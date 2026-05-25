Godavari Biorefineries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Godavari Biorefineries hat am 22.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 10,33 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 14,05 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,64 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 2,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,80 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,690 INR. Im Vorjahr waren -5,110 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 19,88 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 6,29 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 18,70 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at