Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|
18.05.2026 14:21:38
GNW-Stimmrechte: Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
^Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der
europaweiten Verbreitung
/ CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
+-----------------------+-------------------------+
| Name | Deutsche Lufthansa AG |
+-----------------------+-------------------------+
| Straße und Hausnummer | Venloer Strasse 151-153 |
+-----------------------+-------------------------+
| Postleitzahl | 50672 |
+-----------------------+-------------------------+
| Ort | Köln |
+-----------------------+-------------------------+
| LEI | 529900PH63HYJ86ASW55 |
+-----------------------+-------------------------+
2. Grund der Mitteilung
+-----------------------------------------------------+
| Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
+-----------------------------------------------------+
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person
Name | Sitz | Staat
+------------+--------+--------+
| EUPAC Fund | Boston | US |
+------------+--------+--------+
4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von
Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Name
+-------+
| N/A |
+-------+
5. Datum der Schwellenberührung
+------------+
| 11.05.2026 |
+------------+
6. Gesamtstimmrechtsanteile
|Anteil Stimmrechte |Anteil Instrumente |Summe Anteile (Summe|Gesamtzahl
|(Summe Einzelheiten |(Summe Einzelheiten |Einzelheiten zu den |der
|zu den |zu den |Stimmrechtsbeständen|Stimmrechte
|Stimmrechtsbeständen|Stimmrechtsbeständen|7.a. + 7.b.) |nach § 41
|7.a.) |7.b.1. + 7.b.2.) | |WpHG
+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Neu |3,15% |0,00% |3,15% |1.199.282.895|
+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Letzte |n/a% |n/a% |n/a% |- |
|Mitteilung| | | | |
+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------+
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
+------------+----------------------------------+------------------------------+
|ISIN | absolut | in % |
| +----------------+-----------------+------------+-----------------+
| |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ |direkt (§ |zugerechnet (§ |
| |WpHG) |34 WpHG) |33 WpHG) |34 WpHG) |
+------------+----------------+-----------------+------------+-----------------+
|DE0008232125|37.821.722 |0 |3,15% |0% |
+------------+----------------+-----------------+------------+-----------------+
|Summe |37.821.722 |3,15% |
+------------+----------------------------------+------------------------------+
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des |Fälligkeit / |Ausübungszeitraum / |Stimmrechte |Stimmrechte
Instruments |Verfall |Laufzeit |absolut |in %
+--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+
| | | |0 |0% |
+--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+
| |Stimmrechte absolut |Stimmrechte in % |
+--------------+----------------------------------+----------------------------+
|Summe |0 |0,00% |
+--------------+----------------------------------+----------------------------+
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des |Fälligkeit|Ausübungszeitraum|Barausgleich|Stimmrechte|Stimmrechte
Instruments |/ Verfall |/ Laufzeit |oder |absolut |in %
| | |physische | |
| | |Abwicklung | |
+------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+
| | | | |0 |0% |
+------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+
| |Stimmrechte absolut |Stimmrechte in % |
+-----------------------+------------------------------+-----------------------+
|Summe |0 |0,00% |
+-----------------------+------------------------------+-----------------------+
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
+-+----------------------------------------------------------------------------+
|X|Mitteilungspflichtiger wird weder beherrscht noch beherrscht |
| |Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten |
| |halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden |
+-+----------------------------------------------------------------------------+
| |Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten |
| |beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen |
+-+----------------------------------------------------------------------------+
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
Datum der Hauptversammlung
++
++
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile
+---------------------+---------------------+----------------+
+---------------------+---------------------+----------------+
10. Sonstige Informationen
++
++
Datum
+------------+
| 12.05.2026 |
+------------+
Ende der Mitteilung
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| Sprache | Deutsch |
+-------------+---------------------------------------------------+
| Unternehmen | Deutsche Lufthansa AG |
| | |
| | Venloer StraÃ?e 151-153. |
| | |
| | 50672 Koeln |
| | |
| | Germany |
+-------------+---------------------------------------------------+
| Internet | https://www.lufthansagroup.com/investor-relations |
+-------------+---------------------------------------------------+
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Nachrichten zu Lufthansa AG
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|GNW-Stimmrechte: Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (dpa-AFX)
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|07.05.26
|Lufthansa Hold
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|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|07.05.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
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|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|10.12.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|18.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|08.05.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|20.03.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|07.05.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07.05.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
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