Godavari Biorefineries: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Godavari Biorefineries hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei -8,13 INR. Ein Jahr zuvor waren -17,880 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Godavari Biorefineries im vergangenen Quartal 4,31 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 34,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Godavari Biorefineries 3,21 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at