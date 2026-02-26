GoDaddy A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

GoDaddy A hat am 24.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,80 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,36 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 1,27 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,19 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 6,22 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,45 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 4,95 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte GoDaddy A einen Umsatz von 4,57 Milliarden USD eingefahren.

