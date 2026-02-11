Collector AB Aktie

Collector AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14USF / ISIN: SE0007048020

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.02.2026 12:49:00

Go 1.26 bringt flexiblere Syntax und schnelleren Garbage Collector

Das neueste Update der Programmiersprache aktiviert den Green-Tea-Garbage-Collector standardmäßig, macht Generics flexibler und senkt Overhead von cgo-Aufrufen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Collector AB

mehr Nachrichten