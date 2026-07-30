GoDaddy Inc. Profit Climbs In Q2

(RTTNews) - GoDaddy Inc. (GDDY) revealed earnings for its second quarter that Increased, from last year

The company's bottom line totaled $240.1 million, or $1.83 per share. This compares with $199.9 million, or $1.41 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 6.7% to $1.298 billion from $1.217 billion last year.

GoDaddy Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $240.1 Mln. vs. $199.9 Mln. last year. -EPS: $1.83 vs. $1.41 last year. -Revenue: $1.298 Bln vs. $1.217 Bln last year.

-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 1.315 B To $ 1.335 B Full year revenue guidance: $ 5.215 B To $ 5.255 B