Godawari Power Ispat präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Godawari Power Ispat hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,63 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,60 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Godawari Power Ispat im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13,08 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 12,68 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at