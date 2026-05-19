SPOBAG Aktie
WKN: 549060 / ISIN: DE0005490601
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19.05.2026 14:04:38
GNW-Stimmrechte: Leo International Precision Health AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
^Leo International Precision Health AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der
Stimmrechte
Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der
europaweiten Verbreitung
19. May 2026 / 14:00 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
1. Angaben zum Emittenten
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| Name | Leo International Precision Health AG |
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| Straße | Am Klopferspitz 19 |
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| Postleitzahl | 82152 |
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| Stadt | Planegg / Martinsried |
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| Land | Germany |
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2. Art der Kapitalmaßnahme
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| Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) |
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Stand zum / Datum der Wirksamkeit
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| 11.05.2026 |
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3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte
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| 576.000 |
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Ende der Mitteilung
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| Sprache | Deutsch |
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| Unternehmen | Leo International Precision Health AG |
| | |
| | Am Klopferspitz 19 |
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| | 82152 Planegg / Martinsried |
| | |
| | Germany |
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| Internet | https://www.liphag.com |
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