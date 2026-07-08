RENK Aktie

RENK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.07.2026 08:29:38

GNW-Stimmrechte: Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

^Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der

europaweiten Verbreitung

/ CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

--------------------------------------------------------------------------------

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

+-----------------------+----------------------+

| Name | RENK Group AG |

+-----------------------+----------------------+

| Straße und Hausnummer | Gögginger Strasse 73 |

+-----------------------+----------------------+

| Postleitzahl | 86159 |

+-----------------------+----------------------+

| Ort | Augsburg |

+-----------------------+----------------------+

| LEI | 894500H8CNSZ53EI6K63 |

+-----------------------+----------------------+

2. Grund der Mitteilung

+-----------------------------------------------------+

| Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |

+-----------------------------------------------------+

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Juristische Person

Name | Sitz | Staat

+---------------------------------+--------+--------+

| Wellington Management Group LLP | Boston | US |

+---------------------------------+--------+--------+

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von

Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Name

+-------+

| N/A |

+-------+

5. Datum der Schwellenberührung

+------------+

| 01.07.2026 |

+------------+

6. Gesamtstimmrechtsanteile

|Anteil Stimmrechte |Anteil Instrumente |Summe Anteile (Summe|Gesamtzahl

|(Summe Einzelheiten |(Summe Einzelheiten |Einzelheiten zu den |der

|zu den |zu den |Stimmrechtsbeständen|Stimmrechte

|Stimmrechtsbeständen|Stimmrechtsbeständen|7.a. + 7.b.) |nach § 41

|7.a.) |7.b.1. + 7.b.2.) | |WpHG

+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+

|Neu |4,87% |0,02% |4,89% |100.000.000|

+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+

|Letzte |5,08% |0,01% |5,09% |- |

|Mitteilung| | | | |

+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)

+------------+--------------------------------+--------------------------------+

|ISIN | absolut | in % |

| +-------------+------------------+-------------+------------------+

| |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ 34 |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ 34 |

| |WpHG) |WpHG) |WpHG) |WpHG) |

+------------+-------------+------------------+-------------+------------------+

|DE000RENK730|0 |4.868.353 |0,00% |4,87% |

+------------+-------------+------------------+-------------+------------------+

|Summe |4.868.353 |4,87% |

+------------+--------------------------------+--------------------------------+

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des |Fälligkeit / |Ausübungszeitraum / |Stimmrechte |Stimmrechte

Instruments |Verfall |Laufzeit |absolut |in %

+--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+

| | | |0 |0,00% |

+--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+

| |Stimmrechte absolut |Stimmrechte in % |

+--------------+----------------------------------+----------------------------+

|Summe |0 |0,00% |

+--------------+----------------------------------+----------------------------+

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des |Fälligkeit|Ausübungszeitraum|Barausgleich|Stimmrechte|Stimmrechte

Instruments |/ Verfall |/ Laufzeit |oder |absolut |in %

| | |physische | |

| | |Abwicklung | |

+------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+

|Equity Swap |20/05/2033|20/05/2033 |Cash |19.124 |0,02% |

| | | |settlement | | |

+------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+

|Equity Swap |15/05/2033|15/05/2033 |Cash |2.383 |0% |

| | | |settlement | | |

+------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+

|Equity Swap |05/05/2028|05/05/2028 |Cash |1.079 |0% |

| | | |settlement | | |

+------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+

| |Stimmrechte absolut |Stimmrechte in % |

+-----------------------+------------------------------+-----------------------+

|Summe |22.586 |0,02% |

+-----------------------+------------------------------+-----------------------+

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

+-+----------------------------------------------------------------------------+

| |Mitteilungspflichtiger wird weder beherrscht noch beherrscht |

| |Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten |

| |halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden |

+-+----------------------------------------------------------------------------+

|X|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten |

| |beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen |

+-+----------------------------------------------------------------------------+

Name |Stimmrechte in %, |Instrumente in %, |Summe in %,

|wenn 3% oder höher |wenn 5% oder höher |wenn 5% oder

| | |höher

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Management | | | |

|Group LLP | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Group | | | |

|Holdings LLP | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Investment | | | |

|Advisors Holdings LLP | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Management | | | |

|Company LLP | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Global | | | |

|Multi-Strategy Fund | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|- | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Management | | | |

|Group LLP | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Trust | | | |

|Company, NA | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|- | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Management | | | |

|Group LLP | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Group | | | |

|Holdings LLP | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Investment | | | |

|Advisors Holdings LLP | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Management | | | |

|Global Holdings, Ltd. | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Management | | | |

|International Ltd. | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|- | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Management | | | |

|Group LLP | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Group | | | |

|Holdings LLP | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Investment | | | |

|Advisors Holdings LLP | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Management | | | |

|Global Holdings, Ltd. | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Management | | | |

|Singapore Pte Ltd. | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|- | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Management | | | |

|Group LLP | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Group | | | |

|Holdings LLP | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Investment | | | |

|Advisors Holdings LLP | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Management | | | |

|Global Holdings, Ltd. | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Management | | | |

|Hong Kong Ltd. | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|- | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Management | | | |

|Group LLP | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Group | | | |

|Holdings LLP | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Management | | | |

|Funds Holdings LLP | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Alternative| | | |

|Investments LLC | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Strategic | | | |

|European Equity | | | |

|Long/Short Master Fund| | | |

|(Cayman) L.P. | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|- | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Management | | | |

|Group LLP | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Group | | | |

|Holdings LLP | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Management | | | |

|Funds Holdings LLP | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Alternative| | | |

|Investments LLC | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Strategic | | | |

|European Equity | | | |

|Long/Short Fund | | | |

|(Cayman) L.P. | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|- | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Management | | | |

|Group LLP | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Group | | | |

|Holdings LLP | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Management | | | |

|Funds Holdings LLP | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Alternative| | | |

|Investments LLC | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Strategic | | | |

|European Equity | | | |

|Long/Short Fund L.P. | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|- | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Management | | | |

|Group LLP | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Group | | | |

|Holdings LLP | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Management | | | |

|Funds Holdings LLP | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Alternative| | | |

|Investments LLC | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Global | | | |

|Multi-Strategy Master | | | |

|Fund (Cayman) L.P. | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|- | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Management | | | |

|Group LLP | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Group | | | |

|Holdings LLP | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Management | | | |

|Funds Holdings LLP | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Alternative| | | |

|Investments LLC | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Global | | | |

|Multi-Strategy Fund, | | | |

|L.P. | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|- | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Management | | | |

|Group LLP | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Group | | | |

|Holdings LLP | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Management | | | |

|Funds Holdings LLP | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Alternative| | | |

|Investments LLC | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Global Research Equity| | | |

|Extended Master Fund | | | |

|(Cayman) L.P. | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|- | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Management | | | |

|Group LLP | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Group | | | |

|Holdings LLP | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Management | | | |

|Funds Holdings LLP | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Alternative| | | |

|Investments LLC | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Global Research Equity| | | |

|Extended Fund | | | |

|(Cayman), L.P. | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|- | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Management | | | |

|Group LLP | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Group | | | |

|Holdings LLP | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Management | | | |

|Funds Holdings LLP | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Alternative| | | |

|Investments LLC | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Global Research Equity| | | |

|Extended Fund, L.P. | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|- | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Management | | | |

|Group LLP | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Group | | | |

|Holdings LLP | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Management | | | |

|Funds Holdings LLP | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Alternative| | | |

|Investments LLC | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington-CIS Global | | | |

|Equity Fund, L.P. | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|- | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Management | | | |

|Group LLP | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Group | | | |

|Holdings LLP | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Management | | | |

|Funds Holdings LLP | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Alternative| | | |

|Investments LLC | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Master | | | |

|Emerging Alternatives | | | |

|Fund (Cayman) L.P. | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|- | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Management | | | |

|Group LLP | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Group | | | |

|Holdings LLP | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Management | | | |

|Funds Holdings LLP | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Management | | | |

|Funds Inc. | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Funds (US) | | | |

|LLC | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Compound | | | |

|Growth, L.P. | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|- | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Management | | | |

|Group LLP | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Group | | | |

|Holdings LLP | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Management | | | |

|Funds Holdings LLP | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Management | | | |

|Funds Inc. | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Funds (US) | | | |

|LLC | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Durable | | | |

|Enterprises, L.P. | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|- | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Management | | | |

|Group LLP | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Group | | | |

|Holdings LLP | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Management | | | |

|Funds Holdings LLP | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Management | | | |

|Funds Inc | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Management | | | |

|Funds LLC | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|- | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Management | | | |

|Group LLP | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Group | | | |

|Holdings LLP | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Management | | | |

|Funds Holdings LLP | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Wellington Luxembourg | | | |

|S.à r.l. | | | |

+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

Datum der Hauptversammlung

++

++

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile

+---------------------+---------------------+----------------+

+---------------------+---------------------+----------------+

10. Sonstige Informationen

++

++

Datum

+------------+

| 07.07.2026 |

+------------+

Ende der Mitteilung

--------------------------------------------------------------------------------

GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com)

--------------------------------------------------------------------------------

+-------------+-----------------------+

| Sprache | Deutsch |

+-------------+-----------------------+

| Unternehmen | Renk Group AG |

| | |

| | Gögginger Str. 73 |

| | |

| | 86159 Augsburg |

| | |

| | Germany |

+-------------+-----------------------+

| Internet | https://www.renk.com/ |

+-------------+-----------------------+

Â°

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu RENK

mehr Nachrichten

Analysen zu RENK

mehr Analysen
06.07.26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
03.07.26 RENK Kaufen DZ BANK
29.06.26 RENK Kaufen DZ BANK
26.06.26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
19.06.26 RENK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

RENK 46,15 -4,54% RENK

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 27: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 27
04.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04.07.26 KW 27: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.07.26 KW 27: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex gaben am Mittwoch ab. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen