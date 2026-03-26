Go Metals präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Go Metals veröffentlichte am 24.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at