Godavari Drugs legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Godavari Drugs lud am 14.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,10 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,38 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Godavari Drugs hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 279,6 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 238,1 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at