Godavari Drugs verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Godavari Drugs hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,94 INR. Im Vorjahresviertel hatte Godavari Drugs 1,33 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 282,3 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 266,5 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at