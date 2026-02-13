Godavari Drugs: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Godavari Drugs hat am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,01 INR. Im Vorjahresviertel waren 1,02 INR je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 221,8 Millionen INR, gegenüber 295,5 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 24,93 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at