RENK Aktie
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
|
26.05.2026 20:47:38
GNW-Stimmrechte: Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
^Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der
europaweiten Verbreitung
/ CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
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| Name | RENK Group AG |
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| Straße und Hausnummer | Gögginger Straße 73 |
+-----------------------+----------------------+
| Postleitzahl | 86159 |
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| Ort | Augsburg, Germany |
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| LEI | 894500H8CNSZ53EI6K63 |
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2. Grund der Mitteilung
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| Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
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3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person
Name | Sitz | Staat
+-----------+-----------+--------+
| KNDS N.V. | Amsterdam | NL |
+-----------+-----------+--------+
4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von
Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Name
+-------+
| N/A |
+-------+
5. Datum der Schwellenberührung
+------------+
| 19.05.2026 |
+------------+
6. Gesamtstimmrechtsanteile
|Anteil Stimmrechte |Anteil Instrumente |Summe Anteile (Summe|Gesamtzahl
|(Summe Einzelheiten |(Summe Einzelheiten |Einzelheiten zu den |der
|zu den |zu den |Stimmrechtsbeständen|Stimmrechte
|Stimmrechtsbeständen|Stimmrechtsbeständen|7.a. + 7.b.) |nach § 41
|7.a.) |7.b.1. + 7.b.2.) | |WpHG
+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+
|Neu |10,03% |0,00% |10,03% |100.000.000|
+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+
|Letzte |15,83% |0,00% |15,83% |- |
|Mitteilung| | | | |
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7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
+-----------+-----------------------------------+------------------------------+
|ISIN | absolut | in % |
| +-----------------+-----------------+------------+-----------------+
| |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ |direkt (§ |zugerechnet (§ |
| |WpHG) |34 WpHG) |33 WpHG) |34 WpHG) |
+-----------+-----------------+-----------------+------------+-----------------+
|DE000RENK73|10.033.333 |0 |10,03% |0,00% |
+-----------+-----------------+-----------------+------------+-----------------+
|Summe |10.033.333 |10,03% |
+-----------+-----------------------------------+------------------------------+
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des |Fälligkeit / |Ausübungszeitraum / |Stimmrechte |Stimmrechte
Instruments |Verfall |Laufzeit |absolut |in %
+--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+
| | | |0 |0,00% |
+--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+
| |Stimmrechte absolut |Stimmrechte in % |
+--------------+----------------------------------+----------------------------+
|Summe |0 |0,00% |
+--------------+----------------------------------+----------------------------+
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des |Fälligkeit|Ausübungszeitraum|Barausgleich|Stimmrechte|Stimmrechte
Instruments |/ Verfall |/ Laufzeit |oder |absolut |in %
| | |physische | |
| | |Abwicklung | |
+------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+
| | | | |0 |0,00% |
+------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+
| |Stimmrechte absolut |Stimmrechte in % |
+-----------------------+------------------------------+-----------------------+
|Summe |0 |0,00% |
+-----------------------+------------------------------+-----------------------+
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
+-+----------------------------------------------------------------------------+
|X|Mitteilungspflichtiger wird weder beherrscht noch beherrscht |
| |Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten |
| |halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden |
+-+----------------------------------------------------------------------------+
| |Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten |
| |beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen |
+-+----------------------------------------------------------------------------+
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
Datum der Hauptversammlung
++
++
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile
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+---------------------+---------------------+----------------+
10. Sonstige Informationen
++
++
Datum
+------------+
| 26.05.2026 |
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Ende der Mitteilung
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| Sprache | Deutsch |
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| Unternehmen | Renk Group AG |
| | |
| | Gögginger Str. 73 |
| | |
| | 86159 Augsburg |
| | |
| | Germany |
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| Internet | https://www.renk.com/ |
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