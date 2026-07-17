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17.07.2026 06:31:29
Goa Carbon gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Goa Carbon präsentierte am 15.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie wurde auf 7,19 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Goa Carbon ein Ergebnis je Aktie von -8,690 INR vermeldet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 657,0 Millionen INR – eine Minderung von 67,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,99 Milliarden INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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