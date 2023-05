God operasjonell drift gav rekordkvartal for Mowi

(Bergen, 10. mai 2023) Mowi rapporterte rekordhøye inntekter i første kvartal på 1 362 millioner euro, som følge av god operasjonell drift og høye laksepriser. Selskapet oppnådde også et rekordhøyt operasjonelt driftsresultat på 322 millioner euro, sammenlignet med 207 millioner euro i samme kvartal i fjor.

Mowis første kvartal var preget av rekordhøye laksepriser, som følge av lavt globalt tilbud av laks og høy etterspørsel.

– Gode priser og sterke operasjonelle prestasjoner over tid fra mine 11 500 kollegaer i 25 land over hele verden gjorde årets første kvartal til vårt beste kvartal noensinne. Sammenlignet med samme kvartal i fjor gjør vi det bedre på nesten alle målbare indikatorer, sier konsernsjef i Mowi, Ivan Vindheim.

Mowi produserte 103 000 tonn laks i første kvartal. Det er høyere enn estimatet på 98 000 tonn. I 2022 produserte Mowi rekordhøye 464 000 tonn, og forventer å vokse ytterligere til 484 000 tonn i 2023. De siste fem årene har Mowi vokst hele 109 000 tonn, eller 5,2% per år, som er mer enn gjennomsnittet for næringen.

– Vår klare målsetning er å fortsette å vinne markedsandeler de neste årene, sier Vindheim.

Mowi Consumer Products, selskapets videreforedlingsvirksomhet, hadde nok et sterkt kvartal og rapporterte rekordresultater som følge av god drift og gode salg til dagligvaremarkedet.

– Mowis merkevarebygging fortsetter ufortrødent videre, og MOWI-merkevaren er nå til stede i 18 land over hele verden. Vi arbeider tett sammen med kundene våre for å utvikle laksemarkedet globalt, sier Vindheim.

Mowis fôrproduksjon, Mowi Feed, leverte også sterke resultater i første kvartal med rekordhøye volumer.

– Fôret vårt fortsetter å prestere veldig bra. Vi leverer bedre enn snittet i næringen på både fôrforbruk og laksens vekst i sjø. Selv om starten på året er lavsesong for fôrvirksomheten, leverte de sesongmessig rekordhøy inntjening i første kvartal, sier Vindheim.

28. mars sendte regjeringen sitt forslag om grunnrenteskatt til Stortinget med skuffende få endringer fra det opprinnelige forslaget presentert i september. Den foreslåtte skattesatsen ble redusert fra 40% til 35%, eller totalt 57% inkludert selskapsskatt og om lag 75% med formuesskatt.

– Dette skattenivået er hverken bærekraftig eller forenlig med regjeringens uttalte vekstambisjoner for næringen. Hvis skatten blir vedtatt i Stortinget, vil den utgjøre enorm skade på den norske havbruksnæringen i form av reduserte investeringer og tapte arbeidsplasser, sier Vindheim.

Styret i Mowi har besluttet et utbytte på 2,00 kroner per aksje for første kvartal.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Kristian Ellingsen, CFO, +47 905 14 275

Kim Galtung Døsvig, IR Officer & Head of Treasury, +47 908 76?339

Ola Helge Hjetland, kommunikasjonsdirektør, +47 970 67 932

Om Mowi ASA

Mowi er et av verdens ledende sjømatselskaper og verdens største oppdretter av atlantisk laks med estimert slaktevolum på 484 000 tonn sløyd vekt i 2023 fra syv oppdrettsland, herunder Norge, Skottland, Irland, Færøyene, Island, Canada og Chile. Mowi er et globalt, helintegrert sjømatselskap som tilbyr laks og annen sjømat av superior kvalitet til kunder over hele verden, delvis under egen merkevare – MOWI. Mowi er rangert som verdens mest bærekraftige produsent av animalsk protein av Coller FAIRR.

Mowi har hovedkontor i Bergen, sysselsetter 11 500 mennesker i 25 land og er børsnotert i Oslo. Omsetning i 2022 var på EUR 4,9 milliarder.

For mer informasjon, vennligst besøk www.mowi.com.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

