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03.08.2026 06:31:29
GOAT Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
GOAT Industries hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 CAD gegenüber -0,070 CAD im Vorjahresquartal verkündet.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,290 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei GOAT Industries ein EPS von -0,180 CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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