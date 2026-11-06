Godavari Biorefineries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Godavari Biorefineries stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,98 INR. Im Vorjahresquartal hatten -8,130 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 5,49 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Godavari Biorefineries 4,31 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at