30.10.2025 06:31:28
Go Digit General Insurance präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Go Digit General Insurance stellte am 28.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,26 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,970 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24,89 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,34 Milliarden INR in den Büchern standen.
Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 1,61 INR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 24,42 Milliarden INR gerechnet.
Redaktion finanzen.at
