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WKN: 549060 / ISIN: DE0005490601

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22.05.2026 22:04:38

GNW-Stimmrechte: Leo International Precision Health AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

^Leo International Precision Health AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der

Stimmrechte

Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der

europaweiten Verbreitung

22. May 2026 / 22:00 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

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| Name | Leo International Precision Health AG |

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| Straße | Am Klopferspitz 19 |

+--------------+---------------------------------------+

| Postleitzahl | 82152 |

+--------------+---------------------------------------+

| Stadt | Planegg / Martinsried |

+--------------+---------------------------------------+

| Land | Germany |

+--------------+---------------------------------------+

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2. Art der Kapitalmaßnahme

+------------------------------------------------+

| Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) |

+------------------------------------------------+

Stand zum / Datum der Wirksamkeit

+------------+

| 22.05.2026 |

+------------+

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3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte

+---------+

| 600.000 |

+---------+

Ende der Mitteilung

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GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com)

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| Sprache | Deutsch |

+-------------+---------------------------------------+

| Unternehmen | Leo International Precision Health AG |

| | |

| | Am Klopferspitz 19 |

| | |

| | 82152 Planegg / Martinsried |

| | |

| | Germany |

+-------------+---------------------------------------+

| Internet | https://www.liphag.com |

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