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10.08.2026 06:31:29
Godawari Power Ispat hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Godawari Power Ispat ließ sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Godawari Power Ispat die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,59 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,52 INR erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,50 Milliarden INR – ein Plus von 32,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Godawari Power Ispat 13,23 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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