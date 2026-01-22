Goa Carbon gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Goa Carbon lud am 21.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 25,54 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Goa Carbon -9,120 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,94 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 49,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,29 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at