30.01.2026 06:31:29
Go Fashion (India): Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Go Fashion (India) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,33 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,50 INR je Aktie in den Büchern standen.
Mit einem Umsatz von 1,95 Milliarden INR, gegenüber 2,15 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,24 Prozent präsentiert.
Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 3,73 INR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 2,18 Milliarden INR gerechnet.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
