Go Fashion (India) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Go Fashion (India) präsentierte am 07.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 4,04 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Go Fashion (India) noch ein Gewinn pro Aktie von 3,83 INR in den Büchern gestanden.

Go Fashion (India) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,24 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,09 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

