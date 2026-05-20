GNW-Stimmrechte: Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

^Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte

Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der

europaweiten Verbreitung

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Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

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| Name | Deutsche Lufthansa AG |

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| Straße | Venloer Straße 151-153 |

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| Postleitzahl | 50672 |

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| Stadt | Köln |

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| Land | Germany |

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2. Art der Kapitalmaßnahme

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| Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) |

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Stand zum / Datum der Wirksamkeit

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| 19.05.2026 |

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3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte

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| 1.202.082.895 |

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Ende der Mitteilung

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| Sprache | Deutsch |

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| Unternehmen | Deutsche Lufthansa AG |

| | |

| | Venloer StraÃ?e 151-153. |

| | |

| | 50672 Koeln |

| | |

| | Germany |

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| Internet | https://www.lufthansagroup.com/investor-relations |

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