Lufthansa Aktie

Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

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18.05.2026 14:21:38

GNW-Stimmrechte: Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

^Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der

europaweiten Verbreitung

/ CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

--------------------------------------------------------------------------------

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

+-----------------------+-------------------------+

| Name | Deutsche Lufthansa AG |

+-----------------------+-------------------------+

| Straße und Hausnummer | Venloer Strasse 151-153 |

+-----------------------+-------------------------+

| Postleitzahl | 50672 |

+-----------------------+-------------------------+

| Ort | Köln |

+-----------------------+-------------------------+

| LEI | 529900PH63HYJ86ASW55 |

+-----------------------+-------------------------+

2. Grund der Mitteilung

+-----------------------------------------------------+

| Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |

+-----------------------------------------------------+

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Juristische Person

Name | Sitz | Staat

+------------+--------+--------+

| EUPAC Fund | Boston | US |

+------------+--------+--------+

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von

Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Name

+-------+

| N/A |

+-------+

5. Datum der Schwellenberührung

+------------+

| 11.05.2026 |

+------------+

6. Gesamtstimmrechtsanteile

|Anteil Stimmrechte |Anteil Instrumente |Summe Anteile (Summe|Gesamtzahl

|(Summe Einzelheiten |(Summe Einzelheiten |Einzelheiten zu den |der

|zu den |zu den |Stimmrechtsbeständen|Stimmrechte

|Stimmrechtsbeständen|Stimmrechtsbeständen|7.a. + 7.b.) |nach § 41

|7.a.) |7.b.1. + 7.b.2.) | |WpHG

+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Neu |3,15% |0,00% |3,15% |1.199.282.895|

+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Letzte |n/a% |n/a% |n/a% |- |

|Mitteilung| | | | |

+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------+

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)

+------------+----------------------------------+------------------------------+

|ISIN | absolut | in % |

| +----------------+-----------------+------------+-----------------+

| |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ |direkt (§ |zugerechnet (§ |

| |WpHG) |34 WpHG) |33 WpHG) |34 WpHG) |

+------------+----------------+-----------------+------------+-----------------+

|DE0008232125|37.821.722 |0 |3,15% |0% |

+------------+----------------+-----------------+------------+-----------------+

|Summe |37.821.722 |3,15% |

+------------+----------------------------------+------------------------------+

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des |Fälligkeit / |Ausübungszeitraum / |Stimmrechte |Stimmrechte

Instruments |Verfall |Laufzeit |absolut |in %

+--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+

| | | |0 |0% |

+--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+

| |Stimmrechte absolut |Stimmrechte in % |

+--------------+----------------------------------+----------------------------+

|Summe |0 |0,00% |

+--------------+----------------------------------+----------------------------+

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des |Fälligkeit|Ausübungszeitraum|Barausgleich|Stimmrechte|Stimmrechte

Instruments |/ Verfall |/ Laufzeit |oder |absolut |in %

| | |physische | |

| | |Abwicklung | |

+------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+

| | | | |0 |0% |

+------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+

| |Stimmrechte absolut |Stimmrechte in % |

+-----------------------+------------------------------+-----------------------+

|Summe |0 |0,00% |

+-----------------------+------------------------------+-----------------------+

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

+-+----------------------------------------------------------------------------+

|X|Mitteilungspflichtiger wird weder beherrscht noch beherrscht |

| |Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten |

| |halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden |

+-+----------------------------------------------------------------------------+

| |Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten |

| |beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen |

+-+----------------------------------------------------------------------------+

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

Datum der Hauptversammlung

++

++

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile

+---------------------+---------------------+----------------+

+---------------------+---------------------+----------------+

10. Sonstige Informationen

++

++

Datum

+------------+

| 12.05.2026 |

+------------+

Ende der Mitteilung

--------------------------------------------------------------------------------

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Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com)

--------------------------------------------------------------------------------

+-------------+---------------------------------------------------+

| Sprache | Deutsch |

+-------------+---------------------------------------------------+

| Unternehmen | Deutsche Lufthansa AG |

| | |

| | Venloer StraÃ?e 151-153. |

| | |

| | 50672 Koeln |

| | |

| | Germany |

+-------------+---------------------------------------------------+

| Internet | https://www.lufthansagroup.com/investor-relations |

+-------------+---------------------------------------------------+

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