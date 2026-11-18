GO Residential Real Estate Investment Trust Trust Units hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 3,93 CAD gegenüber 27,03 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 72,2 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37,6 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at