Green Aktie
WKN DE: A114R0 / ISIN: KYG4164T1031
|
09.12.2025 14:02:26
Go Big or Go Green: Should You Buy SPGM's Broad Diversification or NZAC's Climate Focus?
Both SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NASDAQ:NZAC) and SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (NYSEMKT:SPGM) offer global equity exposure, but with different priorities: NZAC layers on a climate-focused ESG screen, while SPGM emphasizes broad, low-cost access to the global stock market across all capitalizations. Each fund's cost, risk, holdings, and quirks may appeal to different investors.SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF stands out for its broader diversification and larger assets under management, while SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF tilts toward climate-focused ESG screening and slightly higher technology exposure.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!