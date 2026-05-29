Godavari Drugs: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Godavari Drugs hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,19 INR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Godavari Drugs 331,6 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 30,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 255,0 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 5,43 INR beziffert. Im Vorjahr waren 5,82 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Godavari Drugs im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 6,65 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,06 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 1,13 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at