01.05.2026 06:31:29

Go Digit General Insurance mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Go Digit General Insurance hat am 28.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Go Digit General Insurance hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,62 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,25 INR je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,96 Prozent auf 31,81 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 29,19 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,57 INR sowie einem Umsatz von 26,43 Milliarden INR in Aussicht gestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 5,89 INR beziffert, während im Vorjahr 4,65 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 104,78 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 8,08 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 96,95 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 6,06 INR und einen Umsatz von 101,53 Milliarden INR beziffert.

Redaktion finanzen.at

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