Godawari Power Ispat: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Godawari Power Ispat hat am 19.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,56 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3,61 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 16,10 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,68 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 13,05 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Godawari Power Ispat 13,24 INR je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 0,09 Prozent auf 53,81 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 53,76 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at