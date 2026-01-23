Go Life International: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Go Life International hat am 21.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,7 Millionen USD – ein Plus von 173,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Go Life International 0,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at