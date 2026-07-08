RENK Aktie
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
|
08.07.2026 08:29:38
GNW-Stimmrechte: Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
^Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der
europaweiten Verbreitung
/ CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
+-----------------------+----------------------+
| Name | RENK Group AG |
+-----------------------+----------------------+
| Straße und Hausnummer | Gögginger Strasse 73 |
+-----------------------+----------------------+
| Postleitzahl | 86159 |
+-----------------------+----------------------+
| Ort | Augsburg |
+-----------------------+----------------------+
| LEI | 894500H8CNSZ53EI6K63 |
+-----------------------+----------------------+
2. Grund der Mitteilung
+-----------------------------------------------------+
| Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
+-----------------------------------------------------+
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person
Name | Sitz | Staat
+---------------------------------+--------+--------+
| Wellington Management Group LLP | Boston | US |
+---------------------------------+--------+--------+
4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von
Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Name
+-------+
| N/A |
+-------+
5. Datum der Schwellenberührung
+------------+
| 01.07.2026 |
+------------+
6. Gesamtstimmrechtsanteile
|Anteil Stimmrechte |Anteil Instrumente |Summe Anteile (Summe|Gesamtzahl
|(Summe Einzelheiten |(Summe Einzelheiten |Einzelheiten zu den |der
|zu den |zu den |Stimmrechtsbeständen|Stimmrechte
|Stimmrechtsbeständen|Stimmrechtsbeständen|7.a. + 7.b.) |nach § 41
|7.a.) |7.b.1. + 7.b.2.) | |WpHG
+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+
|Neu |4,87% |0,02% |4,89% |100.000.000|
+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+
|Letzte |5,08% |0,01% |5,09% |- |
|Mitteilung| | | | |
+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
+------------+--------------------------------+--------------------------------+
|ISIN | absolut | in % |
| +-------------+------------------+-------------+------------------+
| |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ 34 |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ 34 |
| |WpHG) |WpHG) |WpHG) |WpHG) |
+------------+-------------+------------------+-------------+------------------+
|DE000RENK730|0 |4.868.353 |0,00% |4,87% |
+------------+-------------+------------------+-------------+------------------+
|Summe |4.868.353 |4,87% |
+------------+--------------------------------+--------------------------------+
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des |Fälligkeit / |Ausübungszeitraum / |Stimmrechte |Stimmrechte
Instruments |Verfall |Laufzeit |absolut |in %
+--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+
| | | |0 |0,00% |
+--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+
| |Stimmrechte absolut |Stimmrechte in % |
+--------------+----------------------------------+----------------------------+
|Summe |0 |0,00% |
+--------------+----------------------------------+----------------------------+
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des |Fälligkeit|Ausübungszeitraum|Barausgleich|Stimmrechte|Stimmrechte
Instruments |/ Verfall |/ Laufzeit |oder |absolut |in %
| | |physische | |
| | |Abwicklung | |
+------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+
|Equity Swap |20/05/2033|20/05/2033 |Cash |19.124 |0,02% |
| | | |settlement | | |
+------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+
|Equity Swap |15/05/2033|15/05/2033 |Cash |2.383 |0% |
| | | |settlement | | |
+------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+
|Equity Swap |05/05/2028|05/05/2028 |Cash |1.079 |0% |
| | | |settlement | | |
+------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+
| |Stimmrechte absolut |Stimmrechte in % |
+-----------------------+------------------------------+-----------------------+
|Summe |22.586 |0,02% |
+-----------------------+------------------------------+-----------------------+
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
+-+----------------------------------------------------------------------------+
| |Mitteilungspflichtiger wird weder beherrscht noch beherrscht |
| |Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten |
| |halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden |
+-+----------------------------------------------------------------------------+
|X|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten |
| |beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen |
+-+----------------------------------------------------------------------------+
Name |Stimmrechte in %, |Instrumente in %, |Summe in %,
|wenn 3% oder höher |wenn 5% oder höher |wenn 5% oder
| | |höher
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management | | | |
|Group LLP | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Group | | | |
|Holdings LLP | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Investment | | | |
|Advisors Holdings LLP | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management | | | |
|Company LLP | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Global | | | |
|Multi-Strategy Fund | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|- | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management | | | |
|Group LLP | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Trust | | | |
|Company, NA | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|- | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management | | | |
|Group LLP | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Group | | | |
|Holdings LLP | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Investment | | | |
|Advisors Holdings LLP | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management | | | |
|Global Holdings, Ltd. | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management | | | |
|International Ltd. | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|- | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management | | | |
|Group LLP | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Group | | | |
|Holdings LLP | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Investment | | | |
|Advisors Holdings LLP | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management | | | |
|Global Holdings, Ltd. | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management | | | |
|Singapore Pte Ltd. | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|- | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management | | | |
|Group LLP | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Group | | | |
|Holdings LLP | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Investment | | | |
|Advisors Holdings LLP | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management | | | |
|Global Holdings, Ltd. | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management | | | |
|Hong Kong Ltd. | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|- | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management | | | |
|Group LLP | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Group | | | |
|Holdings LLP | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management | | | |
|Funds Holdings LLP | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Alternative| | | |
|Investments LLC | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Strategic | | | |
|European Equity | | | |
|Long/Short Master Fund| | | |
|(Cayman) L.P. | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|- | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management | | | |
|Group LLP | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Group | | | |
|Holdings LLP | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management | | | |
|Funds Holdings LLP | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Alternative| | | |
|Investments LLC | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Strategic | | | |
|European Equity | | | |
|Long/Short Fund | | | |
|(Cayman) L.P. | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|- | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management | | | |
|Group LLP | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Group | | | |
|Holdings LLP | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management | | | |
|Funds Holdings LLP | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Alternative| | | |
|Investments LLC | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Strategic | | | |
|European Equity | | | |
|Long/Short Fund L.P. | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|- | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management | | | |
|Group LLP | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Group | | | |
|Holdings LLP | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management | | | |
|Funds Holdings LLP | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Alternative| | | |
|Investments LLC | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Global | | | |
|Multi-Strategy Master | | | |
|Fund (Cayman) L.P. | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|- | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management | | | |
|Group LLP | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Group | | | |
|Holdings LLP | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management | | | |
|Funds Holdings LLP | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Alternative| | | |
|Investments LLC | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Global | | | |
|Multi-Strategy Fund, | | | |
|L.P. | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|- | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management | | | |
|Group LLP | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Group | | | |
|Holdings LLP | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management | | | |
|Funds Holdings LLP | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Alternative| | | |
|Investments LLC | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Global Research Equity| | | |
|Extended Master Fund | | | |
|(Cayman) L.P. | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|- | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management | | | |
|Group LLP | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Group | | | |
|Holdings LLP | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management | | | |
|Funds Holdings LLP | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Alternative| | | |
|Investments LLC | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Global Research Equity| | | |
|Extended Fund | | | |
|(Cayman), L.P. | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|- | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management | | | |
|Group LLP | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Group | | | |
|Holdings LLP | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management | | | |
|Funds Holdings LLP | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Alternative| | | |
|Investments LLC | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Global Research Equity| | | |
|Extended Fund, L.P. | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|- | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management | | | |
|Group LLP | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Group | | | |
|Holdings LLP | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management | | | |
|Funds Holdings LLP | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Alternative| | | |
|Investments LLC | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington-CIS Global | | | |
|Equity Fund, L.P. | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|- | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management | | | |
|Group LLP | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Group | | | |
|Holdings LLP | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management | | | |
|Funds Holdings LLP | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Alternative| | | |
|Investments LLC | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Master | | | |
|Emerging Alternatives | | | |
|Fund (Cayman) L.P. | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|- | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management | | | |
|Group LLP | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Group | | | |
|Holdings LLP | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management | | | |
|Funds Holdings LLP | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management | | | |
|Funds Inc. | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Funds (US) | | | |
|LLC | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Compound | | | |
|Growth, L.P. | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|- | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management | | | |
|Group LLP | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Group | | | |
|Holdings LLP | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management | | | |
|Funds Holdings LLP | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management | | | |
|Funds Inc. | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Funds (US) | | | |
|LLC | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Durable | | | |
|Enterprises, L.P. | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|- | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management | | | |
|Group LLP | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Group | | | |
|Holdings LLP | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management | | | |
|Funds Holdings LLP | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management | | | |
|Funds Inc | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management | | | |
|Funds LLC | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|- | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management | | | |
|Group LLP | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Group | | | |
|Holdings LLP | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Management | | | |
|Funds Holdings LLP | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Wellington Luxembourg | | | |
|S.à r.l. | | | |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
Datum der Hauptversammlung
++
++
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile
+---------------------+---------------------+----------------+
+---------------------+---------------------+----------------+
10. Sonstige Informationen
++
++
Datum
+------------+
| 07.07.2026 |
+------------+
Ende der Mitteilung
--------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------
+-------------+-----------------------+
| Sprache | Deutsch |
+-------------+-----------------------+
| Unternehmen | Renk Group AG |
| | |
| | Gögginger Str. 73 |
| | |
| | 86159 Augsburg |
| | |
| | Germany |
+-------------+-----------------------+
| Internet | https://www.renk.com/ |
+-------------+-----------------------+
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|03.07.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|26.06.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.07.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|26.06.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.07.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|26.06.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.05.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|19.09.25
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|RENK Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|RENK
|46,15
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