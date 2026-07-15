GO: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

GO hat am 14.07.2026 die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 113,78 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 25,75 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat GO im vergangenen Geschäftsjahr 41,45 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 31,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GO 31,43 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at