GNW-Stimmrechte: Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

^Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der

europaweiten Verbreitung

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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

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| Name | RENK Group AG |

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| Straße und Hausnummer | Gögginger Straße 73 |

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| Postleitzahl | 86159 |

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| Ort | Augsburg |

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| LEI | 894500H8CNSZ53EI6K63 |

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2. Grund der Mitteilung

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|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten |

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|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |

+------------------------------------------------------------------------------+

|Freiwillige Konzernmitteilung aufgrund Schwellenberührung eines |

|Tochterunternehmens |

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3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Juristische Person

Name | Sitz | Staat

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| FMR LLC | Willmington | US |

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4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von

Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Name

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| Fidelity Advisor Series VIII |

+------------------------------+

5. Datum der Schwellenberührung

+------------+

| 05.06.2026 |

+------------+

6. Gesamtstimmrechtsanteile

|Anteil Stimmrechte |Anteil Instrumente |Summe Anteile (Summe|Gesamtzahl

|(Summe Einzelheiten |(Summe Einzelheiten |Einzelheiten zu den |der

|zu den |zu den |Stimmrechtsbeständen|Stimmrechte

|Stimmrechtsbeständen|Stimmrechtsbeständen|7.a. + 7.b.) |nach § 41

|7.a.) |7.b.1. + 7.b.2.) | |WpHG

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|Neu |3,57% |1,37% |4,94% |100.000.000|

+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+

|Letzte |4,94% |0,00% |4,94% |- |

|Mitteilung| | | | |

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7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)

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|ISIN | absolut | in % |

| +-------------+------------------+-------------+------------------+

| |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ 34 |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ 34 |

| |WpHG) |WpHG) |WpHG) |WpHG) |

+------------+-------------+------------------+-------------+------------------+

|DE000RENK730|0 |3.570.500 |0,00% |3,57% |

+------------+-------------+------------------+-------------+------------------+

|Summe |3.570.500 |3,57% |

+------------+--------------------------------+--------------------------------+

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des |Fälligkeit / |Ausübungszeitraum / |Stimmrechte |Stimmrechte

Instruments |Verfall |Laufzeit |absolut |in %

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|Stock Loan | | |1.371.500 |1,37% |

+--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+

| |Stimmrechte absolut |Stimmrechte in % |

+--------------+----------------------------------+----------------------------+

|Summe |1.371.500 |1,37% |

+--------------+----------------------------------+----------------------------+

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des |Fälligkeit|Ausübungszeitraum|Barausgleich|Stimmrechte|Stimmrechte

Instruments |/ Verfall |/ Laufzeit |oder |absolut |in %

| | |physische | |

| | |Abwicklung | |

+------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+

| | | | |0 |0,00% |

+------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+

| |Stimmrechte absolut |Stimmrechte in % |

+-----------------------+------------------------------+-----------------------+

|Summe |0 |0,00% |

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8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

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| |Mitteilungspflichtiger wird weder beherrscht noch beherrscht |

| |Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten |

| |halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden |

+-+----------------------------------------------------------------------------+

|X|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten |

| |beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen |

+-+----------------------------------------------------------------------------+

Name |Stimmrechte in %, |Instrumente in %, |Summe in %,

|wenn 3% oder höher |wenn 5% oder höher |wenn 5% oder

| | |höher

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|FMR LLC | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|FIAM Holdings LLC | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|FIAM LLC | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|- | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|FMR LLC | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|FIAM Holdings LLC | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Fidelity Institutional| | | |

|Asset Management Trust| | | |

|Company | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|- | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|FMR LLC | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Fidelity Management & | | | |

|Research Company LLC | | | |

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9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

Datum der Hauptversammlung

++

++

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile

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10. Sonstige Informationen

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|3% Initial threshold crossed downwards on Common Stock on Fidelity Management |

|& Research Company LLC, a Controlled Undertaking of FMR LLC. |

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Datum

+------------+

| 09.06.2026 |

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Ende der Mitteilung

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| Sprache | Deutsch |

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| Unternehmen | Renk Group AG |

| | |

| | Gögginger Str. 73 |

| | |

| | 86159 Augsburg |

| | |

| | Germany |

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| Internet | https://www.renk.com/ |

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