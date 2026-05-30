GNW-News: Zwei babylonische Könige, ein ägyptischer Zollbeamter und ein korsischer Schatz zählen zu den Highlights der TimeLine-Auktion für Antiquitäten und ...

^HARWICH, (Großbritannien), May 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das britische

Auktionshaus TimeLine Auctions, das international für seine bedeutenden

Antiquitäten bekannt ist, veranstaltet am 2. Juni 2026 seine diesjährige Auktion

?Antiquities & Ancient Art". Am ersten Tag stehen Spitzenstücke aus

Mesopotamien, Ägypten, Griechenland und dem westlichen Mittelmeerraum im

Mittelpunkt einer Auktion, die den Zeitraum vom Paläolithikum bis zum

Mittelalter umfasst.

Zwei namentlich bekannte mesopotamische Könige stehen an der Spitze des

Katalogs. Eine halbkugelförmige Bronzeschale trägt den aus fünf Zeichen

bestehenden Keilschriftnamen von Manishtushu von Akkad (ca. 2270-2255 v. Chr.,

Los 249) und zählt zu den frühesten namentlich zugeordneten königlichen

Inschriften, die in den letzten Jahren auf den Markt gekommen sind. Aus der

Kassitenzeit stammen eine Augenperle aus Achat mit dem Namen Kurigalzu II. (Los

250) sowie ein Rollsiegel aus gebändertem Achat mit einem sumerischen Gebet an

den Sturmgott Adad (Los 216).

Die ägyptische Abteilung wird von einer vierzig Zentimeter hohen Basaltfigur des

saitischen Zollbeamten Wahibre angeführt, der kniend eine breite Opferschale

trägt. Nachdem die beiden Teile der Skulptur im 19. Jahrhundert voneinander

getrennt worden waren, gelangten sie über verschiedene Sammlungen und

Auktionshäuser schließlich wieder zusammen und werden hier erstmals gemeinsam

versteigert (Los 61). Zu den weiteren Höhepunkten der ägyptischen Sektion zählen

eine siebzig Zentimeter hohe hohlgegossene Bronzefigur des Osiris aus der 26.

Dynastie (Los 81) sowie eine bemalte Holzstele, die Amun in Luxor mit Osiris in

Abydos verbindet (Los 65).

Zwei attische Gefäße stehen im Mittelpunkt der griechischen Abteilung. Eine

schwarzfigurige Pyxis aus dem 6. Jahrhundert v. Chr. zeigt den Hochzeitszug

einer athenischen Braut; der Empfang in ihrem neuen Zuhause ist auf dem Deckel

umlaufend dargestellt (Los 96). Ein rotfiguriger Kolonettenkrater aus dem 5.

Jahrhundert v. Chr. zeigt Europa zusammen mit einer dionysischen Trias und

vereint damit zwei Szenen göttlicher Macht auf einem einzigen Gefäß (Los 88).

Aus dem westlichen Mittelmeerraum stammen die sogenannten Gravona-Bronzen: zehn

Objekte, die in den 1880er Jahren in einem Eisenbahneinschnitt auf Korsika

geborgen und 1924 von Robert Forrer veröffentlicht wurden.

Nach dem ersten Auktionstag wird die Auktion ab dem 3. Juni ausschließlich

online fortgesetzt und umfasst antike Kunst aus verschiedenen Sammelkategorien.

Den Abschluss des Programms bildet eine Auktion antiker Münzen am 9. und 10.

Juni, ergänzt durch Lose aus den Bereichen Gewichte, Wertmarken, Medaillen und

Bücher.

Auktionsbeginn: 8:00 Uhr EST / 13:00 Uhr BST.

Gebotsabgabe: Schriftlich, telefonisch oder live online über die TimeLine-

Auktionsplattform, LiveAuctioneers, Invaluable oder The Saleroom.

Zahlung: Britische Pfund (GBP) werden akzeptiert. Weltweiter Versand verfügbar.

Fragen: +44 (0) 1277 815121 oder ah@timelineauctions.com

(mailto:ah@timelineauctions.com).

Online: https://timelineauctions.com (https://timelineauctions.com/)

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d55fd6940c48

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16a46d0e7564

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