen Kunden auf Zoom, um nahtlos zusammenzuarbeiten und zu

kommunizieren sowie Besprechungen, Telefonate und Kundeninteraktionen

erfolgreich zu gestalten - unterstützt durch die integrierte Zoom-KI. Zoom wurde

2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien. Weitere

Informationen finden Sie unter zoom.com (http://zoom.com/).

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(1) Ergebnisbericht für das 2. Quartal des Geschäftsjahres 27

(https://investors.zoom.us/node/14596/pdf)

(2) Laut der?2026 GenAI ROI Study" von Zoom (eine quantitative Umfrage unter

500 in den USA ansässigen Wissensarbeitern).

(3) Zoom Compliance Manager ist kein Ersatz für eine unabhängige rechtliche oder

Compliance-Prüfung.

Fotos zu dieser Pressemitteilung sind verfügbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9c70a77f-51bf-4202-b476-

aef093fb52e2

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/49686e54-443a-4304-95ba-

e3af90a01719

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9f0dc69f-7946-4359-9f24-

f257d1132c1b

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8d3df8bf-

3fb4-48f3-9ab7-28ad7a19ca8a

Zoom Public Relations

Lacretia Taylor

press@zoom.usÂ°