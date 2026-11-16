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16.11.2026 06:31:29
Godawari Power Ispat: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Godawari Power Ispat hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
In Sachen EPS wurden 1,38 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Godawari Power Ispat 2,63 INR je Aktie eingenommen.
Der Umsatz lag bei 16,32 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 24,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,08 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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