GOAT Industries: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

GOAT Industries hat am 01.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,04 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,040 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at