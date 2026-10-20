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20.10.2026 09:04:38
GNW-News: Zugriff auf alle benötigten IT-Ressourcen ab dem ersten Arbeitstag
^WALTHAM, Mass. und LANGENFELD, Deutschland, Oct. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --
Imprivata (https://www.imprivata.com/de), ein führender Anbieter von
Zugriffsmanagementlösungen für das Gesundheitswesen und andere
geschäftskritische Branchen, präsentiert Day-one Access, eine neue Funktion in
seiner Enterprise-Access-Management-Lösung. Die neue Funktion ermöglicht es
neuen Mitarbeitenden, bereits in der ersten Stunde ihres ersten Arbeitstags
schnell, sicher und umfassend auf alle benötigten Anwendungen und andere
Ressourcen zuzugreifen. Imprivata Enterprise Access Management (EAM) lässt sich
in bestehende HR-, Geschäfts- und andere Systeme integrieren, um Benutzern
automatisch Zugangsdaten bereitzustellen, wodurch temporäre Passwörter oder
individuelle Zugriffsanfragen für bestimmte Anwendungen überflüssig werden.
Mitarbeiter registrieren ihre Authentifizierungsmethoden - darunter passwortlose
Optionen wie Gesichtserkennung, Proximity-Ausweis und PIN - lediglich einmal in
EAM und können sich anschließend schnell und sicher bei allen Geräten,
Anwendungen und Arbeitsabläufen anmelden, für die sie berechtigt sind. Dies
steigert die Produktivität der Benutzer und unterstützt gleichzeitig den
rollenbasierten Zugriff, um sicherzustellen, dass die Sicherheitsvorschriften
eines Unternehmens eingehalten werden. Imprivata stellt die Lösung erstmals vor
im Rahmen der itsa, Europas führender Fachmesse für IT-Sicherheit in Nürnberg,
in Halle 7, Stand 7-610.
Chip Hughes, Chief Product Officer bei Imprivata, fügt hinzu:?Mit EAM, das den
Zugriff ab dem ersten Arbeitstag ermöglicht, bieten wir unseren Kunden eine
Lösung, mit der Mitarbeitende vom ersten Tag an produktiv sind, und die
gleichzeitig die Arbeitsbelastung für IT-, Personal- und Helpdesk-Teams
erheblich reduziert. Die Personal- und IT-Abteilungen müssen nicht mehr für jede
einzelne Anwendung einen individuellen Zugriff einrichten oder Einmalpasswörter
vergeben. Die Helpdesk-Mitarbeitenden werden nicht mehr mit Fragen zu fehlenden
oder nicht funktionierenden Passwörtern belastet. Zudem wird dadurch das Risiko
vermieden, dass Einmalpasswörter durch mehrere Hände gehen, bevor sie ersetzt
werden. Single Sign-On in Kombination mit passwortloser Multi-Faktor-
Authentifizierung macht den ersten Arbeitstag für neue Mitarbeiter zum
Kinderspiel und gewährleistet gleichzeitig die Einhaltung von Vorschriften und
Bestimmungen."
In Verbindung mit Single Sign-On ermöglicht Enterprise Access Management mit
Day-one Access Mitarbeitenden, bereits am ersten Arbeitstag passwortlosen
Zugriff, so dass Anwender unterbrechungsfrei arbeiten können. Das Unternehmen
kann Richtlinien für die Multifaktorauthentifizierung anpassen und die
Authentifizierungsmethoden auswählen, die am besten zu dem Arbeitsumfeld passen.
Der Zugriff funktioniert flexibel und einheitlich für jedes Endgerät, jede
Anwendung und jeden Prozess, da Imprivata persönliche Arbeitsplatzrechner,
persönliche Notebooks, geteilte Geräte, wie Tablets, Steuerungs- oder Stations-
Rechner bzw. Mobilgeräte, unterstützt.
Für IT-Abteilungen bedeutet das: Accounts und Berechtigungen werden automatisch,
korrekt und schnell in Übereinstimmung mit vordefinierten Regeln eingerichtet.
Gleichzeitig ist jederzeit nachvollziehbar, wer wann worauf Zugriff erhalten
hat. So lassen sich Anforderungen und Regularien wie DSGVO, B3S
Krankenhaus/KRITIS und NIS2 erfüllen, ohne die Produktivität der Mitarbeitenden
einzuschränken.
Hinweis für Endkunden und Partner: Auf der Imprivata Webseite können sich
Endkunden und Partner (https://www.imprivata.com/de/it-sa-2026) für einen Besuch
bei Imprivata auf der itsa registrieren und erhalten ein kostenloses Ticket.
Hinweis nur für Medienschaffende:
Für Hintergrundgespräche oder Interviews mit Medienschaffenden zu allen Themen
rund um Access Management stehen Experten von Imprivata zur Verfügung. Bitte
vereinbaren Sie einen individuellen Termin über unsere PR-Agentur:
Imprivata@vibrio.de (mailto:Imprivata@vibrio.de)
Über Imprivata
Imprivata ist das Unternehmen für digitale Identitäten in kritischen Branchen
wie z. B. dem Gesundheitswesen. Es unterstützt Organisationen dabei, mit
Lösungen, die kritische Daten und Anwendungen schützen, komplexe
Herausforderungen bei Prozessen, Sicherheit und Compliance zu lösen, ohne
Prozesse zu unterbrechen. Seine Plattform für interoperable Identitäts-,
Authentisierungs- und Zugangs-Management-Lösungen ermöglicht es Organisationen
in 45 Ländern, ihre gesamten Unternehmens- und Drittanbieter-Identitäten
vollständig zu verwalten und zu sichern, indem Vertrauen zwischen Menschen,
Technologie und Informationen geschaffen wird. In der Region DACH wächst
Imprivata organisch und durch Akquisitionen. Im Jahr 2022 hat Imprivata das
deutsche Unternehmen OGITIX mit Sitz in Langenfeld/Rheinland übernommen.
Kontakt für Medienschaffende:
Agentur vibrio. Kommunikationsmanagement Dr. Kausch Imprivata
GmbH
Dorothee Bader Markus Pflugbeil Fabian von Boehl
T: 0049 89 32151 760 T: 0049 89 32151 862 vonboehl@imprivata.com
M: 0049 171 4319886 (mailto:vonboehl@impriva
ta.com)
imprivata@vibrio.de (mailto:imprivata@vibrio.de)
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